CUANDO SE CELEBRA 40 DÍAS POR LA VIDA EL DEMONIO RETROCEDE El director de Planned Parenthood lamenta que la mitad de las clientes abortistas no acuden cuando rezan los provida – Antiguo personal de los abortorios confirmó que la oración funciona

La tortilla, ¿con tilde o sin tilde? El tiempo es, en este sábado de invierno, normal, soleado incluso, lo que tampoco es infrecuente en una mañana de marzo. La primera persona normal llega pronto y se pide un café solo. Sus movimientos son calmados, su sonrisa, afable. No parece entender del todo por qué ABC se empeña en entrevistar a nadie en una terraza de parque tan normal, aunque tampoco p […] (abc)

Elogio del acento No fue la guerra de Troya, pero al parecer la batalla entre lexicógrafos y escritores de la Academia resultó bastante cruenta. Finalmente, la pugna derivó en un acuerdo por el que se permite seguir acentuando la palabra sólo cuando es adverbio. La trifulca no dejaría de ser una ironía si no fuera porque lo que estaba en juego era mucho más que la colocación […] (abc)

Solas Sus hombros se rozaban porque de manera instintiva ese contacto físico aliviaba tan pavorosa soledad. Parecían dos huerfanitas de Dickens abandonadas a su suerte en la gran ciudad de capitalismo caníbal. Frente al feroz odio de algunas que preferirían que ciertas madres hubiesen abortado, sentí ternura ante la frágil imagen que destilaban. Me fijaba en sus s […] (abc)

Ni hormigas ni muñecos En una cultura que ha erradicado la verdad no tiene mucho sentido llamar a no engañarse. Incluso cuando la verdad existía, el autengaño individual y colectivo tenía insospechadas utilidades. El ejemplo contemporáneo extremo: incontables alemanes olvidaron la bajeza de haber mirado hacia otro lado cuando sus vecinos judíos desaparecieron. La olvidaron realmen […] (abc)

El peor gobierno de la historia Uno de los grandes fracasos de la derecha ha sido permitir que la izquierda se apropie del concepto de feminismo e incluso combatirlo. ¿A alguien le puede parecer mal que el Estado dedique esfuerzos a garantizar la igualdad de aquellas mujeres que aún lo necesiten? Y, en todo caso, ¿acaso hay algo más cercano al feminismo que el capitalismo y la independenci […] (abc)

Sólo y solo Antaño, las más garridas y aguerridas polémicas las sostenían los teólogos, que debatían buñuelescamente sobre la hipóstasis, la anástasis y la apocatástasis; y lo hacían con tanta acritud y encono que acabó acuñándose la expresión «odium theologicum», tan paradójico en quienes cultivaban la más pacífica y celestial de las ciencias. Este odio teológico sería […] (abc)

Patriotas El Diccionario de Autoridades daba patriota como sinónimo poco usual de compatriota. Es un término también raro en el español de América (en Costa Rica, por ejemplo, designa a una especie local de banano). En España comenzó a usarse como antónimo de afrancesado durante la Guerra de la Convención y se generalizó entre las minorías cultas en la de la Independe […] (abc)

Podemos cabalga infamia Cuando le preguntaron a Pablo Iglesias si no le chirriaba lanzar un mensaje pretendidamente feminista desde una televisión iraní, epicentro mundial del maltrato institucional a la mujer, respondió con chulería: «Hay que saber cabalgar contradicciones». El líder de Podemos no hacía ascos a nada con tal de «tomar el cielo por asalto» y «contradicciones» era un […] (abc)

Contexto y pretexto La polémica de la tilde diacrítica ha sido apasionada, provechosa y hasta divertida. Desde luego más constructiva que la simultánea reyerta entre las facciones feministas . En un país donde la pedagogía se ha entregado a la banalidad y al adoctrinamiento ideológico, y donde la universidad no cesa de rebajar su exigencia intelectual, no está mal que una parte […] (abc)

Estados Unidos pierde otro peón en Oriente Próximo Gracias a la mediación de China, que en los últimos tiempos ha dado un impulso en su papel geoestratégico, Irán y Arabia Saudí han restablecido sus relaciones diplomáticas, rotas desde 2016, y que convirtieron a ambos países en enemigos acérrimos en la región. En principio, se trataría del final de la denominada 'nueva Guerra Fría de Oriente Próximo […] (abc)

Una reforma mala e insuficiente La segunda parte de la reforma de las pensiones presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez penaliza al mercado laboral de una manera extraordinaria y tendrá consecuencias muy importantes para la economía española. Se sabía que la estrategia del ministro José Luis Escrivá de dividir la reforma en dos iba a tener como resultado que su cierre iba a ser el equi […] (abc)

Todos somos ucranianos Hace pocas fechas que regresé de Ucrania. Fueron nueve días que forman ya parte no solo de mi memoria, sino de una experiencia vital transformadora. Una experiencia que te enseña a ver la vida desde otro prisma como sólo las guerras pueden hacerlo. Pero también, sobre eso tan de moda en estos momentos, que tiene que ver con la identidad. Fue en la ciudad de […] (abc)

Por una ética en el uso de los datos La creciente capacidad para capturar y procesar ingentes cantidades de datos ha supuesto que, tanto las grandes corporaciones como las administraciones públicas, dispongan de un conocimiento de nosotros mismos que alcanza cotas imposibles de imaginar no hace muchos años. Cuando hablo de datos, no me estoy refiriendo sólo a cifras o letras asociadas a nuestra […] (abc)

Mentira y gorda LA mentira procura siempre imitar a la verdad: ahora hemos sabido que en Londres la 'implementación' (sic) del virus chino corría a cargo del ministro sanitario Hancock, y que en Washington el ' Asalto al Capitolio' resultó ser una visita guiada de Les Luthiers a la Universidad de Wildstone. ¿Todo fue así siempre? En la Edad Contemporánea […] (abc)

Los derechos de la vaca La refriega entre el feminismo 'perdona bonita' del socialismo pata negra (personificado en Carmen Calvo) y el feminismo 'gustirrinín'' del podemismo más de batalla (que encabeza Ángela Rodríguez, alias Pam ) ha terminado por dinamitar el movimiento de tal manera que la detonación, guarnicionada con salvas de insultos y agrios vitupe […] (abc)

Bolillos Encaje. Qué bonita expresión para señalar que algo es una tarea difícil y delicada (más allá de la propia técnica textil de entretejer). Para hablar de racismo hay que hacer encaje de bolillos. Más en Estados Unidos que aquí, eso es verdad, aunque vayamos copiando ofensas al tuntún. El creador de la tira cómica 'Dilbert' se la cargó (se cargaron la […] (abc)

Esperar primaveras Lucen los almendros ya en modo postal japonesa, aunque sean españoles, y se nota. Es el tiempo de los locos que dicen los que no entienden que el cashmere se lleve con sandalias y éstas con calcetines. Lo segundo es una maravilla pero se combina sólo en producciones de moda, en el extranjero o por los caminos. Lo aprendí en el de Santiago. Truco de peregrino […] (abc)

¿De qué os quejáis, bonitas? «La facultad de Farmacia es cada día más decadente, llena de mujeres y minusválidos», exclamaba el jefe del departamento donde mi madre investigaba para su tesis doctoral. Este señor ya olía a ataúd cuando yo no había nacido todavía, para mí sólo fue una anécdota de un gruñón senil cuando la escuché. Que no le diera mayor importancia se debe también a que so […] (abc)

Polichinela Antes de que Yolanda Díaz fuese la dirigente mejor valorada en casi todas las encuestas ocuparon ese lugar de honor políticos como Rosa Díez o Duran Lleida, cuya facturación electoral fue siempre muy escueta. La tal valoración demoscópica sólo tiene un secreto, que consiste en provocar menos rechazo que el resto o simplemente en que ninguno de los bloques id […] (abc)