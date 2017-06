Susana Díaz Cae (55): Los guiños de Susana Díaz a golpe de talonario en la Junta de Andalucía. “Con el primer parpadeo ha intentado sacar un ojo a Izquierda Unida, su antigua coaligada” 

“No soy como habéis leído o habéis contado. Que si la Cruzcampo no gusta de Despeñaperros para arriba, que si soy el ala derecha del PSOE, que si lo mío es el socialismo de Los Morancos, que si soy la Khaleesi o madame Botellona o la Merkel del sur de Europa”. En el PSOE algunos mantienen que el traje no se lo han confeccionado, lo llevaba ya puesto.

En su huida hacia adelante para remontar su fracaso en las primarias, Susana Díaz busca un nuevo argumento político que le permita recuperar la credibilidad perdida y desprenderse del pecado original de haber propiciado el Gobierno del PP. ¿Cómo? “Con guiños a la izquierda”, contestan en su equipo.

Con el primer parpadeo ha intentado sacar un ojo a Izquierda Unida, su antigua coaligada en la legislatura pasada y socia de los socialistas en 27 ayuntamientos andaluces. Díaz quiere dar al antecesor de Antonio Maíllo en la coordinación de IU, y cabeza visible de la minoría contraria a la confluencia con Podemos, Diego Valderas, un cargo que no existe y que para que exista, además, necesita el apoyo de un quorum especial en el Parlamento.