LOS VOTANTES SOCIALISTAS, CUYO NÚMERO CRECE, HACEN PIÑA EN TORNO A LA FIGURA DE PEDRO SÁNCHEZ: El 42% de los votantes del PSOE se siente más próximo al partido tras el triunfo de Sánchez. Sánchez triunfa sin problemas entre un amplio electorado de izquierdas y centro izquierda. Miles de votantes, desencantados de Podemos, comienzan a regresar a la socialdemocracia

Las primarias han sentado bien al PSOE. Sus electores dicen sentirse más satisfechos con el principal partido de la oposición tras la reelección de Pedro Sánchez por una mayoría más que sobrada, el 50,26% del voto de sus militantes. Una apreciación congruente con lo que indicaban de forma mayoritaria todos los sondeos previos a la votación del 21 de mayo, que reflejaban una preferencia hacia quien no partía como favorito en la carrera.

La encuesta del Instituto DYM para El Confidencial muestra a las claras esa reconexión del PSOE con sus electores: un 42,2% responde que se siente ahora “más próximo” al partido, por apenas un 15,7% que se confiesa “más alejado”. El estudio capta suficientemente esa ola a favor del restituido secretario general: está hecha a partir de 1.219 entrevistas, realizadas entre el 22 y el 28 de junio. O sea, justo después del cierre del 39º Congreso Federal, que se celebró en Madrid el pasado día 18 con un gran mitin de Sánchez ante 8.500 simpatizantes, según datos ofrecidos entonces por la organización.

Solo un 13% de los electores del PSOE quiere que Sánchez lidere una moción de censura, algo que coincide con el sentir de la nueva Ejecutiva socialista, que no es partidaria de lanzar mociones de censura cada tres meses a tontas y a locas como hace Podemos. JUANMA ROMERO El 62,8% de los votantes socialistas cree que, tras el relevo en la dirección, el secretario general debería centrase en consolidar a su partido como principal fuerza de la oposición a Rajoy

Sobre el total de encuestados, un 26,7% dice sentirse “más próximo” al PSOE tras el triunfo del exdiputado madrileño, frente a un mayoritario 41% que asegura que se ha quedado igual tras las primarias y, por tanto, no le influye el resultado. Otro 30,3% se ve más alejado de las tesis del nuevo PSOE.

El coste del viaje

Pero en este caso son más significativas las percepciones según los votantes de cada partido. Así, el 42,2% de los que apostaron por las siglas del puño y la rosa en las últimas elecciones se siente más cercano a su partido tras la reelección de Sánchez. A otro 40,6% le da igual, y un minoritario 15,7% sostiene que el resultado de las urnas del 21 de mayo le ha distanciado de la formación. El saldo, la diferencia entre los que se sienten más próximos al PSOE y los que se confiesan más alejados, es positivo: 26,5%.

Un 45,8% de los que apostaron por Ciudadanos en las generales se confiesa más alejado del nuevo PSOE. El nuevo líder convence menos al centro

Más notable es la aceptación de Sánchez entre los electores de Unidos Podemos. El 52,8% de los que eligieron a la coalición liderada por Pablo Iglesias cuenta que ahora percibe que sintoniza más con el PSOE. Un 36%, en cambio, no siente ni frío ni calor, y un 11% asegura que la victoria del exparlamentario madrileño le ha hecho poner más tierra de por medio con los socialistas. Los números tampoco chocan si se confronta con la estrategia del ganador de las primarias: Sánchez persigue en todo momento recuperar el voto de aquellos que, decepcionados por su formación, emigraron hacia Unidos Podemos. El nuevo PSOE, de hecho, está acentuando ese giro a la izquierda y el choque con el PP.

Esa estrategia, en cambio, tiene su coste. ¿Cómo? Por la pérdida de la simpatía de los votantes de centro. De los que apostaron por Ciudadanos en las últimas generales, hasta un 45,8% se siente más alejado del PSOE de Sánchez, y solo un 13,7% comulga más con él. Un 40,6% confiesa que su victoria aplastante no ha modificado su comportamiento de voto. Y, como era de esperar, la reconquista del poder del madrileño ha espantado a los electores del PP: el 70,4% de estos asevera que Sánchez les distancia más si cabe de las siglas, por un 7,4% que encuentra que le acerca y otro 19,9% que manifiesta que le es igual.

Si hay algo que caracteriza a Pedro Sánchez es su capacidad de diálogo y respeto con todas las fuerzas políticas, incluso las antagónicas. No se puede decir lo mismo del dúo PP-Podemos.

No al ‘Gobierno Frankenstein’

De la misma manera, Sánchez ha conseguido que los que se ubican en la izquierda (el 40,2%) y en el centro izquierda (el 42,9%) se consideren más cercanos al PSOE ahora. Y ha alejado a los que se dicen de centro derecha (46,5%) y de derechas (65,2%).

El 51,8% de los simpatizantes del PSOE y el 59,7% de sus votantes rechazan la alternativa de un Gobierno con Unidos Podemos y los nacionalistas.

DYM pregunta también a los encuestados si estarían a favor de que el PSOE pactase con Unidos Podemos y los nacionalistas para formar un nuevo Ejecutivo. La respuesta mayoritaria, tanto entre los simpatizantes como entre los votantes, es que no. Ambos grupos se oponen a lo que Alfredo Pérez Rubalcaba apodó ‘Gobierno Frankenstein’. No obstante, la actual dirección ya ha trasladado en varias ocasiones que ese no es su modelo, y que por esa razón no ve números para una nueva moción de censura viable: se necesitaría el concurso de 176 diputados, y los socialistas se niegan, como pide Iglesias, a tejer una alianza con las formaciones nacionalistas e independentistas. La apuesta de Sánchez sigue siendo la de un Gobierno transversal con los dos emergentes, Podemos y Ciudadanos, que siguen vetándose mutuamente.

El 51,8% de los simpatizantes del PSOE rechaza la posibilidad de un nuevo Ejecutivo integrado por las dos fuerzas de izquierda más los partidos nacionalistas, frente a un 44,1% que no lo ve con malos ojos. Entre los votantes socialistas, la oposición a esa alternativa es aún mayor: el 59,7% no comparte esa combinación, por un 37,2% que sí la respaldaría. El ‘Gobierno Frankenstein’ no suscita acogida ni entre los cercanos a Ferraz.

Ficha técnica –Ámbito: nacional. –Universo: población española de 18 a 75 años. –Recogida de información: entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) realizadas a teléfonos fijos y móviles, para la representación de los individuos residentes en hogares solo móvil, mediante la administración de un cuestionario estructurado. –Tamaño y distribución de la muestra: 1.219 entrevistas seleccionadas aleatoriamente. Se han aplicado cuotas de sexo y edad, actividad laboral, zona geográfica y tamaño de hábitat. –Error muestral: partiendo de los criterios del muestreo aleatorio simple y para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más desfavorable (p=q=50), el margen de error para los datos en el total de la muestra es del ± 2,9%. –Trabajo de campo: llevado a cabo por entrevistadores de Dymphone, división de DYM especializada en estudios telefónicos, entre el 22 y el 28 de junio de 2017. –Proceso de datos: realizado por el departamento de proceso de datos del Instituto DYM.

