Un escándalo que podría llevarse por delante al presidente del gobierno y a la baronesa conjuradora del sur

La noticia de que la Gestora susanista y Mariano Rajoy llegaron a un acuerdo de no agresión para proteger a Susana Díaz refuerza la teoría del pacto de silencio entre la vieja guardia socialista, encabezados por la derrotada en las primarias, la lideresa, con el PP, acosado por la corrupción, para que los españoles no sepamos la verdad.

Se trata de proteger a los constructores, que son como el gato montés, pocos pero muy valiosos, algo que los estructuras corruptas bipartidistas tienen que proteger, porque saben mucho de ambos partidos. De ahí ese pacto de silencio bipartidista, que afirmó la magistrada Mercedes Alaya al ver como ambos partidos metían sus manos en la justicia para que la corrupción no saliera y los ciudadanos no se enteraran de la verdad.

No ha tenido eco en los medios por ahora, ni las principales radios ni televisiones del país, y entonces me hace pensar que la noticia es cierta de arriba abajo porque ha tocado hueso. Tampoco Ciudadanos, ni siquiera Podemos lo están utilizando, están a por uvas, consciente o inconscientemente. Ya no lo sé, porque si Iglesias se mete el dedo en la nariz es noticia pero esto no lo es.

Sería de una gravedad enorme, que podría llevarse por delante a la lideresa que conjuró para derrocar a Pedro Sánchez y a Mariano Rajoy, su socio. Una personita muy trepa, una que pierde primarias de forma estrepitosa, se acercó en agosto al Ovni de Pontevedra y le dijo que no se moviera, que se iban a cargar a su secretario general. Todos tranquilos, medios y políticos del sistema, bancos, constructoras y altas noblezas, todo iba a quedar en casa. Y Rajoy hizo lo que más le gusta, nada. Firmó el papel mojado que le dio el maniquí naranja, riéndose en su cara y de paso de la de todos los españoles.

Hoy, la pose corrupta de algunos medios quedará de nuevo al descubierto si no hablan del tema. Grupos mediáticos vinculados a grandes capitales europeos y americanos, el mainstream, los de siempre.

Lo de la amnistía fiscal tapa un poco el escándalo, al igual que las elecciones en el Reino Unido o las acciones de Puigdemont, pero lo más grave es lo que publicó ayer El Independiente porque cierra el círculo.

Eso es lo que estaba detrás del derrocamiento a Pedro Sánchez, que no se hablara de corrupción y, controlando la justicia, ambos partidos mantendrían su hegemonía. El águila imperial, el gran ejemplar a proteger, es Pujol, porque dijo aquello de ‘caerán todos’ y lo dijo delante de todo el mundo, de toda España.

Esta noticia debería hacer que todos los tertulianos hablaran sobre ella, pero no tengo esperanzas, muchos sonvoceros comprados, mercenarios al fin y al cabo.

Explica muchos comportamientos, movimientos de las momias y los dinosaurios del PSOE, que tanto poder han tocado, y que tantos hilos han movido, enredándose en ellos y la contraparte, la organización criminal, el clan azul de Génova, auténticos egipcios recibiendo sobres por detrás en sus jeroglíficos que decoran su sede.

Me gustaría ver a Marhuenda, el que manipula sus encuestas, indignándose por este tema, a ver hasta donde llega, por ese bocata de salchichón que dice que se come del catering de los medios que visita, quizás para ahorrar. O ver el ‘periodismo’ de Ferreras tratando el tema, de aquellos que mantienen el duopolio mediáticopara que estos mantengan el duopolio político.

