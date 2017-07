En Andalucía las críticas en las redes no se han hecho esperar contra el secretario general Pedro Sánchez y las plataformas que lo apoyaron, por su falta de apoyo al único candidato que podría haber forzado primarias en el caduco, clientelar y endogámico partido socialista de la región.

“Suerte que tenéis y me alegro, en Andalucía tanto Pedro Sánchez como sus plataformas nos han abandonado a nuestra suerte”.

“Lo digo alto y claro..hay una puerta q es la única que han querído dejar abierta..y yo por esa no voy a pasar..Estaba claro.q entre el descorazonador mirar para otro lado de esos q debían de haber apoyado..la trampa y el despotísmo..no teníamos posibilidades..pero con este panorama que 813 almas..esto sí son almas hayamos apoyado a Paco Tirado..es una victoria..pq es la del convencer..convencerse.desde razonamientos y princípios de socialísmo del de verdad..de ese q se pariópsra exigír y reivindicar los derechos del trabajador del OBRERO… eso q el Psoe lleva arrinconando hace décadas..Gracias Paco..claro q vamos a seguír en pie..de rodillas ellos q ya llevan tambien varias décadas.postrados ante la ambición..el poder .. y el capital..Eres la única candidata de izquierda..pesoísta..pues vale..Con mi voto desde luego no cuentes.. no estoy en venta. Y lo digo en voz altaaaa. lo que practicáis NO ES SOCIALÍSMO..MALDITOS FARSANTES.Y LO DIGO ALTOOOO NO.ME ESPERABA QUE SE LE DIESE LA ESPALDA POR PARTE DE LA “ÉLITE” A PACO… JARRO DE AGUA FRÍA…BUENO HAY MÁS DÍAS QUE LONGANIZA… ME SENTARÉ A ESPERAR..HAY MUCHOS Q TAMBIEN SABEMOS GIRAR LA ESPALDA..SOBRE TODO CUANDO NOS PARTEN EL CORAZÓN

..SALUD PARA LA IZQUIERDA OBRERA

.PALANTE COMPAÑEROS. ✊ ✊ ✊”.