El balneario de Salinas, candidato español al premio europeo Eco-Friendly

Llevo unos días inquieto y preocupado. El viernes pasado, José Palazón, un tipo ejemplar, épico, admirable, es decir, único, al que he tenido la fortuna de conocer y tratar en los últimos años, sufrió un derrame cerebral en Melilla, la ciudad de sus luchas y desvelos. Por suerte me cuentan que Pepe, al que muchos no conocerán por su nombre pero sí por la emb […]

"No se trata de limitar la libertad de expresión, sino de evitar la difusión de mensajes ofensivos y humillantes". "Esto no tiene que ver con la libertad de expresión; no todo vale, hay comportamientos que en democracia son inaceptables y debemos combatirlos". "Bajo el paraguas de la libertad de expresión no cabe incitar al odio y la […]

contacto@eldiario.es (Isaac Rosa)