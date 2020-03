Respiradores, el hilo del que pende la vida de miles de enfermos críticos de COVID-19

El mejor remedio contra el COVID-19 causado por el coronavirus SARS Co-V 2 es que nos quedemos en casa. Lo tiene claro el Doctor David de la Rosa, neumólogo del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Es la mejor herramienta que disponemos para combatir la enfermedad. Pero este virus reacciona de maneras muy diferentes en cada persona y en los distintos grupos de edad y aunque la gran mayoría lo pase con síntomas leves hay mucha gente que necesita hospitalización y, entre los hospitalizados, los que alcanzan la mayor gravedad necesitan respiración asistida. “El 80% de los infectados pasará por esta enfermedad con síntomas mínimos, o con una pequeña faringitis o con un pequeño catarro. Lo que hay que controlar es si realmente te está empezando a afectar, o no, sobre tu respiración, si tienes falta de aire aparte de la fiebre”, explica David de la Rosa.

Cuando un paciente se convierte en crítico es cuando hay que hacer uso de la respiración asistida. “El respirador se pone a un paciente que no es capaz de respirar por sí mismo. En el caso concreto del coronavirus a la gente se le inflaman los pulmones como consecuencia de que tiene una infección pulmonar, el organismo reacciona y se inflaman muchísimo los pulmones. Los alvéolos, la parte del pulmón donde el oxígeno pasa a la sangre, están llenos de un líquido inflamatorio y no eres capaz de oxigenar la sangre por ti mismo, te cuesta mucho y al final te agota y puedes entrar en paro respiratorio porque tienes tus pulmones ocupados por líquido”, explica el neumólogo.

El ventilador mantiene con vida el tiempo que el organismo, solo o los medicamentos que te ponen, consigue vencer esa inflamación en los pulmones

Este es el punto crítico al que lleva el COVID-19 y al escenario al que hay que evitar caiga en menor número de gente posible, lo que sólo se puede hacer evitando el contagio comunitario con aislamiento. “El respirador te permite ventilar por ti, tú estás dormido, va ventilando mientras descansas. Van poniendo oxígeno, al principio al 100% y luego, si vas mejorando, se puede ir reduciendo. El ventilador mantiene con vida el tiempo que el organismo, solo o con los medicamentos que te ponen, consigue vencer esa inflamación en los pulmones”.

Es por este motivo que las defensas de cada persona son fundamentales para resistir ese tiempo. “Una persona sin ningún problema puede estar entre 5 y 7 días conectada a la máquina si todo va bien, después tiene una recuperación relativamente fácil. La inflamación del pulmón no la quitan ni el ibuprofeno, ni la cortisona, ni nada. La quitan otras cosas que todavía no sabemos cuáles son. Los días en los que estás con los pulmones inflamados te puedes morir. Es un momento muy crítico especialmente para quien tiene las defensas bajas, ese momento crítico es muy problemático. No hay tratamiento, lo estamos intentado con todo lo que nos llega de la experiencia de China e Italia y, de momento no hay nada que pueda cambiar evolución los pacientes”, añade . “Llevo veinticinco años de neumólogo y nunca había visto tantos casos seguidos con enfermedades respiratorias tan graves, con patologías previas y sin patologías previas”.

En busca de respiradores

El ministro de Sanidad lo ha dicho en una de sus últimas comparecencias, se están buscando respiradores para comprar, empresas que puedan adaptar su producción a crearlos o directamente, fabricarlos desde cero en España. Hace una semana se puso en marcha una iniciativa, lanzada por Jorge Barrero de la Fundación Cotec para la Innovación, para buscar soluciones rápidas y baratas a problemas de ventilación en pacientes Covid-19. A.I.R.E. lo han bautizado. En poco tiempo se ha sumado un grupo abierto y multidisciplinar de cientos de personas en el que se se están creando desde protectores faciales hechos con impresoras 3D, respiradores para casos leves y en un foro muy técnico se están generando ideas que ya se están testando en hospitales.

“Uno de los aspectos prioritarios en los que estamos trabajando es en capacitar a la industria española para que pueda fabricar dispositivos de alta tecnología. En este sentido hemos identificado una iniciativa británica donde van a distribuir a su industria las especificaciones y los planos de un respirador. Hemos contactado con ellos para ver si podemos hacerlo aquí también” explica Barrero a El Independiente. En este sentido en A.I.R.E ya les consta que el gobierno británico ya está facilitando documentación.

Otra línea de trabajo que se ha puesto en marcha, es disruptiva pero se tiene que ver si no produce contaminación cruzada entre los pacientes, que es la de usar una única máquina para varios enfermos. “tenemos noticias de que se ha probado en Madrid y estamos viendo si puede ser parte de la solución temporal”, explica.

Respiradores para no tener que elegir

“Normalmente para las 3000 camas de UCI que hay en España hay suficientes respiradores, pero ahora mismo estamos en una situación límite. Por eso el aislamiento es la única herramienta que tenemos que no se expanda más todavía”, insiste David de la Rosa. “Hace 20 años una persona de 80 años no entraba en una unidad de cuidados intensivos. Pero todo ha ido mejorando y hoy en día una persona de 80 años es relativamente joven y vas a por todas. Pero en una situación como esta si un sanitario tiene que elegir entre ponérselo a una persona de 40 o a otra de 80 pues no le quedará más remedio”, explica.