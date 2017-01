Curso intensivo y práctico de dinamización de grupos juveniles en educación para la participación en la Fundación Edes

Gijón (Asturias)Empresa: THE BYMOVIL SPAINDescripción: Bymovil, distribuidor oficial de tiendas YOIGO, precisa dependiente/a para uno de sus puntos de venta en centro comercial de Gijón, para las funciones de atención al público y gestión de tienda.Requisitos: Don de gentes, buena presencia, organización, responsabilidad y experiencia en el sector de […]

Oviedo (Asturias)Empresa: professional work ettDescripción: Para importante multinacional del sector metal seleccionamos ESPECIALISTAS .- Tareas de manejo de prensas y verificación de piezas. .- FP Grado Superior en Producción por Mecanizado .- ...Requisitos: F.P. de grado superior en programación de la producción en fabricación mecánica Un año de ex […]

Langreo (Asturias)Empresa: CapgeminiDescripción: Por la ampliación de nuevos proyectos internacionales deseamos hacer crecer el equipo de aplicaciones dentro de nuestra línea de Financial Services. Las personas incorporadas fromarán parte de ...Requisitos: Mínimo un año como programador en entornos .Net (VB.NET, ASP.NET, C#, etc). (también se valorarl […]