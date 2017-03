La exministra socialista Trujillo critica que Susana Díaz y muchos de los que la apoyan no hayan trabajado en su vida fuera del PSOE 

María Antonia Trujillo, exministra del Gobierno de Zapatero, ha comentado en las redes sociales la puesta de largo de la baronesa andaluza rodeada del viejo aparato socialista.

En su cuenta de Twitter, la exministra de Vivienda dijo “Menos mal que hoy no está el Ferreras ese”, por su polémica manera de hacer política, y luego dijo que “a la política no debería ir sin haber cotizado a la Seguridad Social. Está claro” en referencia a la carrera de Susana Díaz, que ha vivido toda su vida del partido y nunca ha cotizado fuera de él.

Trujillo, que es doctora en Derecho y profesora universitaria, y por tanto no vive de la política, puso el dedo en la llaga. El equipo de Susana Díaz está plagado de dirigentes que no han trabajado en su vida fuera del partido y que se erigen como “la máxima autoridad del PSOE” como Verónica Pérez o han llegado a servicepresidentes de Cajasol, con el dineral que se gana en esos puestos de alta responsabilidad bancaria, sin tener siquiera estudios universitarios y que ahora son portavoces de la gestora, mano derecha de Susana Díaz, como es el caso de Mario Jiménez. O Juan Cornejo, que lleva 30 años viviendo del partido y no se le conoce trabajo en el sector privado.

