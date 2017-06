Software de gestión : Soluciones para el autónomo emprendedor

ISRA ÁLVAREZ. PERIODISTA Lo siento. No, yo no os he hecho nada, pero como sé que quien lo hizo no dirá nunca nada (excepto "aquí hay negocio"), en nombre de las personas os pido perdón. Os contaré algo sobre los humanos: somos la especie más inteligente del planeta y la más estúpida también.Sentimos una absoluta indiferencia, cuando no desprecio, p […]

ISRA ÁLVAREZ. PERIODISTA