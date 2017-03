¿Podrán las empresas españolas mejorar la imagen corporativa, su gran asignatura pendiente, en 2017?

Y sin embargo, desarrollar una buena imagen corporativa es ante todo cuestión de SENTIDO COMÚN. Las mismas técnicas intuitivas que aplicamos a nivel personal cuando vamos a un evento en que queremos hacer contactos se pueden incluir en la campaña de mejora de la imagen de cualquier gran corporación española.

1.- Haz una magnífica primera impresión (de nuevo)

Las empresas tienen que hacer borrón y cuenta nueva si su reputación no es todo lo buena que quisieran, y empezar de cero. Para eso se necesita aparcar el orgullo y atreverse a reconocer que lo que han estado haciendo hasta ahora las ha perjudicado de cara a la percepción que sobre ellas tienen los consumidores. No se trata de hacerse solo un ‘lifting’ superficial, el cambio debe ser profundo y duradero. Demostrar que una compañía está comprometida con los valores sociales, y que se preocupa, puede suponer un ingente trabajo, sobre todo al principio, pero si hay decisión y perseverancia, dará buenos dividendos de todo tipo.

2.- Empieza a estrechar lazos con líderes de opinión y grupos de interés

“Un amigo hasta en el infierno”, dice el refrán, y eso también es perfectamente válido para las organizaciones empresariales. Cada vez con más frecuencia la gente se informan unos a otros de las potenciales compras y la reputación de las compañías a través de Internet y de las redes sociales. Que alguien cuente la experiencia positiva que ha tenido con la empresa cuando ha surgido una complicación en la compra, y cómo se desvivieron por ayudarlo, y luego ese alguien sea leído, oído o visto por otros 150.000, que a su vez retransmitirán la experiencia a sus contactos, vale un potosí.

3.- No tengas miedo a intimar con tus clientes

No muerden. En esta era de auge de las redes sociales, todavía pocas compañías pasan el tiempo suficiente trabajando de forma directa con sus clientes; y sin embargo, no hay mejor forma de propulsar la imagen corporativa. La gente está deseosa de relacionarse con sus empresas favoritas. Incluso se pueden matar dos pájaros de un tiro utilizando el marketing experimental. Enviar a clientes (leales o potenciales) pruebas gratis de nuevos productos, o invitarlos a eventos especiales donde pueden probar servicios de última generación antes que nadie. La empresa que se atreva a salir de su área de comodidad y acercarse a la gente se llevará el premio. Para empezar casi seguro que obtiene comentarios positivos en Internet, y una nueva red de conexiones a prueba de bombas.

4.- Abajo con el muro de las lamentaciones

Las redes sociales de la compañía no son un simple muro de las lamentaciones donde los clientes vengan a llorar su decepción y desdichas sin respuesta por parte de la empresa. La comunicación debe ser amable, bidireccional y constante en todo momento. Esto que parece una obviedad no se cumple en muchos casos de grandes empresas españolas. Entrar en sus redes es como plantarse ante el Gran Muro de Juego de Tronos: todo hielo y lo que hay más allá, mejor no saber. Responder, comentar, hasta bromear, escuchar las quejas y, sobre todo, saber darles pronta y efectiva respuesta, es todo un arte diplomático donde pocas compañías de nuestro país sacan nota. ¿Qué decir de las webs corporativas? Tres cuartos de lo anterior. Se pierde de vista el objetivo final que toda empresa, grande o pequeña, debería contemplar cuando tiene presencia en Internet, y que es construir una comunidad de confianza y leal con seguidores, clientes, potenciales consumidores de nuestros productos y público en general. Lo demás es figurar por figurar, y eso casi resta más que suma.

5.- Contribuye a la sociedad DE VERDAD

Que no sea otra estrategia de ventas más, que la gente ya está al cabo de la calle, y cazan los postureos al vuelo, más aún si la que los hace es una empresa importante. Ayudar a la comunidad de forma efectiva en causas que merezcan la pena, que sean coherentes con la imagen corporativa, y en las que los responsables de la empresa realmente crean, será siempre una situación de Gana-Gana. No solo se construye buen karma para la entidad, sino que se establecen lazos preciados con los consumidores y el entorno en general, e incluso se mejora el clima interno de la empresa.