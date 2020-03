Comentario OKDiario: “Los comunistas disfrazados de socialistas, los antisistemas marxistas bolivarianos de Podemos, con el Coletas y el presidente golpista Sánchez a la cabeza, han convertido a España en el epicentro mundial de la epidemia del coronavirus”

Los comunistas disfrazados de socialistas, los antisistemas marxistas bolivarianos de Podemos, con el Coletas y el presidente golpista Sánchez a la cabeza, han convertido a España en el epicentro mundial de la epidemia del coronavirus, por su inacción, por su inutilidad y por su inoperancia, se han dedicado solo al postureo, llamando a concentraciones masivas, (cuando una semana antes, la OMS ya avisaba de que no se deberían de permitir, este tipo de concentraciones ) como la del 8M, hacer política que no le interesa a nadie, que no busca nada mas que el enfrentamiento entre Españoles, han estado distrayendo la atención con el feminismo, han estado peleándose por los pasillos de la Moncloa, haber quienes eran los mas machos, los mas guapos, y los que mejor cantan, desde luego cantar han cantado bien la gallina, los Españoles deben de estar tomando nota, del nivel que tiene este gobierno conformado, por todos los enemigos mas encarnizados que tiene España, si en el mas mínimo tropiezo que hemos tenido, ya vemos la incapacidad de este gobierno, al que no hace muchos días, calificaba el golpista sanchez de ser un gobierno resolutivo, ya estamos viendo la resolución, que este indigente nos está proporcionando, por no saber tomar las decisiones, que cualquier gobierno responsable, debería de haber tomado, y ahora nos encontramos de esta manera, por no tener no tenemos ni un solo teléfono unificado, para consultar en caso de contagio, ¡menudos incompetentes!

En la actualidad ya llevamos mas de 40.000 contagiados y cerca de los 4.000 fallecidos, esto no puede quedar impune, tienen que pagarlo estos insensatos irresponsables, si no es la justicia los que le hagan pagar, tendremos que ser los ciudadanos, los que les hagamos pagar, ese crimen de lesa humanidad.