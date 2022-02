Aunque se han reportado abundantes casos de infertilidad permanente después de inyectarse el experimento génico, algunas parejas con una o varias inyecciones consiguieron concebir y tener un hijo, y está empezando a darse casos sorprendentes. Peor aún, inquietantes.

Bebés con los ojos completamente negros sin apenas nada de blanco en las pupilas, que además levantan la cabeza, se yerguen en el primer día de vida y miran desafiantes; que a los pocos días de haber nacido pelean con fuerza con los barrotes de la cuna y que a los 2 meses dicen ‘mamá’ a la perfección; que intentan andar apoyando con decisión los pies en el suelo a los dos meses, y que tienen una fuerza muy superior a su edad.

¿Son cosa de las mutaciones genéticas que provocan las mal llamadas vacunas? ¿Híbridos sin alma como apuntan otros? ¿Manipulaciones satánicas para destruir definitivamente a la especie humana? ¿O un caso parecido al de la talidomida?

Es otro de los signos al que apunta la Biblia como indicativo del fin de los tiempos. Ojo: no es que se acabe el planeta Tierra, se acaba la Humanidad, explican los eruditos. Consolémonos con que no somos la primera civilización que desaparece de la faz de la tierra.

Por ejemplo, el diluvio universal, del que hay cuentas en todas las culturas, podría haberse producido por una experimentación genética indebida en la que los ángeles (hijos de Dios) se mezclaron con las hijas de los hombres.

En los casos que empezamos a vivir actualmente se tendría que hablar, más bien, en código bíblico de niños sin alma, porque sus padres fueron sujetos de experimentación genética (la vacuna experimental del Covid).

Los pasajes bíblicos al respecto tampoco nos dan muchas esperanzas:

◄ Mateo 24:19 ►

Pero, ¡ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días!

Deuteronomio 28:53-56

Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el SEÑOR tu Dios te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá.…

2 Reyes 15:16

Entonces Manahem hirió a Tifsa y a todos los que estaban en ella y en sus alrededores desde Tirsa, porque no le abrieron las puertas, por eso la hirió; y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encinta.

Lamentaciones 4:3,4,10

Aun los chacales dan las ubres, dan de mamar a sus crías; pero la hija de mi pueblo se ha vuelto cruel como los avestruces en el desierto.…

Oseas 13:16

Samaria será considerada culpable, porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada; serán estrellados sus niños, y abiertos los vientres de sus mujeres encinta.

Marcos 13:17,18

Pero, ¡ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días!…

Lucas 21:23

¡Ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días! Porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, e ira para este pueblo;

Lucas 23:29,30

Porque he aquí, vienen días en que dirán: «Dichosas las estériles, y los vientres que nunca concibieron, y los senos que nunca criaron.…

Contexto. La abominación de la desolación

…18y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. 19Pero, ¡ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días! 20Orad para que vuestra huida no suceda en invierno, ni en día de reposo,…Referencia CruzadaMateo 21:16

y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les respondió: Sí, ¿nunca habéis leído: «DE LA BOCA DE LOS PEQUEÑOS Y DE LOS NIÑOS DE PECHO TE HAS PREPARADO ALABANZA?

Mateo 24:18

y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa.

Mateo 24:20

Orad para que vuestra huida no suceda en invierno, ni en día de reposo,

Lucas 23:29

Porque he aquí, vienen días en que dirán: «Dichosas las estériles, y los vientres que nunca concibieron, y los senos que nunca criaron.

28 Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. 29 Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. 30 Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed sobre nosotros; y a los collados: Cubridnos.(A) 31 Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará?

<