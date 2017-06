El secretario general del PSOE ha hecho unas declaraciones sobre la moción de censura de Podemos-

Los periodistas le han preguntado hoy a Pedro Sánchez los periodistas sobre qué iba a votar el PSOE en la moción de censura de Podemos del próximo día 13 de junio.

Esta ha sido su respuesta:

“Vamos paso a paso. Ya saben ustedes que nosotros, y lo digo claramente, nosotros, y yo en particular, me siento muy próximo a los votantes de Podemos. Lo que es evidente es que hay algunas cuestiones, algunas decisiones y las formas de hacer, además de, en este caso del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, con las cuales no coincido ni comparto. Creo que una cosa es efectivamente el gobierno de España, es evidentemente censurable, por esta degeneración y no regeneración de nuestro sistema democrático; por esta utilización tan partidaria que se está haciendo de las instituciones públicas; pero venimos de un año en que hubo una legislatura con una investidura fallida de las fuerzas del cambio y no podemos permitirnos el que eso se vuelva a producir.

Si hay un cambio tiene que ser un cambio con todas las consecuencias donde den los números y desgraciadamente esos números ahora mismo no dan. Por tanto el Partido Socialista es sensible a la denuncia que se está planteando por muchos ámbitos progresistas en nuestro país pero desgraciadamente nosotros no vamos a formar parte de una moción de censura en la que no dan los números para que Rajoy deje de ser Presidente del Gobierno.

Vamos a responder a las cosas paso a paso. Ustedes sabrán dentro de poco, quedan unos días para esa moción de censura”

Origen: Pedro Sánchez: ‘Me siento muy próximo a los votantes de Podemos’