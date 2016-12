Asturias vive un nuevo día ‘horribilis’ esta semana, con el centro metropolitano sumido en la contaminación

COMUNICADO DE LA COORDINADORA ECOLOXISTA D’ASTURIES –

Esperemos que la lluvia limpie algo el aire, porque está claro que el Principado y los Ayuntamientos están desaparecidos estos días de tanta contaminación, se olvidaron de las medidas preventivas para paliar la contaminación, mientras tanto hemos sufrido este martes un nuevo día horroroso de contaminación que tanto nos afecta a la salud en toda Asturias, de acuerdo a los datos que facilita el Gobierno de Asturias en su web de acuerdo a su obligación de comunicación diaria de contaminación atmosférica y calidad del aire de la Directiva 2008/50/CE y el R.D 102/2011, cosa que no hace con las estaciones privadas que de forma intencionada ya que el Principado no facilita los datos en continuo de las estaciones privadas monitorizadas porque son peores datos que las de las públicas.

Como siempre disparadas las partículas, hay que recordar que venimos padeciendo en los últimos años los peores valores de toda España, que multiplican los valores recomendados todos los días.

-En el caso de las micro partículas las de menos de 2,5 micras , las PM2,5 de las que hay muy pocas estaciones controlando.

En alerta por contaminación sigue Siero con picos de 77 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM2,5, de 38 µg/m3.

En alerta por contaminación sigue Langreo con picos de 75 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM2,5 de 31 µg/m3.

En alerta por contaminación sigue Gijón con picos de 157 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM2,5 de 30 µg/m3

En alerta por contaminación sigue Oviedo con picos de 35 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM2,5 de 25 µg/m3.

Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud recomendó en 2005 unos valores límite para partículas PM 2,5 en 10 µg/m3 y un límite de 25 µg/m3 para las 24 horas y la tolerante normativa español un limite de 25 µg/m de alerta para las 24 horas para las PM2,5

– En el caso de las partículas las de menos de 10 micras, las PM10

En alarma sigue Corvera que el Principado no da datos en continuo, hoy presentaba una media de las últimas 24 horas de PM10. de 106 µg/m3, que seguro que esconde picos de alarma que el Principado no facilita.

En alarma por contaminación sigue Gozón con picos de 183 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM10 de 93 µg/m3 .

En alarma por contaminación sigue Avilés con picos de 196 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM10 de 90 µg/m3 .

En alarma sigue Castrillón que el Principado no da datos en continuo, hoy presentaba una media de las últimas 24 horas de PM10 de 81 µg/m3, que seguro que esconde picos de alarma que el Principado no facilita.

En alarma por contaminación sigue Siero con picos de 164 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM10 de 66 µg/m3.

En alerta sigue Carreño que el Principado no da datos en continuo, hoy presentaba una media de las últimas 24 horas de PM10 de 61 µg/m3, que seguro que esconde picos de alarma que el Principado no facilita.

En alerta por contaminación sigue Oviedo con picos de 124 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM10 de 61 µg/m3 .

En alerta por contaminación sigue Gijón con picos de 181 µg/m3 , y una media de las últimas 24 horas de las PM10 de 56 µg/m3 .

Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud recomendó en 2005 unos valores límite para partículas de 20 µg/m3 de medía anual para las PM10 y un valor de alerta con una media diaria de 50 µg/m3 para las PM10, la tolerante normativa español esta 40 µg/m3 de medía anual y de 50 µg/m para las 24 horas para las PM10

-En el caso del cancerígeno benceno.

En alarma sigue Oviedo con picos de 49 µg/m3 y una media en las últimas 24 horas de 17 µg/m3 de benceno.

En alerta sigue Avilés con picos de 13 µg/m3 y una media en las últimas 24 horas de 6 µg/m3 de benceno.

Hay que recordar que el valor de referencia anual en las guías de la Organización Mundial de la Salud esta 1,7 µg/m3 de media anual, la tolerante normativa española está en 5 µg/m3 de media anual.

-En el caso de los óxidos de nitrógeno.

En alarma siguen en Gozón con picos de 561 µg/m3 y una media en las últimas 24 horas de 194 µg/m3 de NOx con varias horas por encima de 200 µg/m3

En alarma siguen en Corvera que el Principado no da datos en continuo, hoy presentaba una media de las últimas 24 horas de NO de 171 µg/m3, que seguro que esconde picos de alarma que el Principado no facilita.

En alerta siguen en Avilés que el Principado no da datos en continuo, hoy presentaba una media de las últimas 24 horas de NO de 123 µg/m3, que seguro que esconde picos de alarma que el Principado no facilita.

Hay que recordar que el valor de referencia anual en las guías de la Organización Mundial de la Salud para los óxidos de nitrógeno en forma NOx esta de media diaria de 40 µg/m3 y se superaron durante varias horas la actual tolerante normativa que marca en 200 µg/m3 como el valor límite horario para la protección de la salud humana.

Mientras tanto la Consejería de Fomento del Principado n siguen escondidos y llevan desaparecidas semanas a pesar de la gravedad de la situación, que esperemos que las lluvias alivien porque esta claro que el Principado no lo va hacer con su inactividad.

Coordinadora Ecoloxista d’Asturies