Muere el pintor afroamericano Sam Gilliam Ha fallecido el pasado 25, en Washington, a los 88 años, el pintor afronorteamericano Sam Gilliam, gran figura de la escena de su país, y el artista más conocido de la de su capital. Nacido en Toupedo, en Misisipi (la ciudad natal, por cierto, de Elvis Presley), creció en Louisville (Kentucky), adonde su padre, trabajador de los ferrocarriles, había sido des […] (abc)

Libertad frente a decadencia EL Banco de España, con la seriedad y rigor que le caracteriza, ha dictado sentencia recientemente acerca de la marcha de la economía española durante el Gobierno de Sánchez: somos el peor país de la Unión Europea. Si hubiera añadido los equivalentes resultados negativos obtenidos por los gobiernos de Zapatero, el resultado final sería aún mucho peor. Veamos […] (abc)

Demasiada improvisación con los fondos europeos La equivalencia entre lo que presume el Gobierno de la recepción de fondos europeos para salir de la crisis y la ejecución real de esos proyectos en dinero contante y sonante está muy descompensada. No es ninguna noticia nueva que miles y miles de proyectos están aún varados en una maraña administrativa tan densa y compleja que obliga a miles de pequeñas y m […] (abc)

El éxito está; ahora, la obligación ES indiscutible que la organización de la Cumbre de la OTAN en Madrid ha sido un éxito absoluto. Todo lo que tenía salir bien ha salido bien. La capital de España ha acogido con paciencia y con absoluta normalidad los cortes de tráfico, las medidas de seguridad y los controles en los accesos. No ha habido problemas de orden público, porque la extrema izquier […] (abc)

OTAN en el Museo del Prado En un tris de una guerra mundial (sería la última), el músculo moral de la OTAN, su ultrasur, es Pedro Sánchez, que se la llevó a cenar al Museo del Prado para impresionar a Sleepy Joe, el hombre que emocionó a Spielberg y a los periodistas españoles (¡qué orfandad de Berlanga, por Dios!) alabando su Palacio Real. La cena de la OTAN en el Museo del Prado, il […] (abc)

Bodas de plata, bodas de sangre Quinientos y pico días en una mazmorra, cuatro pasos hacia adelante, dos a la derecha, dos a la izquierda y cuatro de nuevo hacia atrás. Imagínense el tormento. Enterrado en vida. Más de año y medio con esa terrorífica rutina de 'paseo', temiendo que cada uno de esos 532 días fuese el último cuando sonaba la trampilla arriba y una de las cuatro hie […] (abc)

Sardineras Soy muy de las Montero porque las Montero te dan las columnas hechas. O encaminadas. Llevábamos unos días con el cachondeíto de Montero la Chica en la rueda de prensa con la portavoz hablando por ella (para eso están los portavoces, demonios, aunque parezcan Ana María Aldón en moreno). Y luego llegó eso que se llama canutazo explicando el 'sketch' […] (abc)

Aborto, opciones Hace poco, la recuperación tras un aborto se me complicó y tuve que buscar otra opinión médica. El dictamen del segundo ginecólogo no me sirvió para nada porque, realmente, servía para todo. ¿Qué es mejor, doctor?, le pregunté. «Si una de las opciones fuera mejor, no habría opciones», contestó, tajante. Como se lo estoy contando aquí, no hace falta que entre […] (abc)

España 'macro', España 'micro' Hay una España a la que el INE se la trae al pairo, casi como al Gobierno, pero por otros motivos. Que no entiende de indicadores adelantados, de inflación subyacente, que no se quiebra la cabeza sobre si el alza de precios es de oferta o de demanda. Una España ajena a los anuncios de la Fed, a la reacción del BCE, a los vaivenes de la prima de riesgo, a la […] (abc)

Mi moral objetiva, tu estúpida religión Llevamos algunos días asistiendo a un desfile de argumentos absurdos e hiperventilaciones varias en torno al supuestamente clausurado debate sobre el aborto. De los eslóganes esgrimidos, mi favorito es el que se enuncia bajo la sapiencial forma lógica del «quitad vuestras sucias zarpas religiosas de nuestros vientres». Por lo visto los provida son todos crey […] (abc)

La Galicia exuberante de Sarmiento Martin Sarmiento no era solo un fraile paseante. Aunque algunas biografías lo identifiquen como dominico, era benedictino. No es lo mismo. No digo que mejor o peor, digo que no es lo mismo. Sobrevivió al siglo XVIII, fue un digno representante de la Ilustración, erudito en no pocas materias y, particularmente, buen lingüista, buen analista de la lengua galle […] (abc)

Cal viva Al extender hasta finales de 1983 la investigación memorial de los crímenes de la dictadura, con el único objetivo de complacer a Bildu, el Partido Socialista ha pasado a considerar al Gobierno de Felipe González –al menos al primero de ellos– como una prolongación del franquismo. No hay otra lectura posible, habida cuenta de que el primer delito atribuido a […] (abc)

Hace 400 años El año 1622 marca un hito imborrable en la historia de la Monarquía española y del catolicismo en nuestro país. En marzo de ese año Gregorio XV canonizó a cuatro españoles y un italiano. La carmelita Teresa de Jesús, los jesuitas Ignacio de Loyola, Francisco Javier e Isidro Labrador fueron los españoles elevados a los altares. El oratoriano italiano Felipe N […] (abc)

Muere Leonardo del Vecchio: el rey de las gafas Leonardo del Vecchio (Milán, 87 años), dueño de Ray-Ban y rey mundial de las gafas, murió en la mañana del lunes, en el hospital San Rafael de Milán, a causa de una neumonía. De familia muy humilde, huérfano de padre, educado en un orfanato, creó de la nada un imperio y se convirtió en el empresario más importante de Italia, con la segunda fortuna del país, […] (abc)

No es un buen día para viajar a Abilene Cuando un tema tan relevante como es el futuro de los centros y servicios para atender a las personas dependientes queda aprobado por 10 votos contra 9, y para menos del 30% de la población, no puede haber motivos de satisfacción para nadie. Desde su inicio, hace 15 años, el sistema de dependencia ha sido una cenicienta administrativa con la que nadie quería […] (abc)

La cruda realidad La Cumbre de la OTAN que se está celebrando estos días en Madrid es, sin duda, un gran acontecimiento mundial que permite a España recobrar parte del protagonismo internacional perdido. Sin duda, y por mucho que les pese a algunos de los socios del Gobierno, o a casi todos, reunir en la capital de España a los líderes de las principales potencias mundiales, […] (abc)

La humildad La humildad es la virtud de los que no tienen otra. No soy humilde. Soy vanidoso, soy arrogante, soy inteligente y creo que Dios conspira con todas sus fuerzas para mantenerme erguido y libre en mi lugar y haciendo lo que hago. Si no tuviera un alto concepto de mí mismo no podría escribir cada día mi artículo, ni mucho menos mandarlo al periódico. La humilda […] (abc)

Alternativas a Genovés Me entero por Camacho que Sánchez ha ordenado trasladar a Ifema 'El abrazo', de Genovés, para que figure como fondo físico y espiritual de las reuniones de la OTAN. Ignacio sugiere con su poquita de mala leche sevillana que bien podía haberse llevado 'La rendición de Breda', que era lo suyo. Aunque me temo que, si por Pedro fuera, habría […] (abc)

Montero, cállate Ningún elemento del universo pone tan a prueba la condición humana como la moqueta. Todos los revolucionarios que asaltan el cielo sufren una descarga eléctrica en cuanto pisan la alfombra de un palacio. Irene Montero, la heroína feminista que llegó a ministra porque la puso su marido, quería cambiar el mundo. Pero entre unas cosas y otras se ha ido enredand […] (abc)