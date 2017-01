El exsecretario general planea un acto antes de que acabe el año y Valencia será su primer destino el próximo sábado 26 de noviembre de 2016.

Los afines a Sánchez mantienen un contacto permanente y coordinan una estrategia basada en exigir que la batalla por el liderazgo sea cuanto antes.

La estrategia de los golpistas del PSOE de retrasar indefinidamente el congreso y las primarias para que cesen las purgas y la democracia vuelva al partido ha obligado al exsecretario general a no agotar sus recursos inútilmente antes de tiempo. Se aplaza el viaje intensivo que tiene previsto hacer por toda España para animar y reconfortar a la militancia socialista, que ve como su partido se mantiene secuestrado en manos de una oligarquía golpista y colaboradora de la derecha golpista. No tiene sentido llevarlo a cabo hasta que se fije una fecha para las primarias y de nuevo resurja la esperanza de que el Partido Socialista renazca de sus cenizas gracias a la militancia movilizada.

Sánchez tiene previsto desplazarse a Valencia (Xirivella y Sueca) el próximo sábado, según fuentes de su equipo. El secretario general provincial, José Luis Ábalos, es uno de los principales apoyos de Sánchez.

Ábalos se ha salvado en los cambios que ha ejecutado la gestora y seguirá formando parte de la dirección del grupo parlamentario, donde es el únicosanchista que queda tras el abandono de Antonio Hernando y de Isabel Rodríguez, que se posicionó en contra del exsecretario general en el Comité Federal en el que se produjo su caída.

El castigo se ha centrado en el sanchismo parlamentario: Susana Sumelzo, Luz Seijo, Zaida Cantera, Óscar López, Sofía Hernanz, Pere Joan Pons… Javier Fernández se ha cebado con las asturianas Adriana Lastra y Luisa Carcedo, que ni siquiera fueron díscolas en la investidura. En la promoción interna, destacan los premios a los dirigentes enfrentados con Luis Tudanca, líder del PSOE de Castilla y León y uno de los barones más leales a Sánchez.

Más allá de las apariciones concretas, el exlíder socialista no tiene previsto lanzarse a una campaña de primarias hasta que la gestora ponga fecha al congreso. El plan de Javier Fernández y Susana Díaz es retrasarlo l o máximo posible, pero no esperaban hallar tanta resistencia a sus retorcidos planes entre la militancia y los simpatizantes y votantes socialistas. Incluso Felipe González se ha posicionado abiertamente en contra de esta práctica, recriminándosela en público a la Díaz, y EXIGIENDO CONGRESO “TRES, CUATRO O COMO MUCHO CINCO MESES”.

Los golpistas pretenden ir retrasando esa fecha de forma maquiavélica, con la excusa de celebrar hasta mayo o junio una especie de conferencia política con ponencias.

Fuentes de la gestora señalan que será un Comité Federal previsiblemente en diciembre el que establezca ese plan (que no sirve para nada, y que acabará en un cajón con otros miles de documentos del aparato para justificar su tiempo y sobre todo el dinero que reciben por no hacer nada de provecho), y un calendario. En el sector de Sánchez consideran que la dirección provisional no debería tener ese poder sino que LA REVISIÓN DEL PROYECTO DEBE ENMARCARSE DENTRO DEL PROPIO CONGRESO.

Los dirigentes afines a Sánchez mantienen un contacto permanente y han celebrado ya varias reuniones para ir fijando posiciones. Los golpes contra la gestora se han producido de manera coordinada desde que comenzó a funcionar. Uno de los primeros fue el envío de una carta a Fernández firmada por ocho barones para reclamar que la abstención se limitara a 11 diputados y los últimos se han dirigido a cargar por la maniobra contra los críticos y exigir la convocatoria de un congreso que es la que consideran su única función.

En lo que coinciden la mayoría de dirigentes que forman parte del núcleo duro de Sánchez es que esta vez la campaña debe ser “menos personalista”. “No va a ser una cuestión de nombres propios, sino de equipos. Va a ser mucho más coral”, dice uno de los colaboradores de Sánchez, que admite que centrarse únicamente en su figura en los últimos dos años ha podido ser “un error”. Además de los barones afines, su exjefe de gabinete, Juanma Serrano, la exdirectora de comunicación del PSOE, Maritcha Ruiz Mateos, Óscar López, el andaluz Alfonso Rodríguez Gómez de Celis o el extremeño Juanra Ferreira son algunos de los miembros más activos del equipo del exsecretario general. Los más optimistas del equipo consideran que las distintas corrientes que puedan generarse en contra de Susana Díaz acabarán confluyendo en la que aspira a liderar Sánchez, dándole aún más impulso. La gusanesa cae unánimemente mal en amplísimos sectores de la militancia, y entre más de la mitad del electorado socialista, que no le perdona sus maniobras y conspiraciones que han dado como resultado la quiebra del partido socialista en tiempo récord, como nunca se había visto, ni siquiera con Zapatero o Rubalcaba.

Puede que haya que aguantar meses de espera mientras los barones mantienen su pulso de hierro dictatorial, pero los militantes no se rendirán. Se hallan en pleno proceso de constitución de una red de plataformas coordinadas que servirá en el futuro. Para que nunca les vuelvan a arrebatar el partido socialista a sus legítimos dueños, votantes y afiliados.

