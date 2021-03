El SEPE perdió miles de solicitudes del paro y los ERTE tras el ciberataque / El virus que afectó al organismo dependiente del Ministerio de Trabajo obligó a restaurar una copia de seguridad previa, dejando multitud de presolicitudes sin registrar.

El SEPE moviliza in extremis a sus empleados para poder pagar a tiempo las prestaciones

El SEPE reanuda su actividad pero no podrá tramitar a tiempo las prestaciones de marzo

al menos en una provincia española se han perdido todos las presolicitudes del paro y los ERTE al menos entre el día 4 de marzo y el 9.

Los solicitantes de las prestaciones por desempleo no podrán saber si se han visto afectados por el ciberataque “hasta que no cobren”

El mensaje que nos han trasladado desde el SEPE es que creen que están en condiciones de recuperar la totalidad de la información”

El ciberataque al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) detectado el pasado 9 de marzo no sólo puso en jaque el funcionamiento de su sistema informático y los datos que este contenía. El virus que accedió a los servidores del SEPE también provocó la pérdida de miles de presolicitudes del paro y los ERTE, un hecho que del que se ha tenido conocimiento por fuentes del organismo público y que el Ministerio de Trabajo niega.Asuntos Económicos justifica el tiempo de respuesta al ciberataque al SEPE: “Otros gobiernos han tardado siete meses”.No existen datos de a cuántas solicitudes pudo afectar el ciberataque. El Ministerio que dirige Yolanda Díaz mantiene su versión y sostiene que el virus no infectó los archivos del SEPE. Sin embargo,Fuentes internas del SEPE asumen que pueden tratarse de miles, dado el gran volumen de peticiones que se registran en cuestión de horas: entre 7.000 y 10.000 de media durante 12 horas. Al estar centralizado este servicio, las oficinas competentes no pueden conocer el número ni la identidad de las personas presumiblemente afectadas.El Ministerio de Trabajo asegura que la información de todas esas presolicitudes está a salvo y ha sido facilitada a las direcciones provinciales. Sin embargo, al menos una de ellas no tiene constancia alguna en este momento de esos archivos que se registraron en los días previos al ciberataque.Trabajo alega que las informaciones de seguridad son diarias: “No se perdió ninguna presolicitud porque todas las que entraron se guardaron debidamente en copia de seguridad y se enviaron, además, copias de los archivos donde constaban a las direcciones provinciales del SEPE para que pudiesen tener un registro fehaciente y comprobar en estos listados todas y cada una de las presolicitudes”, apuntan fuentes del Ministerio a preguntas de este diario.Esta versión, de acuerdo con las sospechas de algunos trabajadores del SEPE, no es incompatible con la posibilidad de que el virus afectara también a esos archivos guardados y el Ministerio tuviera que haber retrotraído el sistema a una copia de seguridad anterior, pero no necesariamente del día previo.Según las citadas fuentes, esto podría explicar la ausencia de presolicitudes del paro y los ERTE desde el día 4 en al menos una dirección provincial.Los solicitantes de subsidio de desempleo o ERTE tampoco pueden saber si su presolicitud se ha perdido en el reseteo del sistema informático, dado que lo único que obtiene al realizar este procedimiento es un resguardo que atestigua el acto administrativo, pero el sistema informático del SEPE no permite hacer un seguimiento del estado en el que se encuentra.Fuentes del sindicato Comisiones Obreras reconocen que se trata de un asunto de “incertidumbre e inseguridad” para los solicitantes, que no podrán saber si se han visto afectados por el ciberataque “hasta que pase un tiempo y no tengan contestación”. “No podremos saberlo hasta que las personas que han cursado la presolicitud no cobren y vengan a la oficina para reclamar la ayuda”, advierte Josetxo Gándara, portavoz de CCOO.“Lo lógico es que se lanzara algún mensaje”, recalcan Gándara, que propone al SEPE enviar algún tipo de aviso -inexistente por ahora- en la web para prevenir posibles demoras en el cobro de ayudas fundamentales para la subsistencia de quienes acaban de perder su empleo: “No deja de ser un pequeño descrédito, porque supone reconocer que han perdido información, pero permitirán que haya gente que pueda cobrar el subsidio…”.“Lo que tendrían que hacer es decir el intervalo de fechas y horas que se han visto afectadas por el ciberataque”, aseveran.De este modo, los solicitantes cuyos registros se hayan perdido a causa del ciberataque podrán saber si tienen que repetir un procedimiento que, antes o después, el SEPE tendrá que abordar: “Al final lo van a tener que contestar igualmente”.Más de dos semanas después de que se produjera el ciberataque al SEPE, la situación sigue siendo de cierta incertidumbre.Los sindicatos no conocen con exactitud el alcance que ha podido tener el virus ni las consecuencias sobre esas peticiones que pudieron perderse.El mensaje que nos han trasladado es que creen que están en condiciones de recuperar la totalidad de la información”, apuntan fuentes de CCOO.El SEPE pudo recuperar su actividad una semana después del ciberataque, pero sin evitar un previsible retraso en la tramitación de las prestaciones del mes de marzo.A esta circunstancia se ha añadido una convocatoria de huelga que podría demorar aún más los procedimientos, poniendo así en peligro el pago del paro y los ERTE del próximo mes de abril.Para minimizar los posibles retrasos, el SEPE ha movilizado a sus funcionarios para poder pagar a tiempo las ayudas.COMENTARIOS:Resultan impresionantes los efectos producidos por el ataque informático al organismo SEPE, pero lo que causa verdadero pavor es que se pudiera producir un ataque similar a los sistemas de control de cualquiera de nuestras centrales nucleares…… Este tema reviste especial gravedad cuando nuestro pais se encuentra en “alerta4″(antiterrorista)Y siguen sin decir cuantos nos cuestan al año, los miles de chiringuitos para amiguetes, tipo Instituto Nacional de Ciberseguridad y similares, incapaces de prever, ni prevenir nada. Si no somos capaces de garantizar la ciberseguridad volvamos al papel, donde estas cosas no se producían. Y caminemos con ambos sistemas, hasta el desarrollo suficiente de la seguridad cibernética. Dejémonos de papel cero, y volvamos a seguridad 10. La responsabilidad de todo esto es de los iluminados que pretenden suprimir sistemas clásicos, cuando los modernos no están plenamente desarrollados. Hoy ha sido el SEPES, mañana será el dinero de plástico, y solo los que usamos billetes vamos a poder comer. ¿Es tan dificil dar un plazo de convivencia de 20 años para los dos sistemas? Pues es imprescindible.Pues la solución es muy facil: Que abran mañana y tarde y a ser posible los fines de semana aunque solo sea para comprobar los estados de las presolicitudes sin cita previa.Si no son suficientes que les asignen funcionarios del mismo ministerio que están “muy desahogados” desde Marzo de 2020 o del personal de las CCAA por ejemplo del antiguo INEM que también parecen estar “disponibles”. Los funcionarios del SEPE que se dediquen a supervisar que no a hacer ese trabajo realizado por otros funcionarios. A aesos funcionarios, se les da un plus de dedicación ¿A quien sirven los funcionarios: al pueblo que les paga o a los políticos que les manipulan?Totalmente de acuerdo. Si podemos agolparnos en el Lidl para comprar (y la distancia de 10 Cm. no la respeta nadie), o rebuscar en los mostradores del CI la ropa interior barata, no hay razón para exigir cita previa en el SEPE, o en el INEM. Volvamos de una vez a la atención personalizada. No les den a los funcionarios mayor protección que a las cajeras. No hay razón para tal.Ciberataque o autoataque? Qui prodest? Esto suena como los incendios que se producen en las fabricas y almacenes cuando las cosas no van bien.He entrado para decir algo parecido a lo que ha dicho usted. ¡Esto huele a chamusquina!Totalmente de acuerdo. Ahora hay excusa para retrasar pagos y prestaciones. Para duplicar trámites y dar patada a seguir. Sabemos que no hay dinero, que lo están esperando de Europa, y que no saben cuando llegará. Y lo mejor es echarle la culpa al cha, cha, cha.El último párrafo no es exacto. A día de hoy la sede electrónica del SEPE sigue sin funcionar. Sólo para servicios mínimos como pedir cita previa. Sírvanse corregirlo.Esta mañana aun no funcionaba ni las consultas ni la renovación de desempleo y ya han pasado muchos días. Me da que el sistema ha petado y no saben qué hacer. Una administración muy cara y muy ineficiente. Solo hay que darse una vuelta por piases bálticos como Estonia, Lituania nos dan cien mil vueltas en gestión eficaz, todo se hace en un plis plas con el móvil y aquí parece el pleistoceno. Pida cita previa, pase por ventanilla, trae los papeles? el certificado de empadronamiento…. etc.., parece que regresas a los años 70.



