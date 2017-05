Pedro Sánchez logra el apoyo del ‘mito’ del PSOE andaluz #SomosSocialistas #RecuperaPSOE #RenuevaPSOE

Jordi Alba, sobre Theo: "Me veo a mí y no a otro jugando en el lateral izquierdo del Barça" EFE / VÍDEO: EUROPA PRESS El jugador del Atlético cedido en el Alavés ha sonado para fichar por el Barça.Juega en la misma posición que Alba, que no ha tenido una buena temporada.El defensa se ve a sí mismo jugando en el Barça y no a otro en su puesto. Jordi Alba, defensa del Barça, ha dicho que se ve a sí mismo "y no a otro en el lateral izquierdo […] EFE / VÍDEO: EUROPA PRESS

El Atlético ya calienta la vuelta: "A morir, los míos mueren" EFE El Atlético vuelve al trabajo con pancarta de apoyo de la afición."A morir, los míos mueren", rezaba la pancarta en una de las gradas del campo 1 de la Ciudad Deportiva de Majadahonda cuando el equipo saltó a ejercitarse.Los rojiblancos perdieron 3-0 en la ida de las semis de Champions ante el Madrid.El Atlético de Madrid regresó este jueves al […] EFE

La UEFA no sancionará a Ramos por su codazo a Lucas 20MINUTOS.ES Fuentes del organismo aseguran a diversos medios españoles que no entrará de oficio en la acción del central del Real Madrid sobre el atlético.Existía la posibilidad de que se le abriera un expediente a Ramos.La UEFA no rearbitrará la acción de Sergio Ramos con Lucas, ocurrida en el partido de ida de la semifinal de la Champions, que se saldó co […] 20MINUTOS.ES

El juez envía a juicio a Neymar, Bartomeu, Rosell y el Barça por su fichaje EFE / VÍDEO: AGENCIA ATLAS El juez impone una fianza conjunta y solidaria de 3,4 millones a Bartomeu, Rosell, el FC Barcelona, el Santos y al expresidente de este club Odilio Rodríguez.La Fiscalía pedirá dos años de cárcel y 10 millones de euros de multa para Neymar.Para Sandro Rosell pedirá cinco años por delitos de corrupción y estafa.Todo sobre el 'c […] EFE / VÍDEO: AGENCIA ATLAS

El Eurobasket 2017 y el Mundial 2019 se verán en Mediaset EFE El grupo ha adquirido los derechos de ambas competiciones.También ofrecerá el Eurobasket que se disputa en 2021.La selección española defiende título continental este verano.Mediaset España ha adquirido los derechos de emisión del Eurobasket de este año y de 2021, así como del Mundial de Baloncesto de China de 2019, de manera que transmitirá en exclusiva […] EFE

Carlos Gutiérrez, un 'runner' extremo y solidario: "El cuerpo te lleva, pero el corazón tira de ti" DANIEL MATEO Con 55 años, este "aficionado" afronta el reto más importante de su vida con un fin solidario: recorrer 205 km en 7 días por el desierto del Sáhara y recaudar dinero.Desiertos Solidarios es una ultramaratón de 1.000 km que aúna los cuatro desiertos más extremos del mundo y que arrancó el 30 de abril.A sus 55 años, Carlos Gutiérrez no s […] DANIEL MATEO

Detenido un espectador de un partido de fútbol en Vitoria por agredir a dos ertzainas EFE Presenciaba un partido de fútbol de Regional Preferente en Vitoriay fue detenido tras saltar al campo y agredir a dos ertzainas.El espectador saltó al césped con intención de agredir a alguien, no se sabe a quién.Un espectador que presenciaba un partido de fútbol de Regional Preferente en Vitoria fue detenido este miércoles tras saltar al campo y agredi […] EFE

El Ayuntamiento de Madrid denuncia el Open de Tenis 20MINUTOS.ES / VÍDEO: AGENCIA ATLAS El Gobierno de Carmena lleva a la Fiscalía Anticorrupción los contratos del PP con MTP, la empresa gestora del Mutua Madrid Open de tenis.El acuerdo alcanzado entre el PP con MTP podría ser constitutivo de los delitos de "prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos".El Ayuntamiento de Madrid […] 20MINUTOS.ES / VÍDEO: AGENCIA ATLAS

Diego Costa jugará en China 20MINUTOS.ES Según la Cadena Ser, el delantero de la selección española ha firmado un precontrato con el Tianjin Quanjian de cara a la temporada que viene.El club está entrenado por Fabio Cannavaro y juegan en él Alexandre Pato y Axel Witsel.Todo apunta a que Diego Costa podría irse a jugar a la Liga china la próxima temporada. Parece que los rumores se han […] 20MINUTOS.ES

Leonard y Gasol, la fórmula ganadora de unos Spurs que empatan la semifinal de la NBA EFE VOTA: ¿Quién ganará el anillo de la NBA?Especial NBA: Resultados | Clasificaciones | Estadísticas | Equipos | Jugadores.Diez españoles en la NBA: diferentes retos, roles y objetivos.El alero Kawhi Leonard se reivindicó como líder encestador y el pívot español Pau Gasol de jugador clave en la defensa de los Spurs que ganaron con facilidad por 121-96 a los […] EFE

Las azafatas de Jerez defienden su labor en MotoGP: "Quitarnos el trabajo sí es sexista" JACOBO ALCUTÉN Claudia Fernández, modelo sevillana de 31 años, lamenta las voces que tildan de sexista su trabajo."No me siento un objeto, sino una privilegiada. No conozco a ninguna modelo a la que no le guste su trabajo", dice.El Ayuntamiento de Jerez pide que no haya azafatas en el Gran Premio de España de Motociclismo.ENCUESTA: Te parece correc […] JACOBO ALCUTÉN