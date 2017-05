Casi 120.000 autónomos siguen cotizando tras haberse jubilado para cobrar una pensión digna

Cuando se comparan las cifras de afiliados a la Seguridad Social y la encuesta de Población Activa, hay un desfase de unas 120.000 personas en favor de la primera. No, no es un fallo de cálculo. Este fenómeno oculta un problema incómodo del que ningún político en España habla, pero que el Diario Público ha destapado: el de los autónomos que siguen cotizando aunque ya no trabajen para poder tener derecho a una pensión digna.

En la actualidad, los autónomos cobran de media en España una pensión de 708,55 euros, mientras que el salario mínimo interprofesional en la actualidad se encuentra en los 707,60 euros.

Los autónomos jubilados cobran una pensión un 42% inferior a la de los asalariados

En nuestro país hay 3.211.100 trabajadores por cuenta propia en el primer trimestre de 2017. Sin embargo, la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE (Instituto Nacional de Estadística) cifra ese sector del mercado de trabajo en 3.091.400 personas. Esta última fuente toma en consideración a personas que reciben rentas del trabajo.

La diferencia entre estos dos datos es la de los trabajadores autónomos que ya han dejado de tener ingresos por sus actividades, pero siguen pagando religiosamente mes a mes las cuotas de la Seguridad Social para poder lograr una mejor pensión.

El diario madrileño destaca que la pensión que puede obtener un autónomo es de 9.919 euros en catorce pagas. En nuestro país, el umbral de la pobreza se fija en ingresos inferiores a 8.209. Es decir, que los autónomos jubilados están al borde de la exclusión social.

La pensión media de un asalariado en España es de 1.205,23 euros mensuales, casi 500 euros más que lo que cobraría un autónomo. También existen diferencias importantes entre comunidades autónomas. En Galicia, los trabajadores por cuenta propia tienen pensiones de 606 euros al mes y en el País Vasco ingresan 845 euros.

Por si esto fuera poco, además existe una gran brecha de género, ya que los varones de entre 65 y 69 años ingresan 859 mensuales frente a los 673 euros que ganan ellas. ¿Han oído a algún político español hablando de esta situación alguna vez?

Origen: Casi 120.000 autónomos siguen cotizando tras haberse jubilado para cobrar una pensión digna