EFE El TAS redujo en diciembre la sanción al Madrid a una sola ventana de inscripciones."Esta resolución es injusta y supone un daño irreparable para nuestro club".El TAS mantiene la prohibición al Atlético, que no podrá fichar hasta el 1 de enero.El Atlético de Madrid calificó de "injusta" la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo […]

20MINUTOS.ES Marta Escribano, de 12 años, no pudo jugar un torneo escolar en Castilla y León con sus compañeros masculinos.La normativa autonómica prohíbe los equipos mixtos en esa categoría infantil.Los organizadores tampoco permitieron que Marta recogiera el trofeo de campeones con sus compañeros.Marta Escribano, una niña de 12 años, no pudo disputar la fi […]

EFE El jugador no dio ninguna explicación y no fue con la sub-21 de Francia.Horas después, se le vio en una foto en Instagram en la playa con unos compañeros.GALERÍA El verano de los futbolistas.El lateral izquierdo Theo Hernandez, jugador del Atlético de Madrid que tiene un acuerdo con el Real Madrid para la próxima temporada, no se presentó este miércoles […]

