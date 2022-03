San Zelenski, Vox, Soros y otros detritus – Artículo escrito por Galo Dabouza Por El Diestro – 4 marzo, 2022

fuerzaserena

Si VOX fuera patriota ya habria pegado un puñetazo en la mesa hace dos años y ahora mismo probablemente ya estaría gobernando pero como es un lucracionista como todos y una falsa disidencia no se mueve porque moverse, ser un patriota significa correr riesgos y en esta España de cobardes, maricón el ultimo y el que no lo vea es traidor o tonto, con la que tenemos ya hay que tomar medidas y serias y VOX no solo no lo hace sino que les apoya. Si VOX hiciera lo que dijo que venia a hacer, el 8M ya no se celebraria únicamente lo que era antes esas mujeres valientes que se sacrificaron por los derechos de todos no solo de ellas, la payasada de genero sería declarada crimen de estado, los juzgados de genero cerrados y procesados por organización criminal así como el CGPJ, se habria exigido uan investigación en el 11M judicial de la manada y el 11M terrorista, no habria payasos cambiando nombres a estaciones de Renfe donde murieron 200 personas y 2000 heridas un verdadero insulto a las victimas y a la historia, hubiera denunciado la falsemia con todos sus crimenes y la invasión como una forma de destrucción de los Españoles. Tú Santiago Abascal lo que eres es un traidor y un cobarde eso eres tu y tu partido y no te rasgues las vestiduras que las pruebas son publicas. De patriota no tienes nada más bien de aprovechado y de idiota. Al que no le guste que se joda que a mi tampoco me gusta ver mamarrachos con mascarilla por virus voladores y todo hundido por payasadas.