¿Quién hundió al PSOE?

VEOVEO

El PSOE se ha hundido en las encuestas. Esto es un hecho.

En diciembre de 2015, durante la campaña electoral, líderes destacados del PSOE acudieron a los medios de comunicación para ventilar su particular visión del país y su opinión particular sobre políticas y pactos. Sus intervenciones sonaban a lecciones magistrales impartidas desde un nivel de superioridad; nivel en el que se situaban por encima de su Secretario General y candidato, situando a Pedro Sánchez, por lo tanto, en un nivel inferior. Esta postura de sabios que ejercen un control sobre el que se postula para asumir la presidencia del gobierno, transmitió a los votantes una idea fuerza: los líderes destacados del PSOE no confiaban en la aptitud de su propio candidato para desempeñar las tareas de gobierno. Esta campaña de esos líderes fue una contracampaña a la de su propio candidato que desbarataba sus esfuerzos por explicar su…