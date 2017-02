El aparato del PSOE ejecuta su segundo ‘golpe’ en apoyo de la jefa, Susana Díaz

Casi un centenar de alcaldes socialistas de toda España están mostrando su indignación por el acto que se ha organizado de forma encubierta para apoyar a Susana Díaz hoy en Madrid. Abel Caballero, el alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Federación Española de Municipios y Provincias, ha convocado este acto de ‘alcaldes socialistas’ y de ‘alcaldes del PSOE con la gente’.

Bajo este titular deberían haber sido invitados todos los alcaldes socialistas, a menos que gobiernen para extraterrestres. ¿Esto qué es? ¿El segundo ‘golpe’ del aparato? ¿Pero esta gente no sabe hacer las cosas limpias y democráticamente?

Los lumbreras del viejo aparato, que te da una alegría en el cuerpo nada más verles las caras, no han invitado a ciudades grandes gobernadas por alcaldes socialistas porque éstos no apoyan a la jefa de la conjura de octubre.

Tras cargarse el partido y convertirlo en un esclavo de Rajoy ahora van a hacer lo que sea, incluso otro ‘golpe’ para mantener su cortijo lejos de la militancia.

No han invitado a los alcaldes socialistas de Valladolid (307.000 habitantes), Dos Hermanas (130.000) , Alcalá de Henares (201.000 vecinos), Fuenlabrada (196.000) o Getafe (173.000). Son solo una representación de las decenas de regidores que no han sido convocados simplemente porque no apoyan a la sultana, defensora del PSOE rancio bipartidista, el de trepar por conjuras y no por méritos. Sí van, alcaldes ‘susanistas’ como Juan Espadas (Sevilla) o David Lucas (Móstoles), nada, que os aproveche.

Los regidores no invitados han denunciado que esta maniobra no es en favor del municipalismo sino un acto torticero para apoyar a la baronesa. Ni siquiera han invitado a la dirección regional del PSOE en Madrid causando su malestar y además están ofreciendo autobuses gratis que paga el partido para apoyar a la ‘doña’venidos desde Andalucía o Valencia.

A las 11:30, llegará el palio de la suegra, Nuestra Señora de la Abstención, al pabellón deportivo de la Fundación ONCE en Chamartín (Madrid). Hablará Abel Caballero, que ha reconocido en televisión varias veces su apoyo a Susana Díaz, y ella misma. La jefa del PSOE, que tiene una dilatada carrera política en la que ha ido trepando a base de 32 ‘golpes’ ejecutados con maestría, y que nunca ha cotizado a la seguridad social fuera del partido, arroja la bandera de Andalucía, en la que se había envuelto llegando a confundir ‘sutierrasugente’ con ella misma, y prepara su salto a Ferraz.

No sólo es patético y chungo lo que hacéis, sino que no os va a servir de nada. Lossupermercados de Andalucía ya están solicitando que la jefa entre a trabajar en la caja de uno de sus centros, para que conozca las condiciones de trabajo de la reforma laboral de su amo, Plasmatrón, el ovni de Pontevedra. Trabajar de cajera no es como en una empresa del IBEX o vicepresidente de Cajasol, como Mario Jiménez, al que me gustaría ver currando como reponedor, para que pruebe la ley de Don Mariano, a ver si se acuerda de la ‘S’ y la ‘O’ de las siglas del partido

Origen: El aparato del PSOE ejecuta su segundo ‘golpe’ en apoyo de la jefa, Susana Díaz