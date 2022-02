La costumbre No sonó ni a resignación ni a sumisión. Cuando, para referirse a la condena del bozal que renovaron mediante artimaña, soltó un «pues yo me he acostumbrado a la mascarilla», sólo adiviné cierto candor pespunteado por una ligera alegría. Me desarmó tanta franqueza. A todo se acostumbran algunos. Ya puestos, incluso a los golpes. Narraba Bukowski en ‘La senda […] (abc)

Unos, en la Historia; otros, en La Haya «Las técnicas de tortura incluyen: asfixia, posiciones de estrés, palizas, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica. Las agencias de inteligencia también sometieron a los disidentes -hombres y mujeres- a violencia sexual, incluidas violaciones con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación contra el deten […] (abc)

Incertidumbre Una de las palabras más usadas en las conversaciones privadas y públicas es, desde hace dos años, incertidumbre. La ciencia moderna ya descubrió hace tiempo que la falta de certeza es una característica fundamental del universo y de los seres vivos. En el contexto del Covid-19, incertidumbre significa nuestro desconocimiento acerca del modo en que va a evolu […] (abc)

Campeones del trile Ante el temor de no sacar adelante la prórroga de las mascarillas en el exterior, el Gobierno mezcló churras y merinas y sin el más mínimo rubor asoció el asunto a la revalorización de las pensiones, en una de las maniobras más trileras que se recordaban en la Carrera de San Jerónimo, hasta el zipizape final de la reforma laboral, claro, que eso parece imbat […] (abc)

Mil gintónics con Alberto Qué valientes todos con el diputado Casero. Qué bien se le da el linchamiento al español medio. Con qué gallardía se multiplica la turba cuando uno está solo e indefenso. Alberto Casero ha cometido un error en el momento más inoportuno. Y es cierto que ha sido un error especialmente parodiable. Pero lo que ayer se le escribió y se le dijo, metiéndose con su […] (abc)

Había que aprobarlo ‘sí o sí’ Nuestra democracia se ha desnaturalizado en múltiples ocasiones y de muy diversas formas. Lo que no habíamos visto todavía es una violación en vivo de la esencia parlamentaria, con pisoteo del Reglamento del Congreso incluido, para darle a un voto decisivo el sentido contrario al que de manera palmaria está indicando su dueño. Aquí no valen los alegatos de b […] (abc)

Fallo del sistema El teatrillo parlamentario se refina. Ya no es una historia lineal, ahora hay giros en la trama, complejidades en las que no se sabe qué es real, ficción, verdad o mentira. Es como una peli de Amenábar. Qué digo, es David Lynch. Por eso muchos creen que el fallo en la votación pudo ser un inmenso paripé a mayor gloria de Bruselas. La otra opción (no excluyen […] (abc)

Esplendor del Régimen del 78 La aprobación de la cínicamente llamada ‘reforma laboral’ puede considerarse sin exageración una de las operaciones más brillantes del Régimen del 78. Tenemos, en primer lugar, al partido de Estado trabajando (como siempre ha hecho) en contra de los intereses de los trabajadores y haciéndoles creer mágicamente lo contrario; en este caso, en concreto, impulsa […] (abc)

La segunda muerte de Mónica Vitti La actriz italiana Mónica Vitti murió dos veces. La primera el 3 de mayo de 1988 cuando el diario ‘Le Monde’ publicó la gran exclusiva de su suicidio. La segunda el 2 de febrero de 2022. Hace casi 34 años, el periódico francés titulaba en primera página a dos columnas: «Muere Mónica Vitti, la actriz emblemática de Antonioni». A continuación, se explicaba que […] (abc)

Usurpador y déspota El otro día, un diputado de Vox, tirando del ‘Gorgias’ de Platón, llamó «déspota» a Sánchez, el presidente que prometió acabar con la corrupción ‘preveyéndola’, y la actriz que hace de presidente del Legislativo (que en los Estados de Partidos es propiedad del Ejecutivo, amo de la soberanía) lo borró del ‘Diario de Sesiones’. ¿Sánchez, déspota? Sánchez es so […] (abc)

Legado de ruinas Cuando este presidente deje de serlo se llevará con él sus mentiras. Al menos las futuras, porque las pasadas han quedado escritas, registradas en vídeo y grabadas en la memoria colectiva. Lo peor de su etapa es que amenaza con dejar el inquietante legado de unas instituciones derruidas, arrasadas en su prestigio, colonizadas por el poder, jibarizadas en su […] (abc)

Dos hombres de honor Dos personas rectas, dos hombres de honor se auparon a hombros de la coherencia el jueves en el Congreso, para rescatar con su voto el buen nombre de su partido y la imagen de una Cámara convertida en burla a los españoles. Me refiero a Sergio Sayas y Carlos Adanero, representantes de UPN, cuyo gesto de enorme valor quedó invalidado en el recuento por la tor […] (abc)

¿Y ahora qué hacemos los anglófilos? Quizá la penosa coyuntura por la que atraviesa el primer ministro británico sea la ocasión para que los anglófilos nos planteemos la pregunta que da título a esta Tercera. Hoy, en mayor o menor grado, todos somos anglófilos. La influencia inglesa en el resto de Europa y en el mundo no paró de aumentar durante la era victoriana y su trayectoria ascendente se […] (abc)

Batet debe muchas explicaciones El Tribunal Constitucional amparó en 2006 a una parlamentaria del PSOE frente a la decisión del presidente del Parlamento vasco de no permitirle votar de nuevo, pese a que se había comprobado que el sistema electrónico de la Cámara no recogió su voto. Son evidentes las diferencias con lo que le sucedió al diputado Alberto Casero en el pleno del jueves, al vo […] (abc)

Y pasarán Está muy bien citar a Dolores Ibárruri. Yo tengo hasta camisetas de la Pasionaria con todo su careto en mi pecho. Vale citar, pero no inventar, demonios. Ayer Oskar Matute, de Bildu, tras negar su voto a la derogación no derogatoria en el Congreso, citó a Ibárruri. Y puso esto en su boca: «Si es por nosotros y nosotras, no pasarán». Es que me tengo que acord […] (abc)

¿Una nueva libertad de expresión digital? La revolución por excelencia del siglo XXI ha sido la tecnológica. Internet y las redes sociales han cambiado la forma de relacionarnos y de comunicarnos. Han convertido a los individuos, tradicionales receptores de información, en creadores de contenido. Puede el lector imaginarse la repercusión que esto ha tenido en el derecho a la libertad de expresión. S […] (abc)

La familia y... nueve moscosos más Prepara Belarra la (aún nonata pero en capilla) ley de Diversidad Familiar y lo más sensato es echarse a temblar teniendo en cuenta el ciclostil de ocurrencias de la extrema izquierda en lo referente a la organización vital y los modelos personales y de relaciones sociales de ellos, ellas y elles. De la nueva norma apenas se conocen detalles pero ya se sabe […] (abc)

No me sean tan cursis Las novias que tuve, muy pocas, me dejaron ellas siempre. Todas me dijeron «corto», seguido de un «no te aguanto», «ya no me haces reír» o «he conocido a alguien». Las más crueles remataban hundiéndome literalmente en el fango: «Podemos seguir siendo amigos». Ahora, sin pelo y con tripa, constato que fui afortunado en desamores. Podrían haberme mandado al gu […] (abc)

¿Ha enloquecido la derecha? Me estoy empezando a perder con la derecha de este país. Que los ejes ideológicos clásicos están rotos, es un hecho. Que la izquierda está llena de pijos y la derecha es cada vez más afín a las clases populares, otro hecho. Que la izquierda ha abandonado el discurso economicista para abanderar otro tipo de causas, es indudable. Que la derecha está atrayendo […] (abc)