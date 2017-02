Miguel Ángel Revilla: “Pedro Sánchez no interesaba a muchos poderes” #SomosSocialistas #RecuperaPSOE

Llámenme conformista, pero a mí la sentencia del caso Nóos no me parece ni tan mala, ni tan liviana. No se me ocurre mejor indicador del grado de deterioro de la Casa Real que alguien como Miquel Roca haya de salir a vender el fallo con el entusiasmo de un comercial telefónico, intentando convencernos de cuánto le hace levitar que sólo condenen a la infanta […]

contacto@eldiario.es (Antón Losada)