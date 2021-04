Un profesor de 30 años fallece en Toledo por sufrir trombos graves tras vacunarse con Astrazeneca

El trabajo más fácil del mundo Entrevistar al alcalde de Madrid es el trabajo más fácil del mundo. Se parece a su ciudad. Y cuando una pregunta le incomoda, en lugar de enfadarse, sonríe, que es parecido a bajar los impuestos en tiempos de crisis, y a abrir los restaurantes como el modo más seguro y efectivo para luchar contra todos los efectos de la pandemia. José Luis Martínez-Almeida h […] (abc)

Y ahora vas y me votas, cretino Éramos cinco sentados a la mesa. El alcalde y otros cuatro. Él preguntó: «¿Cuál es el icono de Madrid?» Piénselo usted un segundo. Nuestras respuestas fueron cuatro, una por persona y al unísono: el Museo del Prado, la Puerta del Sol, el Palacio Real y El Escorial. Si la escena se volviese a repetir probablemente hubiéramos contestado distinto, y algún madri […] (abc)

Y ahora vas y me votas, cretino Éramos cinco sentados a la mesa. El alcalde y otros cuatro. Él preguntó: «¿Cuál es el icono de Madrid?» Piénselo usted un segundo. Nuestras respuestas fueron cuatro, una por persona y al unísono: el Museo del Prado, la Puerta del Sol, el Palacio Real y El Escorial. Si la escena se volviese a repetir probablemente hubiéramos contestado distinto, y algún madri […] (abc)

Ssssilbido Miguel Bosé es guapo pero cipote. No vamos a ser bobas solo las guapas. Las cosas de Bosé son, y eso es imperdonable en un hijo de Dominguín, pelín vulgares con todo lo que llevamos leído y oído. Lo de las drogas y el sexo salvaje, como no es conmigo, me importa poco. Pero lo de Bambi… ¿Bambi? ¿Cervatillo? Gabato, hombre. El problema no es matar a la madre ( […] (abc)

Bochorno en Bruselas Muy grave debe de ser el asedio y enorme su hartazgo para que la mitad de los jueces de España se hayan visto obligados a recurrir a Bruselas para denunciar que el Gobierno de Sánchez pretende la voladura de la división de poderes en España. Tan explosivo como suena. El escrito, remitido a la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia y al comisari […] (abc)

Bosé, politólogo y científico Miguel Bosé, nacido Luis Miguel González Bosé hace 65 años, destaca en el paisaje de la industria española del espectáculo desde que yo era un chaval con aparato ortodóncico. Su padre fue el poderoso torero madrileño Luis Miguel Dominguín, de sonadas faenas dentro y fuera del coso (lidió con varias divas de Hollywood). Torero de mando y persona de ostensible […] (abc)

De un desatino homicida Recuerdos del Pound que evoca descascarillados frescos renacentistas: «pigmento que cae a copos de la piedra, / o escamas de enyesado, Mantegna pintó el muro, / piltrafas de seda, Nec Spe nec Metu». Ni esperanza ni miedo: es el lema que Isabella d’Este adoptó para su casa, tomándolo del Cicerón del Post reditum. Y que da la única definición no retórica de la […] (abc)

El gen egoísta Fue el etólogo Richard Dawkins quien acuñó la expresión ‘gen egoísta’ para explicar los procesos genéticos que sustentan la evolución. Según su teoría, son los genes los que impulsan los saltos evolutivos ante el reto de la adaptación al medio. Viene a afirmar que es la supervivencia de los genes lo que está detrás de los cambios de los organismos vivos. Dic […] (abc)

Trumpcines La pandemia nos ha convertido en ganado vacuno, sin más conversación social que las vacunas, que parecen ya la carta de cocktails de un bar americano atendido por Chicote. -Un barman, señoritas, clientes, monotonía, languidez, astra, pfizer, moderna, janssen, sinopharm, sputnik, ¡porto flip doble para la señorita inapetente! Trump, cuyo papel en la Historia […] (abc)

La Justicia amortajada Alfonso Guerra no enterró del todo a Montesquieu, aunque se jactara de ello en una desafortunada frase. Tal vez lo pretendió pero acabó dejando la faena a medias porque ni siquiera bajo las mayorías absolutísimas de González era posible abolir la división de poderes a capricho de los gobernantes. De modo que ahora comparece Sánchez vestido de sepulturero, ta […] (abc)

Sánchez propone ahogar a impuestos a los madrileños Con la excusa de lograr la ‘armonización fiscal’, el Gobierno anunció ayer a través de la ministra de Hacienda que en enero de 2022 entrará en vigor una reforma que aumente los impuestos de Patrimonio, Donaciones y Sucesiones. Es una medida que parece diseñada expresamente contra la Comunidad de Madrid, y además deja en un pésimo lugar al candidato socialist […] (abc)

Quieren anular el periodismo El diseño de las campañas electorales ha evolucionado mucho con los años. Tanto, que en apenas un lustro son irreconocibles unas de otras, y más aún hoy, que están tan condicionadas por la pandemia. Sin embargo, la tendencia de los partidos en España, especialmente entre los más extremistas, es realizar campañas cada vez más restrictivas, menos informativas […] (abc)

El hombre en su isla Tal vez el mejor retrato de Napoleón lo hace García Márquez al referirse a Bolívar, su discípulo en el Nuevo Mundo: «La vida le había dado ya motivos bastantes para saber que ninguna derrota era la última». Mirando al Atlántico desde ‘Dominio de Longwood’, su residencia, el emperador asumía el sonrojo de haber caído hasta ser el huésped molesto de sir Hudson […] (abc)

Retrocedemos, y rápido A los españoles les costó décadas (o siglos, según se mire) contar con una prensa libre y un sistema judicial independiente. Demasiada espera como para que ahora ignoremos el retroceso que se está produciendo en nuestro Estado de Derecho, fruto de la tradicional afición expansiva y coactiva de los partidos políticos. Hasta 2.500 magistrados han denunciado an […] (abc)

Sánchez miente como un bellaco El sábado me vacunaron contra el Covid en el Hospital Puerta de Hierro de la Comunidad de Madrid, con el suero de AstraZeneca. La cita era a las 10,15. Llegué diez minutos antes, encontré numerosas indicaciones que señalaban la entrada al recinto de vacunación, pasé dos controles en los que me pidieron el DNI y el mensaje de citación, sin tener que guardar c […] (abc)

El astracanazo Llegado el instante supremo del picotazo que nos blinda de la ponzoña voladora, algunos componen espantado rostro como de Christopher Walken jugando a la ruleta rusa en ‘El cazador’ frente a esos ‘charlis’ del vietcong que aullaban como ratas mientras su pulpejo presionaba el gatillo. Pincha ese sanitario que parece vivaquear bajo la sombra de las agujas y e […] (abc)

Adiós Iglesias Tenía una botella de champán reservada para el día en el que Iglesias saliera del Gobierno, pero he decidido dejarla hasta que abandone la política del todo o hasta que vuelva Morante, lo que antes suceda. Lo de abandonar la política es un modo de hablar. En realidad, no se puede abandonar algo que no has tocado ni de refilón. Iglesias no puede abandonar la […] (abc)