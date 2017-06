Díaz ha perdido las primarias socialistas frente a Pedro Sánchez por varias razones, aunque una de las más significativas fue el estigma que le supuso entre la militancia de su partido el haber sido señalada como la gran muñidora de la abstención del PSOE que facilitó el Gobierno a Rajoy. A partir de ahí, admite la presidenta andaluza, “cada vez que aparecía un nuevo imputado en la operación Púnica [supuesta financiación irregular del PP] o en la operación Lezo [que investiga presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II] perdía mil votos”. Pero la presidenta de la Junta no se arrepiente de haber defendido la abstención del PSOE en el Congreso, porque lo contrario habría supuesto las terceras elecciones generales en año y medio. “Lo volvería a hacer”, asegura.

Andalucía acumula una financiación inferior a la media regional de 4.672 millones de euros, referidos al periodo de vigencia del modelo de financiación 2009-2014. Todos los grupos de izquierda en el Parlamento coinciden en denunciar este “agravio contra la comunidad”, pero Podemos e IU no aceptan que Susana Díaz se una a las quejas y a las denuncias contra el Gobierno, porque la culpan de haber propiciado indirectamente esta situación, y posteriormente de no haber hecho lo suficiente para doblar el brazo a Rajoy, “porque estaba entretenida en las primarias del PSOE” . “Basta ya de lágrimas de cocodrilo”, dice la líder regional de Podemos, Teresa Rodríguez.

Andalucía no ha logrado fondos para el Corredor Ferroviario Algeciras-Bobadilla , un proyecto estratégico para la economía regional, puesto que permitiría conectar el puerto de Algeciras (el mayor del país) con el resto de Europa. Tampoco ha logrado fondos extra para un plan de empleo , pese a tener una tasa de paro del 27%, según la EPA del último trimestre del año (54% de paro juvenil). Además, Andalucía es la región que sufre la mayor caída en inversión estatal, un 36,6% menos que el año pasado, 668 millones menos para infraestructuras.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, aprobados este miércoles en el Congreso de los Diputados , no recogen ninguna de las reclamaciones que Susana Díaz le hizo a Mariano Rajoy cuando estuvo en Moncloa , ni cuando volvió a encontrarse con él en la Conferencia de Presidentes Autonómicos ni en el resto de declaraciones públicas que ha hecho la presidenta andaluza desde que se conoce el borrador. Es más, el Gobierno central y el PP no han aceptado ni una sola de las 89 enmiendas presentadas por el grupo socialista relativas a Andalucía.

Quevedo es el diputado 85 de los socialistas y Susana Díaz lo contabiliza dentro del PSOE (“como aliado tanto como el PSIE”, indispensable para la aprobación de las cuentas de Rajoy. De hecho, la presidenta andaluza desautorizó a Quevedo por sentarse a negociar con el PP, cuando el PSOE ya había anunciado que votaría no a los Presupuestos. Antes de las primarias, Susana Díaz ya advirtió de la necesidad de “revisar” el vínculo que les unía al diputado canario (Quevedo está en el grupo mixto, no forma parte del grupo parlamentario socialista) en caso de que éste apoyase finalmente las cuentas de Rajoy. Tras las primarias, en el entorno de la presidenta andaluza se han oído multitud de voces críticas que han reprochado a los sanchistas, defensores del “no es no” a Rajoy, que no hayan hecho ningún gesto político para desautorizar a Quevedo, cuyo voto ha permitido que las cuentas del PP salgan adelante.

Rajoy y sus socios en el acuerdo presupuestario han tumbado más de 400 enmiendas parciales que tenían que ver con Andalucía: unas 124 registradas por Podemos, por un montante de 1.289 millones de euros, otras tantas de IU, por valor de 2.000 millones, y 88 del PSOE, que suman unos 800 millones de euros. Los socialistas, sin embargo, volvieron a registrar una enmienda global (la número 89) que hace alusión a la Disposición Adicional Tercera del Estatuto andaluz, esto es, la obligación del Gobierno central de destinar a Andalucía un porcentaje de inversión estatal equivalente a su población. En conjunto el PSOE andaluz promovió 214 actuaciones (carreteras, trenes, medioambiente…) por valor de 2.200 millones de euros. Ni una sola ha movido un número de los Presupuestos Generales.

Además del desplome en la inversión pública (-36,6%), el Fondo de Suficiencia Global cae un 4%, el Fondo de Cooperación Interterritorial se congela, “con una bajada acumulada del 40% desde que gobierna Rajoy”. Tres provincias andaluzas son las últimas de toda España en inversión (Málaga, Almería y Córdoba). En 2017 se invertirán 137,7 euros por habitante en Andalucía, un 74,6% de la media nacional que se sitúa en 184,4 euros por habitante. Los 1.157 millones destinados a esta comunidad representan el 13,5% de la inversión del Estado, muy lejos del peso poblacional que es del 18%. Para haber cumplido esta previsión, advierte la Junta, “tendría que haber alcanzado los 1.547,5 millones de euros. Es decir, el déficit de inversiones en 2017 por incumplimiento de la DAT es de 390,8 millones de euros”. Por último, Díaz recuerda que “respecto al último presupuesto de un Gobierno socialista el recorte para Andalucía es del 61%”. Con ella al frente, y teniendo la sartén por el mango durante 8 meses, se le olvida decir a la Zultana.