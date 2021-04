LOS CORDEROS SE RESISTEN A IR AL MATADERO. Si todos hicieran lo mismo, las administraciones homicidas se verían obligadas a retirar la vacuna TromboZeneca – Las renuncias a ser vacunados con el fármaco británico aumentan en los últimos días en Asturias | El Sespa llama a la «tranquilidad» tras comprobar que muchos de los citados el miércoles no acudieron a la convocatoria

Docentes, fuerzas de seguridad y colectivos sanitarios hablan de «desconfianza absoluta»

Salud intentó ayer atajar la inquietud generada por el cambio de criterio sobre a quiénes vacunar con AstraZeneca. La gerente del Sespa, Concepción Saavedra, pidió «tranquilidad» y apeló a la «seguridad» de la administración de esta profilaxis. Póntela tú y tu familia primero, Saavedra.Saavedra aseguró que lo que se ha demostrado es que «los servicios de farmacovigilancia funcionan y que en los grupos de 60 a 65 años los riesgos son casi inexistentes». No obstante, también reconoció que el miércoles hubo «muchas citas de 65 y 64 años que no acudieron a la convocatoria para vacunarse probablemente relacionado con esta situación».En esos casos, el Sespa se puso en contacto con otras personas del listado para que ocupasen esos huecos vacantes. Hasta el miércoles, y desde que comenzó la vacunación en Asturias, 4.674 asturianos renunciaron a recibir las dosis.Además, Concepción Saavedra recordó que, una vez en el centro de vacunación, se pregunta nuevamente por los antecedentes clínicos que pudieran motivar la no vacunación de esa persona.En esta misma línea, el epidemiólogo Daniel López Acuña, también hizo un llamamiento a la calma y recordó que «AstraZeneca es segura y eficaz; la frecuencia en los efectos secundarios de trombosis es muy baja». Pero existe, campeón, póntela tú y tu familia.Salud no ha alterado sus estrategia de vacunación de «alcanzar el mayor porcentaje de población vacunada en el menor tiempo posible», y sigue acelerando el ritmo conforme pasan las semanas.Actualmente hay operativos 33 dispositivos en centro de salud en Atención Primaria, 3 AutoVAC, y varios recintos municipales. «Vamos aumentando cada semana y ampliando la logística según nos llegan las dosis», señaló ayer Saavedra.El Sespa también tiene operativo desde el 5 de abril el teléfono 984 016 114 desde el que los asturianos recibirán la llamada con el día y hora para ser vacunado. Desde este servicio se realizarán dos ciclos de tres llamadas en distintas horas para ponerse en contacto; de no lograrlo, será un operador del servicio de Salud quien se ponga en contacto. Hasta ayer se habían hecho 14.868 llamadas y citado a un 46,60%. Este mismo número de teléfono hace las veces, desde el 22 de marzo, de receptor de llamadas para solicitar información.En este tiempo ya suman más de 80.000 consultas de las que casi 12.000 han sido para modificar el número de teléfono de contacto donde recibir la cita.



