Pedro Sánchez defiende a Felipe González en la entrevista de Telecinco – DIGITALSEVILLA.COM

Pedro Sánchez, ex secretario general del PSOE y candidato a las primarias, ha sido entrevistado en Telecinco por Pedro Piqueras en el día que se ha dado el pistoletazo de salida en la presentación de candidaturas. Hoy, el exlehendakari Patxi López ha presentado en persona su propia candidatura mientras que Susana Díaz ha mandado a Eduardo Madina a que lo haga por ella en Ferraz.

Tras meses de espera, en que la gestora ha retrasado la elección del nuevo secretario general, comienza la carrera para dirigir el partido tras el ‘golpe’ de los barones y exdirigentes ‘susanistas’ y que acabó con un bochornoso Comité Federal en el que Pedro Sánchez presentó su dimisión y se constituyó la gestora.

Durante meses el partido ha estado sin líder y ha dado el gobierno a Mariano Rajoy causando la indignación de muchos.

En la entrevista, Pedro Piqueras planteó las primarias como una guerra interna a lo que Sánchez respondió que no, que era “democracia interna” para “reconstruir la unidad entre los dirigentes y afiliados”.

A la pregunta del presentador si había llamado a Susana Díaz, Pedro Sánchez respondió que no, posteriormente Piqueras le preguntó como había vivido el Comité Federal del 1 de octubre. El exsecretario general declaró que “en lo personal es muy duro, pero en lo político hubo un derrocamiento para facilitar el gobierno a la derecha” y se hizo “por las bravas” en referencia a la conjura de varios barones que organizaron el ‘golpe’.

El candidato explicó que su proyecto es “recuperar el PSOE” para que “vuelva a ser la primera fuerza política de este país” y recordó que su proyecto representa de manera abrumadora a lo que el votante socialista prefiere según todas las encuestas y lo que está en juego es si el partido pasa a ser alternativa al PP o a ser tercera fuerza.

Pedro Sánchez recalcó que España necesita una “regeneración política, económica y social” y que muchos votantes del PSOE piensan que “el partido ha dejado de ser de izquierdas, ha dejado ser de cambio” por eso quiere recuperar un partido “coherente, autónomo y abierto” a la sociedad.

El candidato, ante la pregunta de Piqueras si sentía traicionado o decepcionado por los dirigentes que apoyaban a Patxi López dijo que “no, para nada” que “en lo personal es duro, cómo no va a serlo. Han sido personas que han trabajado conmigo que saben perfectamente lo que ha pasado durante estos últimos tres años, pero que en lo político creo que se equivocan. En lo político la encrucijada que tiene el Partido Socialista son dos opciones hoy en este proceso de primarias. Una es lo que representa la gestora, la candidatura de la gestora, que es la encabezada por la compañera Susana Díaz y es a mi juicio dejar al socialismo español en tierra de nadie como consecuencia de la abstención. Y dos, el camino que nosotros queremos recorrer, que es un camino de volver a recuperar las esencias de la izquierda de nuestro partido, de volver a ser percibido por el electorado socialista y progresista como una fuerza de cambio, alternativa al Partido Popular y de verdad de hacer del Partido Socialista una organización abierta, no cerrada. En nuestra organización no sobra gente, al contrario, tengan o no tengan carnet tienen que ser bienvenidos todos aquellos que quieran cambiar nuestro país”.

Pedro Piqueras, que insistió en las opiniones que hablan de la candidatura de Sánchez en negativo, le preguntó si estaba empujado por la ‘ira’. A esta cuestión Pedro Sánchez respondió “No, nunca. Yo aspiro a ser el secretario general de los 200.000 afiliados y afiliadas del Partido Socialista y el día después de las elecciones, lo que le puedo garantizar es que habrá unidad. Nadie mejor que yo, como consecuencia de lo vivido durante estos dos últimos años, sabe lo que significa estar cuestionado permanentemente a nivel interno y eso al final lo único que provoca es el debilitamiento de nuestra organización y dar armas a la derecha política y mediática, y eso yo no lo quiero. Lo que le puedo asegurar es que de mí el día 22 de mayo, después de las primarias, gane o pierda la palabra que se escuchará por mi boca será lealtad con el resultado y lealtad con el mandato de ese resultado y de la votación de los afiliados”.

Tras esto Piqueras le habló del proceso de “autodestrucción del partido” y le planteó que “muchas personas consideran que ese apego a la militancia frente al aparato está provocando desunión y autodestrucción”. A este planteamiento Pedro Sánchez contestó: “Al contrario. Precisamente las dos rupturas de las que no se hablan en los medios de comunicación pero que más me preocupan a mí son la primera, la ruptura de la quiebra de confianza de los votantes y el Partido Socialista, porque antes, cuando estábamos en las elecciones decíamos una cosa y posteriormente hicimos la contraria. Y dos, la quiebra de confianza que existe entre los afiliados y afiliadas y los dirigentes del Partido Socialista. Hay que recordar que se tomó una decisión trascendental para una organización de izquierdas como la nuestra que fue abstenernos en la investidura de Mariano Rajoy y se hizo de espaldas a los afiliados y afiliadas del Partido Socialista, eso no puede volver a ocurrir. Por eso mi compromiso es firme. Nosotros introduciremos en los estatutos del partido el que todos losacuerdos postelectorales tengan que ser refrendados por los afiliados. Y muchas veces a lo largo de estos meses, yo he visto algunos dirigentes que intentan diferenciar lo que es el votante socialista de lo que es el militante del partido, diciendo poco menos que tendríamos que olvidar los militantes para justificar la abstención a Mariano Rajoy. Yo creo que los afiliados y los votantes del Partido Socialista piensan lo mismo y quieren lo mismo para nuestra organización, ser de izquierdas, ser coherentes, ser creíbles y por supuesto tener un proyecto autónomo.”

De nuevo Piqueras le preguntó sobre si él representaba “una posible radicalización hacia esa izquierda que representa Podemos y hay quién le ve más cerca de los postulados de Podemos que de una socialdemocracia a la europea igual que otros ven a Susana Díaz más cercana al PP“.

A este nuevo planteamiento del periodista el candidato dijo “Mire, yo creo que todos esos son clichés que se hacen en las campañas electorales. Hay que recordar varias cosas, la primera, yo no soy presidente del gobierno por el voto contrario de Pablo Iglesias. La segunda, yo no creo que Javier Lambán en Aragón, Ximo Puig en Valencia, Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha se hayan podemizado, por utilizar esa expresión, por haber pactado y acordado con Podemos.Tampoco creo que Patxi López cuando pactó con el PP en el País Vasco se hubiera derechizado como tampoco creo que Susana Díaz se haya derechizado por pactar con Ciudadanos en Andalucía. Lo que creo es que nosotros tenemos que ser la alternativa a la derecha. Que la sociedad española lo que quiere es tener un panorama mucho más plural de partidos políticos en el Congreso de los Diputados, que el diálogo sea la piedra angular de la nueva política en España. Y en ese sentido lo que esperan muchos votantes progresistas del Partido Socialista es simplemente eso, vertebrar el cambio político en nuestro país y nosotros no podemos renunciar a vertebrar ese cambio político.”

Pedro Piqueras le preguntó tras esto: “¿Qué tiene que decir de la acusación que hubo de que usted estaba negociando no solo con Podemos, sino con grupos independentistas y que incluso estaba casi casi pactando la posibilidad de un referéndum en Cataluña?

Pedro Sánchez le contestó “Esto lo he escuchado y de hecho vimos las grabacionesa mi juicio obscenas de un dirigente del partido diciendo que Toxo, el secretario general de CCOO le había llamado precisamente para informarle de esos acuerdos que nunca existieron. Yo lo que le puedo asegurar es que, y ahí están los hechos, no solamente la palabra que yo le pueda dar, hay un voto en contra tanto de ERC como del PdCAT porque precisamente me negué al derecho de autodeterminación de Cataluña. Nosotros lo que queremos es una vía constitucional para resolver la cuestión catalana.”

Sobre su antiguo lema “No es No” dijo: “La política son convicciones. El arte de la credibilidad, la coherencia, de las convicciones y yo creo que España necesita un cambio político, necesita regenerarse desde el punto de vista social, económico y político. Estamos viendo los casos de corrupción, pero estamos viendo también emigrar a muchos jóvenes como consecuencia de la falta de oportunidades en nuestro país, estamos viendo políticas de austeridad que están afectando sobre todo a la clase media y trabajadora. Hay que ver los sueldos que ahora mismo se tienen en nuestro país, que son un 30% inferiores a lo que había antes de la crisis. Creo que España necesita un revulsivo, necesita cambiar y en ese sentido creo que el ‘No es no’ que utilicé el 26 de junio precisamente lo que ejemplificaba era el ‘Sí’ a una España distinta a la que está dibujando el PP. (…) Cuando uno se presenta a unas elecciones con un programa electoral y con un compromiso tiene que cumplirlo y humildemente creo que, con todo lo que ocurrió el 1 de octubre y a finales del mes de octubre cuando el señor Rajoy logró la investidura como consecuencia de la abstención del partido socialista y mi renuncia creo que demostré esa credibilidad y esa coherencia. Fíjese, es muy curioso que siempre mantuve antes de la fecha de investidura del señor Rajoy que tenía una mayoría para poder gobernar este país, de hecho ahora mismo se está planteando que con 176 diputados pueda sacar adelante los presupuestos del año 2017. Eso demostraría lo absurdo que fue la abstención del Partido Socialista a la investidura del señor Rajoy. ¿Por qué? Porque había una mayoría alternativa.”

Tras esto Piqueras le preguntó si haría lo mismo cuando criticó al IBEX 35 y contra determinado grupo de comunicación, en referencia a PRISA o La Sexta. A esto el candidato respondió: “Yo siempre he respetado a los medios de comunicación, la pluralidad, la independencia informativa y desde luego sí que he criticado algunas líneas editoriales.”

Acto seguido el presentador le planteó las imágenes del ‘Tramabus‘ de Podemos donde aparecía Felipe González. Pedro Sánchez defendió la honorabilidad del expresidente diciendo: “Uno puede discrepar de Felipe González siendo líder de otra formación política pero lo que no se puede hacer y en ese sentido a mí me repugna es vincularlo con tramas de corrupción como la de Bárcenas, como la de la Gürtel, que afectan claramente a un partido como es el PP.” Ante esto Piqueras recordó la lucha de Podemos contra las puertas giratorias y Sánchez respondió: “Mi puerta giratoria fue mi casa, mi hogar. Yo al día siguiente de renunciar al acta de diputado me fui con mis hijas a la seguridad social a darme de alta. Yo creo que se pueden denunciar las tramas de corrupción que hay singularmente en el PP sin tener que insultar ni tener tampoco que cuestionar la honorabilidad de expresidentes del gobierno que nada tienen que ver como es el caso de Felipe González. A mí al final lo que me induce a ver en todo este comportamiento de Podemos es que hayuna izquierda que está más pendiente de que la izquierda no gobierne a que gobierne la derecha, porque el señor Iglesias tuvo en su mano en el mes de abril el poder cambiar de país y que Rajoy dejara de ser el presidente del Gobierno y votaron que no, y creo que también deberían hacer una reflexión, una autocrítica sobre lo que ocurrió en el mes de marzo en nuestro país el año pasado.”

Piqueras planteó “¿Qué pasaría si Sánchez ganara las primarias, qué es lo que ofrecería a López y a Díaz, para que no se rompiera el partido?” A esta pregunta Sánchez respondió: “Integrarlos por supuesto. Pero una cosa es integrar, y usted antes lo recordaba en las imágenes y por eso no pude venir aquí, y otra cosa es integrar en una ejecutiva y que el 50% de esos miembros a lo largo del tiempo te dimitan para derrocarte como secretario general. Creo que es importante el que aprendamos todos esta lección y que sepamos que un secretario general elegido por la militancia tiene que quitarlo el voto también de los afiliados del Partido Socialista.”

“¿Y en el caso contrario?” le preguntó Piqueras, que si perdiera crearía una corriente interna dentro del partido o se entregaría con lealtad al que ganara las elecciones.

El candidato le respondió “Exigiré lealtad y esa lealtad me la exigiré a mí mismo con el resultado. Porque, insisto, por lo que he vivido durante estos dos últimos años y medio, sé perfectamente lo que significa el estar cuestionado internamente diariamente, es al final debilitar nuestra organización y dar armas a la derecha política y mediática.”

Finalmente sobre la ilusión del militante y del votante socialista, el exsecretario general declaró “Yo estoy viendo ilusión y estoy viendo mucha emoción por parte de muchísimos afiliados y afiliadas, por cierto algunos de ellos que incluso no iban a las agrupaciones desde hace muchísimo tiempo, que pagaban su cuota pero que no acuden a las asambleas y están acudiendo a los actos que nosotros estamos convocando y estoy viendo esa corriente de ilusión. Ayer mismo, hay una demanda de recuperar al Partido Socialista, de resituarlo en la izquierda, recuperar nuestra identidad como organización que creo se va a traducir en muchísimos votos para este proyecto el próximo 21 de mayo. Yo creo que al final los afiliados el próximo 21 de mayo tienen en su mano el hacer que el partido socialista vuelva a ser la primera fuerza política de este país o si optan por otras opciones, que seamos sin duda alguna la tercera fuerza política de este país. Y eso no lo digo yo, lo están diciendolas encuestas sistemáticamente. Los votantes y militantes del Partido Socialista de manera abrumadoramente mayoritaria prefieren esta opción a cualquier otra de las otras dos candidaturas.”

Origen: Pedro Sánchez defiende a Felipe González en la entrevista de Telecinco