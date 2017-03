Hilarante email enviado por un cliente enfadado – Cursos Asturgalicia en Asturias, Galicia, y online – Te formamos para trabajar

Gijon (Asturias)Empresa: Daydream DestinyDescripción: No busco ángeles, pero es que este trabajo no es comercial puro, no es vender coches, necesito buen corazón y empatía. Somos una empresa que trabaja con las ONGs mas grandes, defendemos las ideas ...Requisitos: Don de gentesContrato: A tiempo parcialJornada: Parcial - Indiferente14-03-2017

Gijón (Asturias)Empresa: RandstadDescripción: As a logistics freight specialist your main main responsabilities will be: - Work with LSP for Freight Audit ControlPay - audit team and system - Generate weekly Shipping Data File from SAP - ...Contrato: IndefinidoJornada: Completa14-03-2017