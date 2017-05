El recuento oficial de los avales a las primarias del PSOE invalidó 4.635 a Susana Díaz, que se queda en 59.390, y 4.407 a Pedro Sánchez, que se queda en 53.117, por lo que la diferencia entre ambos se reduce a 6.273.

Fuentes de las respectivas candidaturas dieron estos datos a los medios nada más concluir el recuento. Por su parte, Patxi López obtuvo 10.866 avales validados, 1.052 menos de los que su candidatura presentó en Ferraz. Desde su entorno precisaron que 481 avales le fueron anulados por ser de militantes no censados, 144 por haber avalado a dos candidatos y 327 por haber firmado más de un aval al propio López.

A Sánchez se le anularon 2.932 por no ser presentados por militantes, 721 por haber avalado un mismo militantes a varios candidatos, y 754 por repetir aval al propio Sánchez. Por su parte, a Susana estos motivos respectivos fueron causa de anulación de 2.719, 1.176 y 714 avales.

Desde el entorno de Sánchez, Santos Cerdán subrayó que queda demostrado que la cantidad de avales que presentaron, muy superior a la prevista por no contar con el apoyo orgánico del partido, no se debió a que estuvieran inflados, sino que son de militantes reales, por lo que las otras candidaturas deberían pedir perdón por desprestigiar al ex secretario general.

Además, justificaron que el ofrecimiento de Sánchez a López para que se integre en su candidatura fuera público porque “cuanto más transparentes los ofrecimientos, mejor”, pese a que desde la candidatura del exlehendakari se haya expresado su enfado por que no se le comunicara la oferta en privado antes de anunciarla en público.

