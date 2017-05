Ha sido muy crítica con el Pedro Sánchez que ganó las primarias con el favor del aparato en 2014, y ha pasado a brindar su apoyo al proyecto y al Pedro Sánchez que ha virado a la izquierda. Beatriz Talegón es clara y contundente, no se esconde y no se arrepiente de lo que ha hecho y dicho. Ahora se plantea regresar a la que fue su casa, con la esperanza de que el PSOE sea “socialista y de izquierdas”. Ella advirtió a Sánchez de lo que le ocurriría, y pudo decirle aquello de: ‘te lo dije’, tras el ominoso Comité Federal que terminó con su dimisión. Hoy le anima a “pasar cuchillo porque no hay manera de hacer un partido socialista con tanta morralla dentro”. Ha sido objeto de críticas por su cambio de postura, aunque ella niega buscar nada dentro del partido y considera que quien ha cambiado ha sido Pedro Sánchez.

En conversación con Diariocrítico,reconoce que no las tuvo todas consigo respecto a la victoria de Pedro Sánchez y es que conoce bien el funcionamiento del aparato del partido. “Hasta el último momento tuve miedo porque sé de lo que son capaces, e incluso cuando salieron los resultados, no esperaba que hubiera esa diferencia de votos. Ha sido tan grande lo que se ha creado en torno a Pedro, que no lo han podido frenar”.

La entrevista en ‘Salvados’ con Jordi Évole tras su dimisión “fue el punto de inflexión porque allí fue valiente para decir públicamente que le habían utilizado y presionado, y reconoció que el PSOE debía ser de izquierdas, lo que implica el reconocimiento de que no lo era mientras él fue secretario general”.

“La militancia le ha apoyado para luchar contra el aparato, y por la cuenta que le trae, no debe confiarse ni olvidar por qué está ahí. Yo me alegro de esa justicia divina, ya no tanto por Pedro, aunque creo que ha ganado mucho en su discurso, sino por el hecho de haber derrotado al aparato, a Susana Díaz, Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba…”

Aunque considera que otro candidato hubiera aportado más en el plano ideológico, Talegón cree que lo que le ha hecho ganador es precisamente el ser “el representante de la guerra contra el aparato tras el golpe de Estado del 1 de octubre, porque todo el mundo pudo ver la jugarreta que le hicieron”.

Ella insiste en que desde el principio ha sido clara con Sánchez y no se arrepiente de las críticas vertidas. “He sido muy crítica con él, pero lo he hecho siempre de frente y públicamente. Critiqué la forma en la que expulsó a Tomás Gómez de forma antidemocrática, cuando el partido ha sido derechoso, cuando firmó el pacto con Ciudadanos, cuando se rió de Podemos sin venir a cuento o cuando le dio la espalda a Grecia; y no me arrepiento de nada y mantengo lo dicho”.

Pese a sus diferencias ideológicas, Talegón subraya que siempre le pareció “buena persona”, algo fundamental para ser un buen dirigente. “Empezamos a hablar desde el 1 de octubre, cuando le envié un mensaje de ánimo y apoyo después de lo que le habían hecho. A partir de ahí, empezamos a escribirnos, el agradeció muy apoyo y siempre ha sido cariñoso y amable conmigo, y me consta que ha tomado nota de las cosas que le he dicho”.

“Susana Díaz me parece muy mala persona y yo no quiero a ese tipo de gente en política, por eso digo que es importante que alguien sea buena persona, y Pedro lo es. Él tiene que saber encajar la ‘caña’ que le hemos dado muchos desde la izquierda y ha reconocido que no lo hizo bien. Prefiero a alguien que rectifica cuando se equivoca, que alguien que pasa la vida pensando que tiene razón. Hay quienes dicen que Sánchez hace todo eso por su propio interés, pero a mí eso me da igual, lo único que me importa es que dirija el partido hacia la izquierda y lo convierta en una alternativa al PP”, explica.

A renglón seguido, reconoce que su apoyo a Sánchez no ha sido incondicional. “Si no hubiera estado apoyado por Tezanos, Manu Escudero, Cristina Narbona o Borrell, yo no le habría apoyado”.

“Cuando me marché dije que el día que el PSOE volviera a ser de izquierdas, volvería a mi casa”Pese a que se ha publicado su regreso al partido y los supuestos motivos que hay detrás, Talegón señala que aún no se ha afiliado de nuevo. “Desde que me di de baja, tengo un periodo de dos años para pagar las cuotas y volver como militante como si no me hubiera ido, y creo que ese plazo termina en junio. Me hace ilusión volver a militar y participar activamente, pero no tengo prisa y quiero pensarlo bien. Mi idea es afiliarme porque se me ha pasado el cabreo con el partido, que ha reaccionado, igual que las bases, y por eso quiero aportar desde dentro”.

“Hay quienes dicen que soy una trepa por querer volver, pero es que Pedro ha empezado a dar mi discurso. Yo dije que me iba porque el partido era de derechas y se había vuelto indefendible, pero cuando me marché dije que el día que el PSOE volviera a ser de izquierdas, volvería a mi casa, que había sido secuestrada”.

Pese a que algunos medios publican que dejó el partido para centrarse en su maternidad, ella niega la mayor. “No me fui del PSOE por ser madre, porque de hecho he seguido activa, pero me quité del medio y prioricé la maternidad porque no quería ‘pegarme’ con quien tenía el partido secuestrado. Me parecía una vergüenza ese PSOE que además me utilizó para presumir de democrático por el hecho de que yo dijera lo que me daba la gana. Lo que más rabia me dio en ese momento fue que las bases estuvieran calladas ante lo que ocurría, y eso también me ayudó a decidir irme”.

“Llegó un momento en el que cada vez que decía lo que pensaba me llamaban traidora y me acusaban de debilitar el partido. El tiempo me ha dado la razón de forma incontestable porque quien debilita al partido es quien pacta con Ciudadanos, quien escupe a Podemos continuamente, y quien manda callar a Grecia. Quienes debilitan el partido son ellos, que no son de izquierdas ni demócratas”, sentencia.

Ahora o nunca: “A Pedro le dije: si ganamos, me afilio”

Respecto a los motivos por los que regresa a casa, Talegón señala que “ahora ha caído ese aparato, del que también venía Pedro, pero él se ha enfrentado a ellos y ha vencido; ha puesto toda la carne en el asador y eso tiene mucho valor. Yo tengo que asumir mi parte de responsabilidad, y en este tiempo ha habido dos personas, que para mí son referentes fundamentales en política, que me pidieron echar una mano porque hacía falta. Me dijeron que o lo intentábamos esta vez, o se acaba el PSOE, así que me animaron a arrimar el hombro. Yo le dije a Pedro: si ganamos, me afilio, y si no ganamos, ya veríamos cómo reconstruir todo esto”.

Talegón niega que Sánchez o su equipo le hayan ofrecido nada a cambio de apoyo o su regreso al partido y tiene claro que “para aportar, no necesito estar en primera fila”. “Quiero que mi papel sea el de antes, que cuando he tenido que asumir responsabilidades, lo he hecho encantada y siempre me lo he tomado muy en serio. Como militante de base, he currado como la que más, y asumo que si me vuelvo a afiliar, ese compromiso con las siglas será igual de importante, y por supuesto, seguiré criticando lo que no se haga bien, porque eso también es un ejercicio de responsabilidad”.

Aunque no cierra la puerta a una posible oferta de Sánchez, insiste en que “quien esté o no en el equipo, no es un motivo para no volver. Si me llaman, ya veremos, pero no entro buscando nada; yo tengo mi trabajo y vida y estoy bien, no necesito que me reconozcan mi compromiso con la organización”.

La abogada y activista se muestra feliz ante la oleada de mensajes y comentarios de militantes y amigos que le invitan a regresar y celebran su vuelta, al tiempo que asegura que ha recibido más de 200 mensajes en un solo día de gente dispuesta a volver al PSOE, por lo que espera una oleada de afiliaciones al nuevo proyecto.

Respecto a las campañas y ataques de ‘trolls’ en las redes sociales, les resta importancia y considera que ocultan “un tufillo nervioso”. “La derecha se ha beneficiado de debilitar al PSOE, y si ahora, muchos como yo decidimos volver y renovar el partido, que se pongan a temblar. En las redes, veo que hay nervios por parte de Podemos y de la derecha ante la idea de que el PSOE vuelva a coger fuerza; porque el PSOE sabe ganar elecciones, sabe gobernar y ha hecho las cosas bien en determinados momentos, pero la morralla que se nos ha colado, ha estado a punto de destrozarnos”.

No está todo ganado, queda lo más difícil

Pedro Sánchez ha retomado las riendas del PSOE, pero no podemos olvidar que el partido celebrará su 39º Congreso del 16 al 18 de junio, del que saldrá la hoja de ruta para reconstruir el proyecto y en el que se elegirán los órganos federales: la ejecutiva, la comisión de ética y garantías y una parte del comité federal (la otra es designada por los territorios). Tampoco se puede olvidar que Sánchez renunció a su acta de diputado, y que la bancada socialista en el Congreso le traicionó al abstenerse en la investidura de Rajoy, y pueden suponer un ‘palo en la rueda’ del secretario general.

“El PSOE acaba de recibir un chute de antibiótico y tiene que empezar a hacer efecto. Hay que desinfectar la herida para que cicatrice, porque cerrar una herida en falso con la infección dentro, es muy grave porque implicaría tener que amputar. Susana Díaz y los ‘susanistas’ han intentado convencer a la gente de que el problema era Sánchez, cuando el problema eran ellos, los que se han pasado toda la vida ‘amputando’ a gente sana. Estos no han dado palo al agua en vida, más allá de conspirar y vivir del partido, por eso Sánchez tiene que desinfectar y quitárselos de encima. No puede quedarse en el ‘buenismo’ y en ser políticamente correcto porque hace falta empezar de cero sin esta gente”, manifiesta.

Para Talegón la clave está en el Congreso de junio porque “esta gente ya está pensando en la manera de volver a cargarse a Sánchez, y tengo claro que le van a poner todas las zancadillas del mundo para que se estampe”.

“El Congreso del PSOE se mueve por delegados, y nos encontramos en la situación en la que Susana ganó en avales y Pedro en votos, o lo que es lo mismo, Susana tiene poder en los aparatos, mientras que Pedro tiene poder entre la militancia y las bases. Los delegados, según la estructura del partido, son elegidos por el propio aparato, por lo que si se permite seguir como hasta ahora, es decir, nombrando gente a dedo, los delegados serán contrarios a Sánchez, serán ‘susanistas’ e intentarán volverla a liar. Lo que intenta el equipo de Pedro es llegar a un pacto para que se asigne un número de delegados en función del porcentaje de votos obtenido en los territorios, porque si los delegados son nombrados por los secretarios generales de los territorios, serán casi todos ‘susanistas’. Además, intentarán meter a mucha gente en el Comité Federal, de forma que puedan echar atrás todo lo que proponga Sánchez”.

“El otro ‘marrón’ al que tiene que hacer frente Pedro Sánchez es el de los diputados y senadores que se la jugaron, y es que tiene a la bancada socialista en contra. Yo creo que es consciente de que no sabe hasta qué punto puede contar la bancada porque alguno ya ha amagado diciendo que no cumplirán la disciplina de voto, y esos diputados tienen su acta y no se les puede mover. El dimitió para dar ejemplo, pero no creo que los demás lo hagan. Lo único bueno de los ‘trepas’ es que suelen ser veletas y pueden volver al ‘sanchismo’ en cualquier momento, pero si no lo hacen, será muy complicado hacer nada. Si el grupo parlamentario se pone en contra de Sánchez, el partido firmará su sentencia de muerte”.

“Pablo Iglesias ha sido un ‘jeta’ con la moción de censura”

Respecto a la iniciativa de Podemos, de presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, con Pablo Iglesias como candidato alternativo, Talegón considera que ha sido una “bala quemada para salir en los medios y que no le eclipsara Pedro Sánchez”.

“Pablo Iglesias ha sido un ‘jeta’ con la moción de censura porque así no se hacen las cosas. Se nota que no le importa la izquierda ni lo que pase en este país, porque lo suyo hubiera sido hablar primero con Sánchez. Podían haber acorddado proponer a Sánchez como candidato, que al no ser diputado, hubiera entrado en el Congreso, y se podía haber hecho campaña desde Podemos para las primarias del PSOE, y una vez que Sánchez ganara, salir unidos a presentar una moción de censura, pero Iglesias no supo esperar”, critica.

Talegón asegura tener la sensación de que “habrá elecciones anticipadas muy pronto porque se les ha ido de las manos. Volveremos a tener la oportunidad de que Sánchez sea presidente, y este Sánchez sí que puede serlo, a diferencia del hace un año, que carecía de valentía y carácter. Reconozco que en aquel momento pensé que no merecía ser investido, y ahora creo que sí. Ahora las cosas están más equilibradas; Podemos está en el sitio que creo que les corresponde y se han bajado los humos, y el PSOE está despertando y puede presentarse como una opción de izquierdas sensata.Yo soy de izquierdas, pero creo que en este país hay un porcentaje muy alto, más o menos del 40% de gente, que no es de izquierdas, y como entiendo la política como una forma de gobernar para todos, creo que debe haber una izquierda sensata alejada de populismos e ideas radicales”.

“Creo que el PSOE está en disposición de plantearse como una opción interesante, y creo que es lo que quiere la mayoría de la sociedad. Te digo más, creo que dentro de unos años, si el PSOE lo hace bien y Rivera también, la gente preferirá el PSOE antes que Podemos y Ciudadanos antes que el PP”, vaticina.

