Más de 40 expositores en la XXII Feria del Queso y Productos Locales de Taramundi

In Marketing on 10 abril, 2017. El comercio electrónico en España sigue su tendencia alcista desde que alcanzara su nivel más bajo en el año 2012. Así lo demuestran los datos publicados el pasado mes de enero por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En ellos queda reflejado que el e-commerce […]

Hace unos días recibí un mensaje una persona que me comentaba que llevaba un tiempo buscando empleo y que no había obtenido buenos resultados. Me pedía que revisases su perfil de LinkedIn por si había algo que no estaba funcionando bien y que ella desconociese. Al revisar su perfil detecté que este era extremadamente […]