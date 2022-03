Por desgracia esto no es un invento ni un caso aislado: masacre de los ucranianos contra un convoy de refugiados

Cuando en alguna reunión alguien suelta muy orgulloso lo de «yo no me cambiaría por nadie» intuyo que me encuentro ante un insensato. Anda que no me cambiaría yo por un montón de gente... No me quejo, pero entiendo que las vidas de muchas otras personas consigueron cumbres apabullantes. Durante un tiempo, si el genio de una lámpara me hubiese concedido la po […]

