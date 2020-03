.. QUIÉN NOS VA A MENTIR AHORA? Fernando Simón, positivo en coronavirus – El conocido autor televisivo del “España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”, “si mi hijo me pregunta si puede ir [a la manifestación genocida feminazi del 8-M] le diré que haga lo que quiera” y su más reciente hit “el pico, ese pico, que nos llega el pico” cae también rendido ante el virus

31 de enero, dr. Simón: “Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado”; 9 de febrero, dr. Simón: “Esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país”; 23 de febrero, dr. Simón: “En España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad”; 26 de febrero, dr. Simón: “La situación no ha cambiado sustancialmente pero es cierto que tenemos que tener cuidado”; 27 de febrero, dr. Simón: “Obviamente es posible que algún caso fallezca, entraría dentro de lo esperable”; 1 de marzo, dr. Simón: “Nos seguimos manteniendo en una situación de contención, no es necesario elevar el nivel de alerta”; 3 de marzo, dr. Simón: “En España en concreto tenemos ahora mismo 150 casos”. 7 de marzo, dr. Simón: “Si mi hijo me pregunta si puede ir le diré que haga lo que quiera” … 20 de marzo: Falta de camas. Los médicos elegirán a quién ingresar en la UCI según su esperanza de vida. Falta de mascarillas. Falta de respiradores. Falta de todo. Los españoles se mueren solos en una horrible agonía a razón de 800 diarios.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha dado positivo en coronavirus tras la prueba realizada esta misma noche, informa RTVE. Ya a hace unos días de mes se sometió a la prueba de Covid-19 y dio negativo.

Simón estaba convocado esta mañana para atender la rueda de prensa diaria del Comité Técnico de Moncloa sobre la crisis del coronavirus. Sin embargo, finalmente será sustituido por la doctora María José Sierra.

El pasado sábado 21 ya se produjo un cambio en la habitual rueda de prensa informativa del Gobierno. No estaba presente Fernando Simón dado que había presentado “algunos síntomas”, aunque se sometió a la prueba y dio negativo.