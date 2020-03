Coronavirus: Miles de guardias civiles y policías denunciarán por “homicidio imprudente” y desprotección a Marlaska

Miles de guardias civiles y policías denunciarán por “homicidio imprudente” y desprotección a Marlaska

A través de un gabinete jurídico, miles de efectivos están tramitando una denuncia por ese delito en concurso con otro contra la seguridad de los trabajadores.

Alrededor de 7.000 policías y guardias civiles preparan una denuncia conjunta contra el Ministerio del Interior y su titular, Fernando Grande-Marlaska, por un delito contra la seguridad de los trabajadores con resultado de “homicidio imprudente”.

Los agentes denuncian “desprotección” frente al coronavirus y que se les obliga a efectuar patrullas sin mascarillas y sin las convenientes medidas de seguridad, pese a tener que estar en contacto directo con los ciudadanos al tener que detener vehículos e incluso a personas.

Aseguran además que esto está ocurriendo en toda España. En los aeropuertos -y se cita como ejemplo el de Ibiza- se está obligando a los agentes a recibir e interrogar a pasajeros sin medios de protección individual.

Hasta el momento, hay por lo menos 700 policías nacionales y guardias civiles ya contagiados por el Covid-19. Al menos otros 7.400 de ambos cuerpos se encuentran actualmente aislados en sus domicilios al presentar síntomas compatibles con el virus, lo que da una idea de la exposición a la que están sometidas ambas plantillas.

Según informan a EL ESPAÑOL fuentes de Gabinete Jurídico Suárez Valdés, que representa a los denunciantes, están recibiendo quejas en el mismo sentido de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de todas las comandancias y comisarías de España.

¿Alto riesgo?

La denuncia será presentada en los próximos días. “Ya no es que no les den una mascarilla homologada P3, adecuada para el riesgo que corren, es que no les dan ni una mascarilla de papel y se ha apercibido a personal por llevar al trabajo su propia mascarilla”, explican las mismas fuentes.

En el Ministerio continúan sin considerar a los miembros de la Policía Nacional y de la Benemérita personal de alto riesgo, pese al contacto directo que se ven obligados a mantener con la población.

Es ese contacto directo con personas contagiadas a lo largo de las últimas semanas lo que está provocando que surjan centenares de casos de policías y guardias civiles infectados.

Entretanto, ya han fallecido 6 agentes de la Benemérita a causa de la enfermedad, tres que estaban en activo, uno retirado y otro en la reserva. También un mosso d’esquadra y un agente de la Policía Municipal en Madrid.

9.000 contagios

Hasta la fecha, el Ministerio del Interior no está aportando datos sobre qué efectivos se encuentran recluidos en casa como medida preventiva ante los primeros síntomas de la enfermedad. Sin embargo, agrupaciones como la Unión Federal de la Policía (UFP) calculan que puede haber ya unos 9.000 contagiados de todos los cuerpos.

Las principales asociaciones de guardias y militares (AUGC y AUME), así como el sindicato policial SUP escribieron esta semana una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para advertir del peligro en el que se encuentran los agentes: “Estamos en condiciones a afirmar que el derecho a recibir una protección eficaz, no se está respetando, al no proveerse con carácter general, de los equipos de protección individual necesarios para el cumplimiento de su misión”.

El pasado miércoles presentaron una denuncia en Inspección de Trabajo por todas estas carencias.

No les hacen test

En la denuncia que van a presentar ahora esos 7.000 agentes se destacará que la cadena interminable de contagios se produce por la falta de realización de los test para determinar si un miembro de la Policía o de la Benemérita se ha contagiado de Covid-19.

Ejemplo de ello es lo ocurrido en la cúpula de la Guardia Civil, con el teniente coronel y director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña, contagiado y recluido en su casa a expensas de la evolución del virus.

También se está viendo esta situación en el destacamento del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil de León, una unidad de élite . Allí hay al menos cuatro agentes que han dado positivo y otros 15 que se encuentran en cuarentena, según informó este jueves la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC).

