RUFO ¡el perro de Oviedo!

Rufo no tenía pedigrí. Era un cruce de mastín y pastor alemán que vivió en Oviedo entre los años 80 y 90. Formaba parte del paisaje y del paisanaje de la ciudad. Era un perro vagabundo, pero con dueño. Su dueño era la ciudad de Oviedo. Si, aunque resulte contradictorio, Rufo vivía en la calle amparado, protegido y alimentado por todos los ovetenses. Era de todos y no era de nadie. Cariño y comida nunca le faltaron. Sabía muy bien como resguardarse del frio en invierno en los portales calientes de la ciudad. El Ayuntamiento se encargaba de vacunarle, desparasitarle y darle un buen baño. Cuando se terminaba de “acicalar” era puesto nuevamente en libertad. Como cualquier otro ciudadano. El Fontán, la Escandalera, el Campo de San Francisco, la Plaza de la Catedral… eran los lugares que conformaban el hogar de Rufo. En ellos vivió casi siempre en libertad. Digo casi siempre porque, en una ocasión, Rufo fue capturado y llevado a la perrera municipal. Fue tal el revuelo y el enfado de los ovetenses por su captura, que incluso se realizó una manifestación por las calles de la capital para exigir su puesta en libertad y su regreso con los suyos. Con todos nosotros. No había acontecimiento, reunión social, fiesta o ceremonia en Oviedo en la que Rufo no hiciera acto de presencia. Le daban de comer en el parque de San Francisco, iba al fútbol al viejo Carlos Tartiere -todavía hoy la gente lo recuerda a pie de valla viendo al Real Oviedo en su época más gloriosa-, a la discoteca, peregrinó a Covadonga, fue fotografiado en el retrato oficial del primer Gobierno de Pedro de Silva en las escaleras de la Presidencia… incluso saludó al alcalde a la entrada del Campoamor, en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias. Hay quien cuenta que se coló en el teatro en dicha entrega y el alcalde, por aquel entonces Don Antonio Masip, le dijo: – “Rufo, creo que aquí no pintas nada”. Y con la misma, Rufo dio media vuelta y se fue. María Pilar Díaz Cañedo plasmó en el papel un cuento que giraba en torno a Rufo. Años más tarde, Rafael García Sánchez, director del grupo de teatro Talía-Astur y esposo de María Pilar, utilizó ese relato como base para comenzar un proyecto cuyo objetivo sería llevar al can Carbayón a la gran pantalla bajo el título de “Buscando a Rufo”. Hoy día, somos muchos los que echamos de menos aquellos tiempos en los que Rufo nos hacía felices con su simple presencia y del que todos nos sentíamos orgullosos. Que todas estas historias y anécdotas no caigan en el olvido. Que sea recordado como el fiel compañero de todos los ovetenses, que sigue perdurando en nuestros corazones y pensamientos, demostrando que fuimos y somos un ejemplo de sociedad civilizada donde los animales forman una parte muy importante de ella.