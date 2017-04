En Galicia están activos fuegos en Abegondo-Vizoño, Narón-Valle y As Pontes de García Rodríguez-Deveso, todos en la provincia de A Coruña

20MINUTOS.ES Springsteen lanza 'That's what makes us great' para protestar en contra del presidente de Estados Unidos."No te hagas el chulo conmigo, nunca has leído un libro", canta.La canción se puede comprar por 0,92 euros en internet.El cantante Bruce Springsteen ha abanderado la lucha contra el gobierno de Trump en numerosas ocas […]

EUROPA PRESS Después de adelantar contenido en redes sociales, el artista ha confirmado el álbum.Lleva por títul 'Is this the life we really want?.El trabajo de Roger Waters llegará a las tiendas el 2 de junio.Después de compartir varios adelantos en las redes sociales durante los últimos meses, Roger Waters anuncia los detalles de su primer disco en 12 […]

EUROPA PRESS