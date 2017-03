Oposiciones PSX del SERGAS – Para interesados en encontrar una opción de futuro estable en el mundo de la salud en Galicia

Tres de los principales partidos políticos españoles han celebrado sus congresos durante el mes de febrero, actualizando en algunos casos sus Estatutos, su ideario y su estrategia política. Quizás lo más reseñable, al margen del paso cambiado del PSOE (no celebrará su congreso hasta junio), es que Ciudadanos y Podemos parecen haber vuelto a abrir un espacio […]

La semana pasada varios de mis contactos movieron un video de Cuarto Milenio, el misterioso programa de Cuatro. En él un tipo con aspecto de padre de familia responsable denunciaba que, si te viola un ET, no hay ley que te proteja. Lo decía el hombre con una cierta indignación, como si fuese un asunto de lo más acuciante. Como si España le estuviese fallando […]

Había siete aspirantes a liderar la Fiscalía Anticorrupción. De los siete candidatos, solo uno no tenía experiencia alguna en esta especialidad: Manuel Moix. Justo ese ha sido el elegido ¿La razón? Su trayectoria como fiscal jefe de Madrid. Cuando se repasa su hoja de servicios, el nombramiento –que coincide con todo tipo de purgas en la Fiscalía– se entiend […]

Einstein decía "Dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera".Esta cita viene al caso de las críticas de Alberto Garzón a la regla de gasto y cómo su forma de gestionar no solo no es ejemplar, sino que contradice de pleno las líneas básicas de su discurso. Alberto Garzón afirma que es irracional que ayuntamie […]

contacto@eldiario.es (Miguel Ángel Redondo)