DE UNA INFILTRADA DEL VIRUS EN MADRID – Lo que nos ocultan los medios – La desgarradora experiencia del virus desde dentro en la Zona Cero. Cómo sufren el virus los madrileños día a día

Hola M*** 💝💝💝💝💝….Perdona la tardanza, pero teletrabajando y viernes, todos quieren todo para ya…😬😬😬😬😬😬Desgraciadamente, llegan noticias desgarradoras de las propias enfermeras, médicos… en primera línea de fuego por la ecasez y precariedad de los “EPI”, por la cantidad de horas extra y guardias que hacen con un agotamiento infinito, no sólo físico sino psíquico…. Por todas las penurias que ven a diario…. Cómo se muere la gente, sin compañía, o teniendo qué decidir a quién dan la UCI, por edad fundamentalmente, o incluso a quién ingresan porque posiblemente se quede tirado en el suelo, como ocurre en el Hospital de Leganés.

En concreto, el padre de una de ellas estaba controlado por el centro de salud, que le llamaba a diario por tema fiebre, etc, y porque ella le dejó un aparato de vigilar la saturación de oxígeno y se dieron cuenta de que era muy baja……

Lo cogieron inmediatamente y al hospital…. Porque ni el 112, ni nadie viene a por tí…. Están sobrepasados…. Allí lo ingresaron (como conoce a gente) y le detectaron pneumonia…. La fiebre no le baja y al tratamiento no responde bien…. Están aún esperando si le dan UCI o no🤒🤒🤒🤒🤒🤒.

Otro amigo, es el encargado de coger la mano y transmitir al que se va la despedida de sus familias…. que no han podido ver al enfermo durante todo el ingreso….. Sólo esperar la llamada de los doctores…. Que a veces llaman y otros días no😷💊💉😷💊💉😷💊💉😷💊💉😷💊💉

La farmacéutica de mi barrio ni siquiera puede conseguir medicinas para sus padres que las necesitan por falta de suministro…. En ocasiones, ni mascarillas, ni guantes, ni otros equipos llegan por mala gestión….pedidos pero son frenados en algún sitio primero🤷🏻‍♀🤷🏻‍♀🤷🏻‍♀🤷🏻‍♀🤷🏻‍♀🤷🏻‍♀🤷🏻‍♀🤷🏻‍♀🤷🏻‍♀.

La gestión está siendo penosa…. Un horror…. Seguramente no te haya contado nada que no supieras ya, chiqui, pero es de terror. Los pelos de punta….. Vale más no coger na de na…. Tengo compañeras embarazadas que no se atreven a ir a las consultas de ginecología porque los propios médicos lo desaconsejan…..

Han habilitado las salas de espera de urgencias, etc. como lugar para dejarlos sentados hasta que les atiendan los médicos, pero como no hay camas o se están muriendo o muy malitos o allí se quedan….

Lo peor es que en vez de coger el toro por los cuernos de una vez, se empeñan en seguir dejando a sanitarios, militares, policías, etc. ir a la guerra sin fusil….

Con equipos de pena que es facilísimo que se contagien…. Sabiendo que este bicho da la cara tarde, y en lo que se contagie uno o sea portador sin síntomas, ya se lo pudo pasar a otras 20 personas con las que tenga contacto….

Ayyyyyyyyyyyyyy, no ye fácil pero lo dicho,

la gestión penosa y los protocolos que han sacado para cubrir el expediente son de chichinabo…..

Ya me gustaría ver a mí si ellos se atreverían a plantarse en las urgencias de un hospital con ellos mismos gestionando. A que no.

Besitos enooooooooooormes y cuidaros muuuuuuuucho…. No se sabe cuando la curva dejará de crecer😘😘😘😘😘😘.

Millones de GRACIAS por la oferta de ayuda 🙏💕🙏💕🙏💕🙏💕🙏💕. Desde Madrid intentamos MENTALIZARLES a nuestros mayores allá lejos en otra provincia de que esto va en serio y que se dejen de ir a por el periódico, pan o lo que sea…. Que cuando terminen existencias nos avisen y desde aquí les hacemos una comprita on line…. Ayyyyyyyyyyyyyy pero ya sabes lo testarudos que son…. Es de lo que más me cuesta de estar lejos en estos momentos…. Siempre cuesta pero en circunstancias tan excepcionales como estas más aún….

Estos personajillos que salen tan panchos por la tele, se olvidaron de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar….. Y ya llegamos 3 o 4 meses tarde…. Menos mal que como dices, tenemos profesionales como la copa de un pino y la gente de a pie suele responder salvo los típicos innombrables que hay atravesados por todo el mundo 🌎🌎🌎🌎🌎🌎. Besitos enooooooooooormes y ganas de veros😘😘😘😘😘😘😘😘 y poder volver a casa.