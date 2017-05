ENTREVISTA A SUSANA SUMELZO: “Susana Díaz está usando la misma táctica que el PP, la del miedo”

“Si hoy Sánchez no es presidente, es porque un Comité Federal le impuso unas líneas rojas que le impedían gobernar con los mismos con los que gobernamos en varias Comunidades”

A cuatro días de que se coloquen las urnas, Susana Sumelzo no contempla otra cosa que no sea un PSOE con Pedro Sánchez de secretario general y aboga por la unión con otra de las candidaturas: “No entiendo que López no se una, sabiendo que es muy complicado que sea secretario general y que su proyecto está más cerca de esta candidatura que de la de Susana Díaz”.

Asegura que ellos tratarán de reparar la fractura interna del partido, pero no se fía de que sea así si la victoria cae del lado contrario: “El PSOE de la gestora ha sido sectario con quienes no están con él”.

¿Qué le pareció el debate?

Fue un ejercicio de transparencia de cara a los ciudadanos. Bajo mi prisma quedó claro que Susana Díaz no tiene ningún proyecto que explicar y que su única táctica es atacar. Hizo ataques y acusaciones que no venían a cuento. En estos debates lo que hay que hacer es debatir sobre proyectos, contrastar modelos, y no entrar en cuestiones personales.

¿Cómo está viendo esta campaña?

Susana Díaz está usando la misma táctica que el PP en las elecciones generales, la del miedo. O yo o el caos. Es el mismo discurso que el PP. Frente a eso está la libertad, el voto libre y secreto y el respeto a la diferencia.

En el debate quedó claro que los ataques no vienen de la candidatura de Pedro Sánchez, sino de otra que no acepta con deportividad que la gente tenga una opinión distinta y que la exprese en redes sociales. Desde que el PSOE se abstuvo para que gobernara el PP, muchos votantes se han sentido defraudados y muestran su opinión en todos los sitios donde tienen voz, pero eso no es culpa de Sánchez, sino de quien impulsó esa abstención.

¿Están las cosas tan igualadas como parecían demostrar los avales?

Siempre hemos pensado que al secretario general lo eligen los militantes, no los cargos públicos ni los institucionales: un militante, un voto, y todos con el mismo valor. Creemos en el poder de la militancia.

¿Teme que desde el sector oficialista haya un cierre de filas en torno a Susana Díaz?

La militancia ha demostrado que está muy distanciada de la gestora y la gestora y los aparatos están muy cercanos a la candidatura de Díaz. Un buen ejemplo es la secretaria de Organización del partido en Aragón, Pilar Alegría, que lejos de mantener una posición neutral –que es lo que debería de hacer porque es su responsabilidad- se ha mostrado claramente a favor de Susana Díaz.

Gane quien gane, ¿no cree que hay una fractura en el PSOE difícilmente reparable?

Dependiendo de quién gane, será más fácil repararla o no. Sánchez ha dicho que se pondrá detrás y que quiere unir al PSOE. Nosotros queremos mirar al futuro, pero echando la vista atrás vemos por qué estamos donde estamos. Susana Díaz, y gran parte de los secretarios generales que la apoyan, incluido Lambán, son los que nos llevaron a la abstención para que hoy gobierne el PP.

Mirando también al pasado, ¿pesarán en Pedro Sánchez las derrotas electorales?

Me parece mezquino que haya dirigentes y responsables de gobiernos que le reprochen a Pedro Sánchez los resultados de las generales y no vean los suyos que, en muchos casos, fueron los peores de la historia en unas comunidades en las que hoy gobiernan gracias a un pacto con grupos de izquierdas, como sucede en Aragón.

¿Hubo un cambio en la estrategia de Sánchez para distanciarse de Podemos?

No se trata de ninguna estrategia. Si hoy Sánchez no es presidente del Gobierno es porque un Comité Federal le impuso unas líneas rojas que le impedían gobernar con los mismos con los que gobernamos en varias comunidades autónomas. Y también porque Pablo Iglesias no quiso facilitar que hoy tengamos un gobierno con un presidente del PSOE y votó en contra en su investidura.

En esta candidatura siempre se ha tenido claro que el PSOE tiene que estar a la izquierda. Y hacer política para las personas que lo pasan mal. Siempre intentaremos formar coaliciones con los grupos y las fuerzas de izquierdas. Esa es una de las grandes diferencias con otras candidaturas que están más cerca de la derecha.

¿Es tan distinto el PSOE de Pedro Sánchez, del de Susana Díaz o Patxi López?

Por un lado tenemos un PSOE a la izquierda, mirando al futuro con ilusión y esperanza. Dispuesto a hacer lo que esperan los ciudadanos de un Partido Socialista Obrero Español. Y, por otro, está el PSOE de la abstención para que gobierne el PP, anclado en el pasado, con las mismas estructuras y sin dar participación a la militancia.

¿Deberían unirse las candidaturas de Pedro Sánchez y Patxi López?

Sí, no entiendo la estrategia de Patxi López sabiendo que es complicado que pueda llegar a ser secretario general y que su proyecto está más cerca de Sánchez que de Díaz. Él mismo ha dicho que la abstención fue un error. Sabe que sigue teniendo la mano tendida para incorporarse a la candidatura.

¿Qué pasará con Pedro Sánchez, y con las personas que le están apoyando sin ambages, si no es el ganador? ¿Creen que quien gane apostará por la unidad?

No contemplo otra opción para el futuro que no pase por Pedro Sánchez como secretario general. Respecto a la unidad, el PSOE de la gestora ha sido sectario con los que no están con él. Es otra de las cosas que queremos evitar y zanjar en este PSOE: el que obligatoriamente estés conmigo o frente a mí. Nuestro mensaje es el de la izquierda que une, no el del miedo.

