Coronavirus. TSUNAMI| Asturias alcanza los 400 contagios al día y pone en alerta a toda su red hospitalaria | Los sanitarios hablan de situación «límite». Vuelven a describir escenas de saturación en la planta 0, donde los pacientes positivos o bajo sospecha de serlo esperan por una cama «en los pasillos, sin distancia de seguridad ni intimidad»

La presión asistencial en los hospitales asturianos sigue subiendo con 84 ingresos en 24 horas. De ellos, 72 fueron en planta y 12 en UCI. La presión se empieza a notar especialmente en las Unidades de Cuidados Intensivos.

La situación de la pandemia se agrava en Asturias. Ayer se confirmaron 394 nuevos positivos por coronavirus, la cifra más alta de contagios contabilizada en un solo día, hasta el momento, en la región.No fue este el único dato negativo de una jornada en la que, además, se registraron siete fallecimientos, 84 nuevos ingresos hospitalarios por covid-19, y en la que la tasa de positividad se situó en el 7,4% (2,4 puntos por encima del 5% que marca la OMS).La mayoría de los fallecidos son ancianos: cuatro mujeres de 82, 88, 93 y 98 años y tres varones de 72, 76 y 93. Dos de los hombres residían en centros de personas mayores.Según Salud, en la última semana, Asturias registró 11 brotes en residencias de mayores, con al menos tres casos de covid, y 235 positivos entre residentes y profesionales entre el 20 y el 26 de octubre. A los que hay que sumar otros 28 centros de mayores con algún caso confirmado.En el HUCA, durante la primera ola, la cifra máxima de ocupación en UCI fue de 60 camas. Ayer, solo entre la UCI de cardiología y la polivalente ya sumaban las 50. En el Hospital de Cabueñes llevan días con la UCI covid completa. En otros hospitales como el San Agustín de Avilés o el Valle del Nalón de Langreo, 6 pacientes permanecían ayer ingresados en cuidados intensivos.En total, ayer Salud contabilizaba 459 pacientes covid hospitalizados, entre confirmados y sospechosos. La cifra de hospitalización en planta es la más alta de toda la pandemia. Preocupa en especial la situación del Hospital de Cabueñes que lleva días al borde del colapso. Los sanitarios hablan de situación «límite». Vuelven a describir escenas de saturación en la planta 0, donde los pacientes positivos o bajo sospecha de serlo esperan por una cama «en los pasillos, sin distancia de seguridad ni intimidad».Fuentes sanitarias creen que este nuevo cuello de botella se debe, en parte, «a la falta de camas en el hospital, tanto covid como no covid».A la ya delicada situación del centro hospitalario gijonés se sumó ayer el bloqueo de la 4 impar, en la que no se permite ingresos, tras detectarse un brote este miércoles y «el aumento anormal de casos no correlacionados». Se trata de la más grande del hospital con capacidad para 41 camas y en la que ayer permanecían una treintena de pacientes. Hasta ahora se ha sometido a todos los ingresados y al personal de esta planta hasta ahora ‘limpia’, a pruebas PCR cuyo resultado podría conocerse hoy.Ayer atendía a 91 pacientes positivos en sus cuatro plantas covid y se va a abrir una quinta (la 5 par) para acoger a afectados por el coronavirus. Mientras, otros 27 pacientes esperan la confirmación de su PCR ingresados en las plantas de sospecha. A esto hay que sumar que el hospitalillo de campaña instalado por el Ejército en el exterior de Cabueñes continúia sin fecha de apertura por la falta de personal.Ante el agravamiento de la situación y antes de que se colapasen los tres hospitales de referencia de Oviedo, Gijón y Avilés, fuentes sanitarias indican que el Principado está estudiando la posibilidad de que, en las próximas semanas, los hospitales de Cangas del Narcea, Jarrio y Arriondas, hasta ahora no covid, pasen a tener ingresos de pacientes positivos de nivel 3. Es decir, personas de perfil geriátrico que no necesitan cuidados intensivos.

