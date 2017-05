¡¡¡¡EL PSOE HA VUELTO!!!! En Vivo (ElIndependiente): Escrutinio al 75,67%. Participación récord de más del 80% de la militancia. Pedro Sánchez aumenta la diferencia. Consigue la tercera parte de votos de los andaluces. Y en el Vigo de Caballero también votan a Sánchez. Ya son datos oficiales

Se escuchan gritos de ‘Pedro, Pedro’ en la sede de Ferraz y se canta La Internacional.

SUSANA DÍAZ FELICITA A PEDRO SÁNCHEZ Por SU VICTORIA – Es la primera derrota de la presidenta andaluza. Claro que también es la primera vez que se arriesga a competir en campo abierto en unas primarias.

Gritos de "Pedro Presidente" y "no es no". Militantes de abrazan a las puertas de Ferraz https://t.co/tUkjv4V6z8 pic.twitter.com/U5QKlwkTnc — Ana Cabanillas (@anacabs) May 21, 2017

Pedro Sánchez gana en 15 comunidades y Susana sólo en Andalucía y Aragón. Patxi consigue Euskadi https://t.co/NhjgdBbwsN #primariasPSOE — El Independiente (@indpcom) May 21, 2017

Datos oficiales. Pedro Sánchez saca 8 puntos a Susana Díaz con más del 70% escrutado. #PrimariasPSOE @Indpcom https://t.co/tUkjv4V6z8 pic.twitter.com/wURulCLWI9 — Ana Cabanillas (@anacabs) May 21, 2017

Sánchez aumenta la diferencia con el escrutinio al 75,67%

Sánchez: 49,5%

Díaz: 40,4%

López: 10,1%

En Andalucía, al 70% escrutado. Datos oficiales.

Susana Díaz 18.623 64,91% Pedro Sánchez 8.626 30,06% Patxi López 1.443 5,03%

PRIMEROS DATOS OFICIALES:

Con el 50% escrutado, parece que Pedro Sánchez sigue ganando las primarias, según informan desde la tercera planta de Ferraz, donde están los equipos de los tres candidatos. Aún no hay datos oficiales.

Falta Andalucía, pero atención que escrutado el 50%, Sánchez gana por un 48% a 40% a Díaz. Nos está informando Carmen Torres.

AL 10% ESCRUTADO, PEDRO SÁNCHEZ 8.000 VOTOS POR 6.000 DE SUSANA DÍAZ.

-Pedro Sánchez ha obtenido el apoyo del 64,1% de los militantes que han votado en Melilla en las primarias del PSOE, mientras que el 27% ha respaldado a Susana Díaz y el 8% a Patxi López, según ha informado el partido.

20:43

Recompte final dels vots a les #PrimariasPSOE de l’agrupació socialista #ElPrat

Pedro Sánchez: 76

Susana Díaz: 32

Patxi López: 9 pic.twitter.com/fyXoicLlj6

— PSC El Prat (@PSCElPrat) May 21, 2017

20:41

Follow

Toni mascarenhas @tonilopez_1988

Elche

Pedro 294

Susana 170

Patxi 35

En blanco 3#primariasPSOE

8:40 PM – 21 May 2017

18 18 Retweets 9 9 likes

Twitter Ads info & Privacy

20:39

Seguir

Carmen Torres @carmentorrres

TRIANA. 292 votantes de 313 .

En blanco 3

Patxi 15

Pedro 57

Susana 217 http://www.elindependiente.com/politica/2017/05/21/las-primarias-del-psoe-vivo/ … @indpcom

20:39 – 21 May 2017

11 11 Retweets 1 1 me gusta

Información de Twiitter Ads y Privacidad

20:37

Follow

Carmen Torres @carmentorrres

“En Sevilla va a haber muchas sorpresas”, dicen en el equipo de @patxilopez http://www.elindependiente.com/politica/2017/05/21/las-primarias-del-psoe-vivo/ … @indpcom

8:36 PM – 21 May 2017

4 4 Retweets 2 2 likes

Twitter Ads info & Privacy

20:36

Follow

PSOE SJ Aznalfarache @psoe_sja

Termina el recuento en San Juan de #Aznalfarache:

Susana Díaz: 159 votos

Pedro Sánchez: 16 votos

Patxi López: 3 votos#primariasPSOE

8:34 PM – 21 May 2017

24 24 Retweets 8 8 likes

Twitter Ads info & Privacy

20:36

Follow

José Manuel Vázquez @FonsecAsturias

Resultas. Primarias #Asturias#Cabrales

Pedro32

Susana6

Patxi 2#Siero

Pedro224

Susana79

Patxi15

Blanco2#Tapia

Pedro15

Susana4

Patxi2

8:23 PM – 21 May 2017

57 57 Retweets 53 53 likes

Twitter Ads info & Privacy

Eso sucede en Asturias, territorio de Javier Fernández, el presidente de la Gestora.

20:34

Follow

PSOE Vilagarcía @PSOEVilagarcia

Resultados escrutinio de primarias na agrupación de Vilagarcía:

Pedro Sánchez 95

Susana Díaz 26

Patxi López 21

141 votos de 180 censados.

8:28 PM – 21 May 2017

71 71 Retweets 29 29 likes

Twitter Ads info & Privacy

20:32

Sigue el goteo de resultados. En el barrio de Chamberí (Madrid): Sánchez 158, Díaz 116, López 104, votos en blanco 4

20:29

Las #PrimariasPSOE en #Tarragona@sanchezcastejon 185@susanadiaz 36@patxilopez 20

Blanco 1

#21M #SíesSí #AquiEstalaizquierda

— Tarragona Amb Pedro (@tgnambpedro) May 21, 2017

20:57 Atención a los resultados que van llegando de Navarra con el 82% escrutado: Pedro Sánchez 864, Susana Díaz, 205 y Patxi López, 164.

20:52 Tenemos los datos de Pozuelo, la referencia de Pedro Sánchez (74) que vapulea a Susana (36) y a López (23).