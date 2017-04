Los ecologistas aseguran: “En Asturias sale barato contaminar un espacio natural”

COMUNICADO DE LA COORDINADORA ECOLOGISTA ASTURIANA –

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico nos ha confirmado que se sancionó a la empresa maderera con solo 600 euros (que encima por pago voluntario le quedó en 360 euros) por ser la responsable de la contaminación por turbidez que se vivió la reserva natural de la ría de Villaviciosa el pasado año en los meses de abril, mayo y junio del 2016, tal como se comprobó que durante varias semanas bajan turbias las aguas del río de la Ría o Profundu en Villaviciosa que llega a apreciarse hasta El Puntal en la ría de Villaviciosa.

Turbidez que procede de la saca de madera de ocalito y movimientos de madera que están haciendo en la margen izquierda del río los maderistas, enfrente del barrio de la Piñera en la parroquia de Coru, vadeando sin autorización y sin tomar medidas preventivas para no dañar la calidad de las aguas del cauce durante semanas.

No solo estuvieron pasando con maquinaria pesada por encima del cauce del río, sin tener permiso de vadeo varias semanas. Aparte de los daños al río que se vieron, rompieron también la tubería de abastecimiento de agua potable de Villaviciosa que tiene la captación en las fuentes del río Profundu, con el riesgo que esto supone para este consumo, además de estar también vertiendo dicha agua sobre la vía de saca, generando continuamente más arrastres de tierra al río.

Una saca de madera que se inició en el mes de abril, a pesar de haber recibido denuncias de los vecinos en este mes. El Ayuntamiento de Villaviciosa tardó en un mes en paralizar esta saca a pesar de la comprobación de las ilegalidades denunciadas por los vecinos. Lo hizo una vez salió en los medios de comunicación el impacto que suponía este movimiento de tierras.

La turbidez continuada de los ríos genera importantes daños a la microfauna y fauna de estos, al ir sedimentándose a lo largo del cauce, afectando por tanto a todas las especies que en el viven pero a pesar de ello y ser conocedora de este grave problema el Principado no toma medida alguna, como tampoco lo hacía el Ayuntamiento. A pesar de que la turbidez se pudo apreciar en la Reserva Natural Parcial de la ría de Villaviciosa, que es uno de los mejores estuarios cantábricos, a pesar de ello sufre continuos vertidos.

La Coordinadora Ecoloxista viene reclamando que las sacas de maderas en Asturias eviten el paso de ríos y arroyos, que se tomen medidas en las épocas de lluvia para evitar daños a los entornos donde se desarrolla la labor maderera, son muchas las denuncias realizadas por destrozos de lugares de interés ambiental, caminos destrozados, restos vegetales abandonados, residuos peligrosos tirados, etc.

Hay que recordar que la ría de Villaviciosa lleva desde 2011 cerrada al marisqueo por contaminación fecal de sus aguas, en todo este tiempo no se ha conseguido las condiciones de salubridad para recuperar esta actividad comercial en este espacio natural singular por los continuos vertidos. Pero a pesar de ello sorprendentemente las aguas de baño en el entorno de la ría, que se supone analizaron también técnicos del Principado, dicen que no están afectadas, lo cual no nos cuadra.

Estamos hablando de un espacio natural que es Reserva de la Biosfera, que sigue teniendo las aguas contaminadas, y que como vemos las agresiones que sufre le salen baratas a quien las comete, las pocas veces que les pillan que otras muchas nunca se descubren.

Coordinadora Ecoloxista d’Asturies