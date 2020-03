Sanidad clasifica la Comunidad de Madrid, Vitoria y Labastida como zonas de transmisión comunitaria alta del coronavirus, por lo que suspende las clases de todos los centros educativos en estos territorios.

La progresión del coronavirus coloca a Comunidad de Madrid con más fallecimientos y contagiados. El Gobierno de Madrid ha declarado que cerrará todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid desde el miércoles hasta el 30 de marzo. El cierre de centros educativos afectará también a los municipos de Vitoria y Labastida, ambos en Álava.

LAS MEDIDAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Cierre de guarderías, colegios y universidades como mínimo 15 días

Recomendación a las personas mayores con patologías de no salir de casa ni acudir a lugares con mucha gente.

Recomendación de no hacer viajes a menos que sea estrictamente necesario.

Aplicar el teletrabajo siempre que sea posible, así como la flexibilización del horario laboral y los turnos escalonados.

Las actividades quirúrgicas programadas y las pruebas diagnósticas no preferentes podrán ser suspendidas

Los hospitales habilitarán las camas de reserva y se instalarán otras nuevas para “asegurar la atención sanitaria adecuada”.

Cierre de los centros de ocio de mayores.

De momento no se aplicarán restricciones en el Metro ni en otros medios de transporte público.

Se ha habilitado un número de teléfono gratuito, el 900 102 112, para las personas que crean que pueden tener el virus

LOS DATOS DEL CORONAVIRUS EN ESPAÑA

Cifras totales: 1.221 casos diagnosticados (29 muertos)

577 en Madrid (17 muertos)

149 en País Vasco (6 muertos)

102 en La Rioja

101 en Cataluña (3 muertos)

54 en Andalucía

48 en la Comunidad Valenciana (1 muerto)

33 en Castilla y León

32 en Aragón (3 muertos)

26 en Castilla-La Mancha

22 en Canarias

19 en Galicia

12 en Cantabria

11 en Baleares

10 en Asturias

7 en Extremadura.

5 en Murcia

3 en Navarra

Hay algo más de 30 casos curados

Fuente: Ministerio de Sanidad y Consejerías autonómicas

21.17 LARGAS COLAS Y FALTA DE PRODUCTOS EN LOS SUPERMERCADOS DE MADRID

Muchos supermercados de la capital han visto como mucha gente se ha lanzado a comprar víveres ante el anuncio de la Comunidad de Madrid de cerrar los centros educativos y la recomendación a las personas mayores de no salir de casa a menos que sea necesario.

21.00 EEUU PIDE A PERSONAS MAYORES COMPRAR VÍVERES ANTE EL NUEVO CORONAVIRUS

Las autoridades sanitarias estadounidenses pidieron el lunes a las personas con mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves si contraen el nuevo coronavirus -como los mayores y los pacientes con dolencias crónicas- que compren víveres y medicinas y se preparen para permanecer en sus casas.

“Asegúrense de que tengan suministros a mano, como medicaciones crónicas para la presión arterial o la diabetes, así como medicinas de venta libre y suministros médicos para tratar la fiebre y otros síntomas”, dijo Nancy Messonnier, una alta funcionaria del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La encargada también pidió a la población de riesgo que tenga “suministros para el hogar y víveres” suficientes para quedarse en casa.

20.58 EL MINISTRO FRANCÉS DE CULTURA, PRIMER MIEMBRO DEL GOBIERNO CON CORONAVIRUS

El ministro francés de Cultura, Frank Riester, confirmó este lunes que ha dado positivo en las pruebas de coronavirus, lo que le convierte en el primer miembro del Gobierno afectado por la enfermedad.

Fuentes del gabinete de Riester indicaron que se encuentra “en buena forma” pese a tener el COVID-19, que le diagnosticaron tras presentar síntomas de la enfermedad.

El ministro ha estado en los últimos días en la Asamblea Nacional, donde algunos diputados también han sido diagnosticados positivos por el coronavirus.

Fuentes del Gobierno indicaron que su participación en el Consejo de Ministros no será posible, al tiempo que todo apunta a que no podrá participar a los actos de la campaña electoral de las municipales que tenía programados para el fin de semana en Coulommiers, donde es candidato.

El ministro había indicado por la mañana que anulaba ciertos actos “por responsabilidad”, tras conocerse que varios diputados habían dado positivo y que él había presentado la ley sobre el audiovisual en los últimos días.

20.43 COMUNIDAD VALENCIANA CONFIRMA CUATRO CASOS NUEVOS Y ELEVA A 48 LOS AFECTADOS

La Conselleria valenciana de Sanidad Universal ha confirmado durante la tarde de este lunes cuatro nuevos casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana, con lo que el número de contagios asciende a 50, entre los que hay 48 casos activos, dos de ellos graves.

Así lo ha explicado después de la reunión de la Mesa de Coordinación Interdepartamental frente al coronavirus celebrada durante la tarde de este lunes, en la que han participado consellers y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

De los cuatro nuevos casos detectados, tres son en la provincia de Valencia y otro en Alicante. En Valencia, se trata de una mujer que ha tenido que ser ingresada en el hospital, aunque no está grave; un hombre que se corresponde aun caso importado y otro hombre que tuvo contacto con un caso positivo. En la provincia de Alicante hay un nuevo caso de un hombre que también está relacionado con un caso positivo anterior.

Con estos nuevos casos, son 48 los casos activos en la actualidad y 50 contagios en total. Esta última cifra incluye al hombre fallecido en el Arnau de Vilanova y al primer contagiado detectado en la Comunitat que fue dado de alta este viernes del Hospital de la Plana.

Entre ellos, hay tres afectados en Castellón, 29 en Valencia y 16 en Alicante. Un total de 16 permanecen hospitalizados y 32 se recuperan en sus domicilios.

La consellera ha descartado por el momento que se tomen nuevas medidas con respecto a la celebración de las Fallas. Ha subrayado que la Comunitat está “en fase 1, de contención”.

20.40 SÁNCHEZ HABLA CON LÍDERES EUROPEOS Y ESPAÑOLES PARA COORDINARSE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto en contacto telefónico este lunes con varios líderes europeos, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, para coordinarse frente al coronavirus, además de hablar con los líderes de los otros partidos en España.

En concreto, Sánchez ha hablado con la canciller de Alemania, Angela Merkel; el primer ministro italiano, Giuseppe Conte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; y el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, según han informado fuentes de la Moncloa.

Estos contactos se han producido en la jornada en la que Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decretado la suspensión de toda la actividad educativa a partir del 11 de marzo para evitar la expansión del coronavirus en la región, que concentra la mitad de contagios de España (577) y donde hay 17 fallecidos.

20.28 DÍAZ AYUSO: “NO HA SIDO FÁCIL TOMAR ESTA DECISIÓN”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su agradecimiento “al personal sanitario por su enorme esfuerzo”, así como “a todos los madrileños por su comportamiento en una situación tan novedosa como complicada”.

“Nos hemos comprometido a mantener la máxima lealtad política en esta difícil situación, tanto como los portavoces de los partidos como con el Gobierno central”, ha expresado.” La salud está por encima de todo, no ha sido fácil tomar esta decisión”, ha insistido Díaz Ayuso.

Por ello, la presidenta ha afirmado que se procede a la suspensión de clases en todos los centros educativos y también de la actividades educativas complementarias. R”ogamos a la población colaboración, sobre todo al grupo de más riesgo, los mayores”.

20.20 SANIDAD CIERRA CENTROS EDUCATIVOS EN MADRID, VITORIA Y LABASTIDA Y RECOMIENDA EL TELETRABAJO

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que la crisis del coronavirus en España sufre un cambio de escenario, “de contención a contención reforzada”, con tres zonas que son calificadas como de transmisión alta del coronavirus: la Comunidad de Madrid en su totalidad y los municipios de Vitoria y Labastida, ambos en Álava. Según el ministro, el cierre de los colegios no es una medida improvisada, sino “muy pensada”, dirigida a evitar que crezcan los contagios.

Como consecuencia, en estos tres focos han sido suspendidas las clases de común acuerdo entre las comunidades autónomas afectadas y el Ministerio de Sanidad.

Además de las medidas adoptadas, el ministro ha anunciado “medidas complementarias” que el Gobierno dará a conocer mañana y que muy probablemente estarán relacionadas con el transporte y la movilidad de personas, como ya ha ocurrido en países como Italia.

Junto a todo ello, Sanidad recomienda aplicar medidas de teletrabajo y pide a las empresas que, en la medida de lo posible, flexibilicen el horario laboral y establezcan turnos escalonados para evitar la concentración de muchas personas en los centros de trabajo. Igualmente, el Gobierno recomienda no realizar viajes innecesarios.

19.50 MADRID CIERRA LOS CENTROS EDUCATIVOS POR CORONAVIRUS.

La Comunidad de Madrid ha decretado que se procederá al cierre de guarderías, colegios y universidades en toda la región para evitar la propagación del coronavirus. La medida tendrá se prolongará como mínimo 15 días, informa Marta Belver. El cierre afectará a 1.503.000 alumnos, informa Olga R. Sanmartín.

Las medidas adoptadas este lunes se suman al cierre de los 213 centros de ocio de mayores existentes en la Comunidad de Madrid decretada el viernes al considerar que existía un “riesgo inminente y extraordinario para la salud pública”. Asimismo, el domingo se anunció la restricción de las visitas a las residencias de ancianos salvo las “estrictamente necesarias”.

19.45 ITALIA SUSPENDE EL DEPORTE POR EL COVID-19

El Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI) ha anunciado la suspensión de “todas las actividades deportivas” en el país hasta el próximo 3 de abril, como medida para contener la expansión del brote de coronavirus, y ha solicitado al primer ministro, Giuseppe Conte, que emita un “decreto específico” que permita parar competiciones nacionales como la Serie A.

19.40 ISRAEL IMPONE LA CUARENTENA A LOS VIAJEROS POR CORONAVIRUS

Israel eleva de forma significativa su lucha contra el coronavirus. Tras varios días de intensas consultas con el ministerio de Sanidad y otros organismos (Exteriores, Interior, Defensa, Seguridad Interna y Finanzas) el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que en las próximas dos semanas todo aquel que llegue a Israel -sea israelí, extranjero residente o turista- procedente de cualquier parte del mundo deberá entrar en aislamiento durante 14 días .

19.30 CIERRA UN COLEGIO EN CASTILLA Y LEÓN POR COVID-19

La Consejería de Educación acaba de anunciar que hasta el próximo día 18 de marzo permanecerán cerradas las aulas del A de segundo curso de Educación Infantil, al grupo A de segundo curso de Educación Primaria y al grupo B de cuarto curso de Educación Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Anduva, ubicado en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro, informa El Mundo de Castilla y León.

Esta decisión afecta a 81 alumnos y 11 profesores en total, siguiendo las instrucciones dadas por la Consejería de Sanidad en aplicación de los criterios de contención de la transmisión de coronavirus, según detalla la nota que acaba de remitir la Consejería.

19.11 ARAGÓN INFORMA DE OTRA MUERTE POR CORONAVIRUS

Aragón detecta dos casos más de coronavirus, uno de ellos en un hombre de 93 años contagiado en una residencia de ancianos y que falleció ayer. La comunidad suma un total de 32 casos y tres fallecidos, según ha informado el Gobierno a través de su cuenta en Twitter.

El otro nuevo caso registrado, una mujer de 81 años, vivía también en la residencia de ancianos, donde se han dado buena parte de los contagios, informa Javier Ortega .

En total, el número de víctimas mortales en España es de 29.

19.08 LA ECONOMÍA MUDIAL CRECERÁ POR DEBAJO DEL 2,5% POR EL COVID-19

La epidemia de coronavirus provocará una desaceleración de la economía mundial, que crecerá por debajo del 2,5 %, según un análisis publicado hoy por el Organismo de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

“Incluso si se evita lo peor, el golpe para los ingresos mundiales puede valorarse en un billón de dólares”, señala el documento elaborado por los economistas de la entidad, que siguen de cerca los efectos económicos de la propagación del virus que ya ha llegado a más de cien países.

La duración y profundidad de la crisis dependerá de lo rápido y cuan lejos llegue el virus, cuanto tarde en desarrollarse una vacuna y de la habilidad de los políticos para reducir el daño a la salud y al bienestar de sus poblaciones.

18.56 LA OMS PIDE “CONTENCIÓN” Y ALABA LAS “MEDIDAS AGRESIVAS” DE ITALIA

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha reconocido que la actual epidemia del coronavirus (Covid19) es “una epidemia desigual a nivel mundial”, pero “todos los países deben adoptar una estrategia combinada integral”, basada en “contención” y “mitigación”, para “controlar la epidemia y hacer retroceder este virus mortal”.

Asimismo, ha destacado que, de los cuatro países con la mayoría de los casos, China está controlando su epidemia y ahora hay una disminución en los nuevos casos reportados desde Corea. “Ambos países demuestran que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de este virus”. En este sentido, ha destacado las medidas que está tomando Italia, “medidas agresivas para contener su epidemia” que esperan sean efectivas en los próximos días.

Según ha señalado el director de la OMS, aunque “ciertamente es preocupante” que tanta gente y países hayan sido afectados, “tan rápido”, considera que podría ser la primera pandemia en la historia que podría controlarse.

18.44 SANIDAD ACTUALIZA LA CIFRA DE AFECTADOS EN ESPAÑA: 1.204

De los 999 casos confirmados a las 12 de la mañana, el Ministerio de Sanidad confirma ahora 1.204 diagnósticos. La mayoría de los positivos se registran en Madrid, (577 -108 casos más que a medio día-), seguido de País Vasco (149) y La Rioja (102).

Desde el Ministerio se cuentan 7 casos en Asturias, si bien la Consejería de Salud del Principado de Asturias contabiliza 10. Teniendo en cuenta esta discrepancia, la cifra total sería de 1.207 casos conocidos en nuestro país.

Estas cifras incluyen todos los casos, tanto activos como inactivos, contabilizados desde el inicio de la crisis del Covid-19 en España. 30 personas habrían sido ya dadas de alta.

18.36. MÁS DE 500 MUERTOS EN EUROPA POR CORONAVIRUS

Europa supera umbral de 500 muertos por coronavirus con 97 fallecidos en un día en Italia.

18.20 30 MEDICAMENTOS Y CUATRO VACUNAS EN DESARROLLO FRENTE AL COVID-19

Numerosos laboratorios farmacéuticos de todo el mundo tienen movilizados a sus equipos investigadores y científicos y ya hay 30 medicamentos y cuatro vacunas en desarrollo para combatir el coronavirus.

Según informó Farmaindustria este lunes, entre los medicamentos candidatos se encuentran antivirales probados anteriormente en patógenos como el Ébola y el VIH -que ya han comenzado rápidamente los ensayos clínicos y la revisión de la literatura para uso urgente- y otra línea de investigación que incluye inhibidores ACE (enzima convertidora de angiotensina), inhibidores de la proteasa o fármacos inmunoterápicos, cuya actividad se ha visto relevante para hacer frente al nuevo coronavirus.

18.18 EUSKADI CIERRA DOS SEMANAS LOS COLEGIOS DE VITORIA POR EL CORONAVIRUS

La suspensión temporal de la actividad de los centros de educación en Vitoria se extenderá a los próximos 14 días, ha explicado la consejera de Sanidad del País Vasco, Nekane Murga. Se trata de una medida extraordinaria, pero que puede resultar “crucial” para evitar que el virus se propague a los hogares, ha indicado.

Paralelamente está previsto adoptar más medidas en otros ámbitos, de nuevo para la ciudad de Vitoria. “Desde el punto de vista cultural y deportivo, se analizarán caso por caso las actividades con aforo superior a 5.000 espectadores”. Asimismo, se recomienda que en aquellos eventos masivos cerrados se ofrezcan indicaciones para evitar aglomeraciones y que haya distancia superior a un metro entre las personas que asistan.

Adicionalmente y para todo el territorio, se recomienda tomar la temperatura a todos los niños antes de acudir al centro escolar. “Si superan los 37 grados o tienen síntomas respiratorios, deben quedarse en casa”. La recomendación comprobar la temperatura corporal se extiende también en los casos en los que se pretenda visitar a personas mayores en centros sanitarios o residencias.

18.04 PRIMER POSITIVO POR CORONAVIRUS EN LESBOS

Una mujer de 40 años ha dado positivo por el nuevo coronavirus en la isla de Lesbos, epicentro de la crisis de migrantes y refugiados desatada hace una semana tras la apertura de la frontera por parte de Turquía.

La mujer ha sido aislada en el Hospital de Mitilene tras manifestar síntomas, informa el diario griego ‘Kathimerini’ en su edición digital. Recientemente había estado en Israel y Egipto en un viaje organizado. Sus dos hijos no han ido este lunes a clase.

En la isla de Lesbos hay en estos momentos más de 19.000 migrantes y refugiados hacinados en condiciones lamentables en el centro de internamiento de Moria, habilitado para menos de 3.000 personas.

Este domingo el Gobierno griego confirmó 84 casos de coronavirus, 11 de ellos detectados en las últimas 24 horas, aunque por el momento no se ha producido ninguna muerte.

18.00 POSITIVO POR COVID-19 EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

La Universidad Politécnica de Madrid ha registrado un caso positivo por coronavirus de una persona de la comunidad universitaria, pero las autoridades sanitarias han recomendado no tomar ninguna medida que afecte al normal funcionamiento de los centro.

Así lo ha comunicado un portavoz de la universidad, que tuvo conocimiento del caso la tarde del pasado viernes y desde entonces está en coordinación con las autoridades sanitarias.

Según este portavoz, se están siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, ya que los centros no pueden tomar ninguna medida independientes, y estas son exclusivamente de prevención y carácter higiénico-sanitario.

17.43 333 FALLECIDOS EN LOMBARDÍA

El número de muertes por coronavirus en Lombardía, la región más afectada de Italia por la enfermedad, asciende de 267 a 333 en un día.

17.37 FUGA MASIVA DE UNA CÁRCEL DEL SUR DE ITALIA POR EL COVID-19

Varias decenas de presos se han fugado este lunes de una cárcel de Foggia, en Apulia (sur), mientras que las revueltas se suceden en una treintena de penitenciarias de todo el país, tras las medidas restrictivas del Gobierno para controlar el brote del coronavirus.

Según los medios italianos, al menos 50 presos han huido de esta cárcel y 38 han sido capturados y devueltos a la prisión, mientras que la Federación de Sindicatos Autónomos de la Policía Nacional Penitenciaria de Italia ha denunciado que el número es mayor y al menos 300 presos permanecerían huidos, mientras que los capturados serían 70.

La huida masiva tuvo lugar a primera hora de este lunes, después de que varios de los presos treparan por las puertas de la prisión y lograran salir a la calle.

Las medidas aprobadas por el Gobierno para contener el brote del coronavirus han causado malestar en las cárceles, pues una de estas iniciativas ha sido suspender las visitas de familiares por prevención.

17.28 28 FALLECIDOS Y MÁS DE 1.060 DIAGNOSTICADOS EN ESPAÑA

Las últimas confirmaciones de fallecimiento de personas que estaban contagiadas por el Covid-19 elevan a 28 la cifra de muertes en España.

Después de que Cataluña y La Rioja hayan ofrecido nuevos datos sobre el número de personas diagnosticadas, 101 y 102 respectivamente en cada territorio, la cifra de contagiados conocidos asciende a más de 1.060 en España.

17.18 UNA NIÑA DE TRES AÑOS DA POSITIVO POR CORONAVIRUS EN TORREJÓN

Una niña de tres años alumna del colegio San Juan Bosco de Torrejón de Ardoz ha dado positivo en coronavirus, según ha informado la dirección del centro educativo en un comunicado dirigido a los padres y ha confirmado a Europa Press el director del centro.

El centro ya se ha puesto en contacto con la Dirección de Área territorial Madrid Este y por el momento mantienen la actividad escolar.

La dirección ha indicado a los padres que se mantendrán a la espera de instrucciones y continuarán, de momento, con las medidas que desde la Consejería de Sanidad se recomiendan.

17.10 ALEMANIA CONFIRMA SUS PRIMERAS MUERTES POR CORONAVIRUS

Alemania ha registrado este lunes los dos primeros fallecimientos de enfermos por causa del coronavirus

Una mujer de 89 años murió en Essen, en el land de Renania del Norte-Westfalia, según señaló en un comunicado la alcaldía de esta localidad. El otro fallecimiento tuvo lugar en la misma región, en Heinsberg, una ciudad cercana a la frontera con Holanda.

17.04 LA LLAMA OLÍMPICA SE ENCENDERÁ SIN ESPECTADORES POR EL COVID-19

El Comité olímpico griego anunció este lunes que la ceremonia de encendido de la llama olímpica, prevista este jueves en el estadio de la antigua Olimpia, tendrá lugar sin la presencia de espectadores, debido a la epidemia del nuevo coronavirus.

Tan sólo 100 invitados, acreditados por el Comité Olímpico Internacional y por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio, podrán asistir a la ceremonia.

Las acreditaciones para los medios para la ceremonia de encendido serán “extremadamente limitadas”, advirtieron los organizadores.

16.50 MUEREN DOS ANCIANOS EN CATALUÑA POR CORONAVIRUS

El Departamento de Salud de la Generalitat confirma la muerte de un hombre de 97 años y una mujer de 88 en Cataluña. Estos dos nuevos fallecimientos elevan a 3 las muertes en la región.

El hombre, con diversas patologías previas vívía en una residencia de ancianos en Barcelona, donde se ha aislado a las personas con patologías previas y a su compañero de habitación. Asimismo, se ha realizado una limpieza antiséptica en la planta donde se encontraba la víctima.

La segunda víctima es una mujer de 88 años, que sufría una neumonía y una insuficiencia respiratoria. Empezó a tener síntomas el pasado 27 de febrero e ingresó en un hospital de Barcelona el 6 de marzo, donde ha muerto hoy.

De forma paralela, el departameto de Salud confirma 23 nuevos casos de coronavirus en Cataluña, entre los cuales se encuentra un bebé de seis meses y otro de un año, que están aislados en su casa y en estado leve. Esto eleva la cifra de casos diagnosticados a 101 en Cataluña, según conforman desde Salud. Del total de afectados, 25 son profesionales sanitarios.

16.12 UN ALUMNO DE LA COMPLUTENSE DA POSITIVO EN COVID-19

La decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Aurora Castillo, confirmó este lunes que un estudiante de tercer curso ha dado positivo por coronavirus, informa Servimedia.

A pesar de este caso detectado, la decana señaló que, “por ahora, la actividad académica continúa con total normalidad ya que, en este momento, no existe ningún motivo que nos indique lo contrario”.

Además, comentó que se están manteniendo diferentes reuniones con responsables del Rectorado y del Servicio de Prevención de la UCM y “se informará si el protocolo lo requiere”. “Os iremos informando puntualmente puesto que los escenarios cambian en cuestión de horas”, apuntó.

16.09 CAE SAN PATRICIO EN IRLANDA POR EL CORONAVIRUS

Irlanda anula el desfile de San Patricio en Dublín a causa del coronavirus. El 17 de marzo es festivo nacional en el país con motivo de la celebración del santo, patrón de Irlanda.

El desfile tampoco tendrá luar en la segunda mayor ciudad del país, Cork, según informó la televisión pública RTE. Las autoridades darán una rueda de prensa por la tarde para hablar sobre esta festividad que cada año reúne a decenas de miles de personas en Irlanda, donde se han confirmado 21 casos de covid-19.

16.02 ROBLES CONFIRMA VARIOS INFECTADOS POR COVID-19 EN LAS FUERZAS ARMADAS

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este lunes la detección de varios casos de coronavirus en el seno de las Fuerzas Armadas, así como otros en aislamiento por haber estado en contacto con personas infectadas, como es el caso por ejemplo de un mando del Ejército de Tierra.

“No solamente hay un caso”, ha reconocido Robles después de asistir a la ceremonia de nombramiento de Reservistas de Honor del Ministerio de Defensa. Entre los positivos en coronavirus se encuentran un suboficial del Ejército del Aire de la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) o un militar de la base de Rota, en Cádiz.

Pero también hay varios militares en aislamiento, como el Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, que participó en una reunión internacional de la que también formó parte el jefe del Ejército italiano, que ha dado positivo por la enfermedad, según han apuntado a Europa Press fuentes militares.

15.50 PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN LA COMISIÓN EUROPEA

Detectado el primer caso de coronavirus entre el personal de la Comisión Europea. Se trata de una mujer que volvía desde Italia y que ha estado aislada desde la semana pasada, según fuentes de la Comisión, informa Reuters.

Por su parte, el Parlamento Europeo (PE) decidió este lunes cancelar todos los votos previstos para su sesión plenaria de esta semana y reducir el número de debates a tan solo tres, los de máxima actualidad, por el riesgo sanitario asociado al brote de coronavirus, informaron a Efe fuentes parlamentarias.

El pleno, que debía comenzar este lunes a las 17.00 horas, contará solo con tres debates mañana sobre la actual crisis migratoria en la frontera entre Grecia y Turquía, el bloqueo en la última cumbre de líderes para cerrar un acuerdo sobre el presupuesto comunitario a largo plazo y la respuesta europea al brote de coronavirus, así como una declaración sobre el Día de la Mujer.

15.37 LOS MÉDICOS PIDEN MÁS COORDINACIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS

El Colegio de Médicos de Madrid (Icomem) ha defendido que “los infectólogos puedan hacer guardia en los hospitales”, ya que estos expertos tienen “la clave para decidir cuándo un paciente tiene que hacer o no la prueba del coronavirus”, lo cual aumentaría la coordinación asistencial.

El presidente del colegio, Miguel Sánchez Chillón, tras “felicitar a todo el personal y enviarles un mensaje de apoyo”, ha explicado a EFE que reciben “quejas de que determinados servicios están muy justos de personal”, y que los infectólogos “no están pudiendo hacer guardias”, porque la mayoría “no lo tiene contemplado dentro de su desempeño laboral”.

Hay “varios hospitales” en los que “los infectólogos son los que aportan criterio a la hora de orientar el diagnóstico” y decidir cuándo hay que hacer la prueba PRC, que es la definitiva para detectar el coronavirus, ya que “están contadas, no se dispone de una gran cantidad” de estos tests para confirmar infecciones.

Respecto a los materiales, “falta un poquito más de coordinación”, hay situaciones de “vaivenes puntuales que se van subsanand

La epidemia está teniendo “un comportamiento bastante esperable”, pero aunque “se calcule el nivel de aumento de la tasa de ataque”, localmente puede haber “una afluencia masiva de casos que genere perturbaciones puntuales en una región concreta, en una comunidad y en un hospital determinado, como ya se ha visto”.

15.08 EL COVID-19 CIERRA WALL STREET

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos han registrado caídas superiores al 7% tras el toque de campana, siguiendo así la racha bajista que se había observado previamente en los parqués europeos ante el continuo avance del coronavirus y el desplome de los precios del crudo.

En concreto, el índice Dow Jones de Industriales se anotaba una contracción del 7,17% a los pocos minutos de la apertura de los mercados, hasta situarse en los 24.009 puntos.

De su lado, el S&P 500 registraba una caída del 7,18%, hasta alcanzar los 2.759 enteros, mientras que el Nasdaq 100 descendía hasta los 7.920 puntos, un 7,38% menos.

La sesión ha tenido que interrumpirse durante 15 minutos al superar la máxima caída permitida.

15.02 INSTITUCIONES PENITENCIARIAS CONVOCA UNA REUNIÓN POR EL CORONAVIRUS

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado de que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha convocado una reunión extraordinaria del Grupo de Trabajo de Prevención de Riesgos Laborales para abordar actuaciones específicas para las plantillas frente a la exposición al coronavirus.

CSIF ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales “ante la gravedad de la situación” y con el objetivo de diseñar un Protocolo urgente de actuación en este ámbito.

“Lamentablemente”, afirman que no han decidido reunirles hasta que no se ha producido un caso en la prisión de Aranjuez (Madrid); asimismo, denuncia que “no hay material suficiente ni equipos adecuados para atender esta situación”.

14.59 SÁNCHEZ, PENDIENTE DE LA UE PARA APLICAR UN ‘PLAN DE CHOQUE’ CONTRA EL CORONAVIRUS

Pendientes de las medidas que la Comisión Europea adopte contra la crisis del coronavirus, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que el Ejecutivo pondrá en marcha “cuanto antes” un plan de choque para paliar los efectos económicos de esta enfermedad, que ya amenaza con reducir el crecimiento mundial.

El Consejo de Ministros estudiará este martes las primeras medidas después de que esta mañana la presidenta de la Comisión, Úrsula van Der Leyer, haya apostado por flexibilizar los objetivos de déficit para rebajar el impacto económico del coronavirus. Van Der Leyer ha asegurado que se plantean dos enfoques. Uno de es el de la “flexibilidad” del déficit impuesto a cada estado miembro, que permitiría a España aumentar el gasto y dedicar recursos a este asunto, y otra la de las ayudas económicas directas. [Pedro Sánchez anuncia un plan de choque contra el coronavirus a la espera de que la UE flexibilice el objetivo de déficit]

14.49 DISPARIDAD DE CIFRAS DEL CORONAVIRUS ENTRE MINISTERIO Y LAS CONSEJERÍAS

Los datos de coronavirus en Castilla y León entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León no cuadran. Así lo demuestran los últimos datos facilitados por ambos ejecutivos. La Consejería de Sanidad de Castilla y León contabiliza 10 casos más coronavirus que el Ministerio, con apenas una hora de diferencia.

Mientras el Ministerio de Sanidad da como confirmados 23 positivos de COVID-19 en la Comunidad, a través de la comunicación de la cuenta de twitter de salud pública. la Consejería los eleva a 33 en el comunicado oficial.

14.36 NUEVO CASO DE CORONAVIRUS EN MURCIA

Un hombre de 46 años y vecino del municipio de Murcia que estuvo en Madrid la semana pasada ha dado positivo por coronavirus, con lo que se elevan a cinco los contagiados en la Región.

El paciente presenta síntomas leves y está en aislamiento en su domicilio, según informaron fuentes de la Consejería de Salud en un comunicado.

14.30 RESTRICCIÓN DE VUELOS EN ITALIA POR EL COVID-19

La compañía aérea Alitalia suspenderá desde este lunes todos sus vuelos internacionales desde los aeropuertos de Milán y solo seguirá operando los nacionales desde Milán Linate, pero con una reducción de las frecuencias, anunció en un comunicado.

Tras el decreto del Gobierno italiano que incluye nuevas medidas para la contención del brote de coronavirus, Alitalia ha puesto en marcha un plan para reorganizar los vuelos hacia y desde los aeropuertos de Milán (Linate y Malpensa) y Venecia.

El plan se produce tras las reducciones ya realizadas por la compañía aérea en los últimos días como consecuencia de la disminución de pasajeros debido al aumento del número de restricciones y a la menor propensión de los viajeros a la circulación.

14.26 EL CORONAVIRUS AMENAZA LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE CIUDADANOS

Ciudadanos decidirá mañana martes si suspende su asamblea general, prevista para el próximo fin de semana en Madrid, a causa del coronavirus. La Gestora del partido, reunida hoy lunes, ha aprobado como primera medida anular todos los actos públicos de la formación liberal previstos para este lunes en toda España.

La asamblea de Cs está convocada para los días 14 y 15 de marzo en La Nube de Pastrana (Madrid). Está previsto que el cónclave, que reuniría a más de 700 personas venidas de toda España, ratifique a la nueva Ejecutiva de Cs, que presidirá Inés Arrimadas, y que debata y apruebe el nuevo modelo de partido y la estrategia a seguir a partir de ahora.

Esta tarde se va a reunir el nuevo gabinete de crisis y seguimiento del coronavirus que que ha creado la dirección de Cs para analizar el escenario actual de la epidemia. La Gestora del partido tiene previsto aprobar un protocolo para hacer frente de manera interna a esta crisis sanitaria, informa Luis Ángel Sanz.

14.16 REVUELTA EN CÁRCELES ITALIANAS POR EL CORONAVIRUS

Al menos seis internos de la cárcel de Módena, una de las ciudades ‘aisladas’ por coronavirus desde el sábado, han muerto durante una revuelta en el centro penitenciario. Las protestas se extienden a más de una veintena de prisiones en todo el país. En Foggia ha habido un intento de evasión y en Milán los prisioneros se han subido al techo de la cárcel, informa Soraya Melguizo.

La magistratura investiga ya la causa de las muertes aunque no se cree que estén vinculadas a la violencia del motín en sí, sino al abuso se estupefacientes durante el desconcierto de las protestas.

Al menos tres de los reclusos murieron tras saquear la enfermería de la cárcel de Módena ayer domingo, mientras quede los otros tres aún debe esclarecerse la causa, explican a Efe fuentes del sindicato Coordinación Nacional de la Policía Penitenciaria (CNPP).

14.01 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL GOBIERNO MADRILEÑO POR EL CORONAVIRUS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , acaba de anunciar la convocatoria de un Consejo de Gobierno Extraordinario a las 17.00 horas para abordar la crisis del coronavirus, informa Marta Belver. Madrid, una de las autonomías más afectadas, ha duplicado en un día los contagiados y los fallecidos.

Tras el Consejo de Gobierno extraordinario de la Comunidad de Madrid, se informará a los portavoces de todos los grupos con representación en el Parlamento regional de las medidas adoptadas.

13.55 “DESGASTE EN LOS PROFESIONALES” POR EL CORONAVIRUS

“La epidemia por coronavirus está generando un desgaste en los profesionales de la salud debido a la sobrecarga de trabajo, condiciones de estrés y escasez de médicos”, ha dicho el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) que ha pedido, a través de un comunicado, un “aumento del personal de determinadas unidades y servicios”.

Además, según el Colegio de Médicos, es “apremiante incorporar personal especializado a las guardias en urgencias de Atención Primaria, extrahospitalarias (SUMMA 112) y hospitales para poder clasificar, diagnosticar e indicar los tratamientos adecuados”, recoge Europa Press.

Asimismo, el ICOMEM ha manifestado su “profundo agradecimiento y reconocimiento” a los profesionales de la medicina “por el trabajo que se está realizando a pesar de no disponer de todos los recursos necesarios”.

13.51 SANIDAD CONTACTA POR VIDEOCONFERENCIA POR EL CORONAVIRUS

El Consejo Interterritorial del SNS, en el que participan el Ministerio de Sanidad y las CCAA, mantienen desde primera hora de la tarde de este lunes un encuentro por videoconferencia para analizar la evolución del coronavirus en España, después de que la cifra de personas afectadas se haya elevado a 999, según los últimos datos publicados este mediodía por el Ministerio de Sanidad, siendo Madrid y el País Vasco las comunidades autónomas las más afectadas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado en su rueda de prensa que , por ahora, más allá de las posibles medidas adicionales que se vayan a tomar en Madrid y el País Vasco, no se prevé que a nivel nacional se lleven a cabo ya que, tal y como ha asegurado, no se pueden recomendar las que “no vayan a ser implementables”.

Ha reiterado la importancia de que la población realice un “ejercicio de responsabilidad” y lleve a cabo las principales medidas para evitar el contagio del coronavirus, entre las que ha destacado la higiene de manos o llamar a los servicios sanitarios en el caso de presentar síntomas.

13.45 CIERRA UN COLEGIO EN OVIEDO POR CORONAVIRUS

El colegio Fundación Masaveu de Oviedo suspende las clases por un caso de coronavirus confirmado, según publica La Nueva España. El contagiado es un profesor del colegio y ahora el Principado de Asturias investiga a las personas que estuvieron en contacto con el infectado para aclarar la cadena de transmisión de la enfermedad. Por el momento, hay una decena de casos en Asturias.

13.35 MADRID Y PAÍS VASCO, “ZONAS DE RIESGO” DE CORONAVIRUS

La región madrileña y la vasca, como responsables de ese incremento de casos, son “en las que obviamente hay algún tipo de una transmisión comunitaria, en la que se van a tomar medidas específicas”, ha argumentado Fernando Simón.

“Vamos a discutir a lo largo del día, después de la evaluación epidemiológica, para tomar las medidas más correctas en estas zonas concretas”. Es cierto que en estos puntos en los hospitales existe “sobrecarga”, pero “se está consiguiendo trabajar correctamente”, aclara.

En todo momento, Simón remarca que “estamos hablando de valorar medidas en dos zonas de riesgo”, no más allá.[Sanidad reconoce que Madrid y País Vasco ya son zonas de transmisión local]

13.30 SÁNCHEZ DICE QUE HABRÁ UN PLAN “CUANTO ANTES” FRENTE AL CORONAVIRUS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo pondrá en marcha “cuanto antes” un plan de choque contra el coronavirus y ha pedido “unidad, serenidad y estabilidad” para atajar esta epidemia.

Sánchez, que ha presidido esta mañana la Comisión de Seguimiento del coronavirus, ha reclamado a toda la ciudadanía que siga “al pie de la letra” las indicaciones ante esta epidemia, como “ya están haciendo” las personas mayores, y que escuche con atención las recomendaciones sanitarias de las comunidades autónomas, informa Efe.

“Esta causa no distingue de ideas ni colores”, ha dicho Sánchez, quien ha defendido la gestión del Gobierno ante esta crisis sanitaria y ha recalcado que España cuenta con un sistema robusto de salud dotado de “excelentes” profesionales. [Sánchez pide “unidad y serenidad” y anuncia un plan de choque contra el coronavirus “cuanto antes”]

13.20 DESABASTECIMIENTO DE MASCARILLAS EL CORONAVIRUS

Trabajadores de hospitales de Madrid han alertado del desabastecimeinto de medios de prevención, como guantes y mascarillas, que deben utilizar para cumplir con el protocolo establecido al tratar a pacientes sospechosos por coronavirus, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF):

13.05 CASADO PROPONE UN PLAN DE CHOQUE FRENTE AL CORONAVIRUS

Los ‘populares’ denuncian que Moncloa ni siquiera responde a las peticiones de los alcaldes del PP, y exigen rebajas fiscales para frenar el hundimiento del turismo. [Pablo Casado propone un “plan de choque” con rebajas fiscales drásticas para frenar el coste del coronavirus]

12.57 EL PAÍS VASCO SUMA UNA NUEVA MUERTE DE CORONAVIRUS

El número de fallecimientos en el País Vasco a consecuencia del coronavirus se ha elevado a seis tras morir una mujer de 69 años de edad con patologías previas en Guipúzcoa.

Actualmente se cifran en un total de 148 los positivos por coronavirus en el País Vasco y “se van a reforzar las medidas para contener la “situación epidémica”, según ha informado el Ejecutivo vasco.

Por ello, se restringe el acceso de acompañantes a las urgencias hospitalarias en Vitoria y se recomienda esta misma medida, reduciendo al máximo para los centros sociosanitarios.

Además, en las urgencias de los centros sanitarios de Vitoria, en la atención a pacientes con procesos respiratorios agudos, se establece el uso generalizado de mascarillas y guantes por parte de los profesionales sanitarios.

12.49 SIN COLEGIOS NI GUARDERÍAS EN VITORIA EL CORONAVIRUS

El Departamento vasco de Educación ha recomendado cerrar en Vitoria las guarderías, colegios, institutos y universidades desde mañana, martes, hasta el lunes 23 de marzo para prevenir contagios por coronavirus, han informado a Efe fuentes de la comunidad educativa. [Euskadi cierra todos los colegios de Vitoria y el campus alavés de la Universidad por el coronavirus]

El colegio publico Vitoriano ‘Odon Apraiz’ en Vitoria que ha cerrado hoy hasta nuevo aviso por el coronavirus.

12.40 REUNIÓN DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO VASCO

El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha convocado este lunes a las direcciones de los centros educativos de Euskadi para informarles de las consecuencias del coronavirus en el sistema educativo, después de que se hayan cerrado tres colegios en Álava tras detectarse varios positivos.

La cita será este mediodía, según han confirmado a Efe fuentes sindicales, y a ella también están llamados los sindicatos de educación.

En Álava ya se han cerrado por recomendación del Gobierno Vasco dos colegios en Labastida y otro más en Vitoria.

12.37 “RIGOR” ANTE EL CORONAVIRUS

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha destacado esta mañana en un desayuno informativo “el rigor y la seriedad” con los que tanto la ciudadanía española como el Gobierno están afrontando la crisis del coronavirus. Siempre, ha resaltado, “sin caer en el alarmismo y el exceso”, informa Luis Ángel Sanz..

Preguntada por la expansión internacional de la enfermedad y por su llegada a España en un desayuno de Nueva Economía Fórum, González Laya, la ministra ha destacado en primer lugar que los ciudadanos “están siendo tremendamente responsables”, lo que está contribuyendo “de manera decisiva” a un mejor control de la enfermedad.

La titular de Exteriores ha destacado también “la solidez” del sistema sanitario público español, que está respondiendo de forma notable a la carga añadida que supone la nueva enfermedad.

12.31 EL CORONAVIRUS SALTA A LA ARENA POLÍTICA

Los ‘populares’ denuncian que Moncloa ni siquiera responde a las peticiones de los alcaldes del PP, y exigen rebajas fiscales para frenar el hundimiento del turismo. [El PP acusa a Pedro Sánchez de dejación de funciones en la crisis del coronavirus].

12.22 SÁNCHEZ EN EL COMITÉ DE CORONAVIRUS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus, en el que se ha hablado del salto en la cifra de contagios hasta los 904, sobre todo por Madrid (469) y el País Vasco (149).

Ese crecimiento de los contagios ha llevado a convocar una reunión de Sanidad con la comunidad madrileña por el aumento de casos y para tomar las “medidas más adecuadas”.

Entre las medidas para contener la propagación del coronavirus, Madrid ha cerrado los centros de mayores y el Ayuntamiento de la capital llevará la comida a los domicilios de los mayores. [Madrid facilitará servicio de catering para dar comida a los mayores tras el cierre de los centros de día por el coronavirus]

GUARDERÍA EN BARCELONA POR EL CORONAVIRUS

El teniente de alcalde Jaume Collboni y los concejales Jordi Martí y Montserrat Ballarín están aislados de forma preventiva por el coronavirus.

[Cierran una guardería y ponen en cuarentena a tres ediles por dos casos de coronavirus en el Ayuntamiento de Barcelona]

12.09 LA EPIDEMIA DURARÁ GLOBALMENTE HASTA JUNIO

El jefe del equipo médico de expertos designado por China para combatir el coronavirus, Zhong Nanshan, aseguró este lunes que la epidemia se prolongará globalmente al menos hasta el próximo mes de junio.

En una declaración ante los medios en la provincia de Cantón, Zhong dijo que el “foco en la prevención y el control del virus” pasará en China de centrarse en la exportación de casos a hacerlo en la importación de nuevas infecciones, que llegan ahora al país asiático procedentes del extranjero.

El prestigioso neumólogo, de 83 años, indicó que China proveerá asistencia a los países en donde el coronavirus se está propagando rápidamente, incluida su experiencia en la protección y el tratamiento médico.

12.00 EN TODA ESPAÑA 904 CASOS POR EL CORONAVIRUS

El director de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, informa del nuevo balance en España, con 904 contagios. El incremento de casos en Madrid, que duplica los registrados desde ayer hasta 469 afectados, ha llevado a convocar una reunión inmediata entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad, ha anunciado Simón.

Además de Madrid, el otro foco de preocupación es el País Vasco, con 149 contagios, y fundamentalmente en Álava, donde han sido cerrados tres colegios. [Una ikastola en Vitoria y otros dos en Labastida.]

Fernando Simón incide en el constante cambio de datos pero, en su opinión, “es más importante el control de propagación de la enfermedad” y ha puesto en valor “el esfuerzo tremendo por parte de los profesionales de la salud”.

11.25 GRAVES Y EN LA UCI EN MADRID POR EL CORONAVIRUS

La Comunidad de Madrid ha duplicado en 24 horas el número de contagios por coronavirus confirmados, pasando de los 202 de ayer a 436 este lunes, igual que el número de fallecidos, que han pasado de 8 a 16, todos ellos con patologías previas.

Así lo ha avanzado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en declaraciones en TVE, donde ha especificado que el 5 % de los contagiados está ingresado en la UCI; el 15 % presenta un cuadro grave; y el 80 % restante presenta infecciones leves.

11.25 LOS MUERTOS EN MADRID ALCANZAN LOS 16

La Consejería de Madrid eleva a 16 los muertos en la región de coronavirus y a 436 los contagios, lo que supone duplicar los datos en las últimas 24 horas, según el último balance de la Comunidad de Madrid.

Los últimos datos indican la rápida progresión de la enfermedad en la comunidad madrileña. De ayer a hoy, se ha pasado de 202 a 436 contagios, entre éstos se encuentran los 16 fallecidos en distintos hospitales de la Comunidad de Madrid, todos con patologías previas.

El teléfono gratuito 900 102 112 para los ciudadanos ha recibido desde el pasado jueves 27 de febrero a las 20:30 horas, momento en el que se puso en marcha, un total de 9.505 llamadas, de las que 409 han precisado derivación a la Mesa de Coordinación del SUMMA 112.

Además, para evitar la propagación del virus profesionales de Atención Domiciliaria del SUMMA 112 acudirán a los domicilios de las personas con síntomas leves y que contacten desde casa con el teléfono 900 102 112 para recoger la muestra y enviarla a los laboratorios habilitados para su estudio.

El SUMMA 112 ha recogido hasta ahora 739 muestras en domicilio y se van a recoger otras 165. Esta medida se suma al seguimiento telefónico por el personal de enfermería que desde hoy se hará desde los centros de salud con los positivos que se encuentren en sus casas.

11.25 EL GASTO POR EL CORONAVIRUS, EXCLUIDO DEL DÉFICIT

La Comisión Europea ha confirmado que el gasto extraordinario que apruebe el Gobierno italiano para contrarrestar el impacto económico del brote de coronavirus será excluido del cálculo del déficit estructural, y por tanto, no será tenido en cuenta cuando las autoridades comunitarias evalúen el cumplimiento de los objetivos fiscales del país transalpino.

Así han respondido el vicepresidente económico del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en una carta enviada al ministro de Finanzas italiano, Roberto Gualtieri el pasado sábado.

“Sobre el paquete de medidas de apoyo anunciado, cualquier gasto presupuestario extraordinario relacionado con la respuesta al brote sería excluido por definición del cómputo del déficit estructural y no sería tenido en cuenta al analizar el cumplimiento del esfuerzo fiscal requerido”, exponen.

Bruselas “toma nota” de la intención del Gobierno italiano de revisar sus objetivos de este año para aprobar medidas de estímulo por valor de 6.300 millones de euros, que conduce a un déficit al cierre del ejercicio del 2,5%, tres décimas más que la meta anterior.

11.20 COMIDA A DOMICILIO A MAYORES POR EL CORONAVIRUS

El Ayuntamiento de Madrid está arbitrando “todas las medidas necesarias para habilitar servicios de catering para que ningún mayor que acude a comer habitualmente al centro se quede sin comer”, ha avanzado este lunes el regidor, José Luis Martínez-Almeida, tras el cierre de los centros de día durante al menos un mes por recomendación del Gobierno regional a causa del coronavirus. [La Comunidad de Madrid cierra los centros de mayores para evitar nuevos contagios por coronavirus]

11.08 SEGUIMIENTO TELEFÓNICO A LOS POSITIVOS EN MADRID DE COVID-19

Las enfermeras de los Centros de Salud de la Comunidad de Madrid realizarán a partir de hoy el seguimiento telefónico a los casos positivos por coronavirus que se encuentren en aislamiento domiciliario con síntomas leves, según ha informado la Consejería de Sanidad.

En caso de que el estado clínico del paciente así lo requiera, el seguimiento telefónico contará con el apoyo del médico de familia del paciente.

Esta iniciativa se contempla en el ‘Procedimiento de actuación ante casos en investigación probables o confirmados de Covid-19 en Atención Primaria’, que ha puesto en marcha la Gerencia Asistencial de Atención Primaria para reforzar la atención frente al coronavirus desde los centros de salud madrileños.

El documento ya se ha distribuido a los profesionales de Atención Primaria. El seguimiento telefónico de los casos confirmados de coronavirus se realizará una vez al día por enfermería para valorar su situación clínica.

11.00 MADRID SUMA 200 NUEVOS CASOS POR EL CORONAVIRUS

Madrid duplica el número de contagios en 24 horas por el coronavirus, ha explicado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, en Los Desayunos de TVE, ha dado el último balance de la enfermedad en la región que suma ya 436 contagios. Desde los 202 casos de este domingo se ha pasado hoy lunes a los 436.

10.50 CIERRA UN NUEVO COLEGIO EN VITORIA POR EL CORONAVIRUS

Una ikastola de Vitoria ha cerrado este lunes sus puertas al alumnado “hasta nuevo aviso” para evitar el contagio ante los casos de coronavirus que se han diagnosticado estos últimos días en el centro escolar, con lo que ya son tres los colegios cerrados en España, tras otros dos en Labastida, también en Álava.

La dirección del centro público Odon de Apraiz ha avisado a las familias diez minutos antes de que comenzasen las clases (9.30 horas) para explicarles que el cierre se ha producido a instancias del Gobierno Vasco, según han confirmado fuentes de la comunidad educativa.

Este cierre, sin límite de tiempo fijado, según se ha comunicado a los padres a través de un mensaje de Whatsapp (vía habitual de comunicación), es el primero que se produce en Vitoria y se suma al de otros dos centros educativos en la localidad alavesa de Labastida.

10.37 TRASLADOS HOSPITALARIOS DESDE VALDEMORO POR EL CORONAVIRUS

El Hospital Infanta Elena de Valdemoro ha decidido el traslado de varios pacientes contagiados de coronavirus a otros tres hospitales de la región, según ha informado este lunes la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Estos pacientes, de los que no ha trascendido su número, fueron trasladados al Hospital Universitario de Getafe, a la Fundación Jiménez Díaz y al Hospital Doce de Octubre siguiendo “criterios clínicos y asistenciales”, según fuentes de la consejería y del propio hospital, informa Efe.

El Hospital Infanta Elena vivió este domingo “una situación complicada”, aunque fuentes del centro han asegurado que el mismo “no está colapsado” y que la Dirección Médica ha informado de la situación a los familiares de todos los pacientes trasladados a otros centros.

Valdemoro se convirtió en la tarde del pasado jueves en uno de los principales focos de contagio de la región tras la detección de 16 casos de coronavirus entre los trabajadores y usuarios del Centro Municipal de Mayores del municipio, que quedó clausurado para evitar la propagación del virus. [Un anciano del centro de mayores de Valdemoro falleció la semana pasada en el hospital por coronavirus.]

10.20 TELÉFONO DE EMERGENCIA CONSULTAR EN EGIPTO

La Embajada de España en Egipto recuerda el número de teléfono de emergencia consular después de que las autoridades egipcias hayan procedido a confinar a todos los turistas que se encuentran en hoteles y cruceros en Luxor con el fin de realizar controles de detección de posibles contagios por coronavirus, amplía Francisco Carrión desde la capital egipcia. Entre los españoles hay cientos. [“Varios cientos” de españoles atrapados por el coronavirus en hoteles y cruceros en Luxor]

EmbajadaEspañaEgipto

✔

@EmbEspEgipto

· 11h

Según información recabadas por la Embajada, en estos momentos las autoridades egipcias están confinando a todos los turistas que se encuentran en hoteles y cruceros en Luxor con el fin de realizar controles de detección de posibles contagios por coronavirus.👇

EmbajadaEspañaEgipto

✔

@EmbEspEgipto

A medida que la Embajada vaya disponiendo de más información, la iremos publicando en nuestras redes sociales.

Le recordamos que el número de teléfono de emergencia consular es: +201223183783#coronavirus#COVID2019

1

10:16 – 9 mar. 2020

Ver los otros Tweets de EmbajadaEspañaEgipto

No se sabe hasta el momento ni cuánto durará ni si se limitará únicamente a Luxor o se extenderá a otras ciudades del Alto Nilo, como Asuán, donde por el momento parece que no está habiendo medidas específicas, informan desde la embajada.

Las autoridades egipcias están aumentando las medidas de control después de que ayer un turista alemán que falleció en Hurgada, en el mar Rojo, se convirtiera en la primera víctima mortal por Covid-19 en Egipto.

10.15 PRUEBAS DE CORONAVIRUS A ESPAÑOLES EN LUXOR

Hay varios cientos de turistas españoles confinados en hoteles y cruceros en la ciudad egipcia de Luxor, a unos 500 kilómetros al sur de El Cairo, según fuentes de la embajada española informa Francisco Carrión desde la capital egipcia.

Las autoridades locales están procediendo este lunes a someter a los turistas a pruebas del coronavirus tras los casos positivos anunciados este fin de semana.

EmbajadaEspañaEgipto

✔

@EmbEspEgipto

Según información recabadas por la Embajada, en estos momentos las autoridades egipcias están confinando a todos los turistas que se encuentran en hoteles y cruceros en Luxor con el fin de realizar controles de detección de posibles contagios por coronavirus.👇

7

10:16 – 9 mar. 2020

Ver los otros Tweets de EmbajadaEspañaEgipto

Un crucero del Nilo amarrado en Luxor donde se habría detectado coronavirus entre la tripulación y pasajeros.

10.10 LAS BOLSAS EN EUROPA Y EL MIEDO A UNA RECESIÓN POR EL CORONAVIRUS

Las grandes bolsas europeas pierden hasta cerca del 9% poco después de la apertura afectadas por las medidas adoptadas para contener la epidemia de coronavirus y su impacto en la economía, que podría provocar una recesión económica en algunos países, según expertos consultados.

Así, a las 9.15 horas, Londres perdía el 8,65 %, en tanto que Fráncfort bajaba el 7,39 %; Madridel 6,15 %; el índice Stoxx 600 el 6,09 %; París el 5,95 %; el índice Euro Stoxx 50 el 5,55 % y Milán el 2,01 %.

La caída superior al 5% de Tokio esta madrugada, el retroceso del 4,2 % de Hong Kong, la bajada del 5 % de los futuros estadounidenses y la suspensión de la negociación en este mercado por las medidas de confinamiento adoptadas en Italia y el miedo a una recesión influían en la bajada a esta hora, que podría ser el mayor descenso diario desde el referéndum del Brexit en 2016.

La caída de la cotización del barril de petróleo Brent cerca del 21%, hasta 35,95 dólares a esta hora, era un reflejo de esta situación, en el que la deuda soberana con mayor calidad crediticia, como la alemana, registraba un rendimiento mínimo histórico en el -0,83 %, lo mismo que sucedía con el bono estadounidense, cuya rentabilidad descendía 29 centésimas y se situaba en el mínimo histórico del 0,47 %. El precio de la onza de oro se mantenía en niveles del cierre del viernes, en 1.676 dólares.

10.07 FRANCIA Y ALEMANIA PROHIBEN CONCENTRACIONES EL CORONAVIRUS

El Gobierno francés ha anunciado que se prohíben a partir de ahora las concentraciones de más de mil personas, salvo algunas excepciones que se consideren “útiles” como manifestaciones, el transporte público o los exámenes de ingreso.

Por su parte, el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, recomendó algo similar, cancelar todos los actos para las que se prevea una asistencia superior a las 1.000 personas, en vista de la situación del coronavirus.

10.00 COMO EN LA GUERRA ANTE EL CORONAVIRUS

El Covid-19 ha causado en Italia 366 muertos, donde el Gobierno ha aislado a más de 16 millones de personas en el norte del país. Las restricciones no sólo afectan a la región de Lombardía y a otras 14 provincias sino que afectan también al resto del país. Entre ellas, el cierre de museos, cines o lugares turísticos que se suman al cierre de colegios y universidades ya decretado.

A lo largo del día, el tráfico por carretera, ferrocarril y aéreo entre la capital lombarda, Milán, y Roma y otras partes de Italia no se interrumpió, mientras varias regiones del sur anunciaron que se impondrán cuarentenas a todas aquellas personas que lleguen de las zonas aisladas.

Uno de los médicos de la zona roja del coronavirus en Italia asegura que “tenemos que elegir a quién tratar, como en cualquier guerra”.

09.59 LA CEOE PIDE CALMA ANTE EL CORONAVIRUS

“La Bolsa está a la baja, lleva unos cuantos días, pero lo que hay que hacer es tranquilizar a los inversores. Las compañías son fuertes”, ha subrayado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi a la cadena Ser recogidas por Europa Press, después del batacazo del Ibez que ha abierto la semana con una caída superior al 7%.

09.55 SÁNCHEZ TUITEA QUE ASISTE AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL CORONAVIRUS

Pedro Sánchez

✔

@sanchezcastejon

Asisto esta mañana al Comité de Seguimiento del #Coronavirus. Mi reconocimiento a los profesionales sanitarios, especialmente en las CC.AA. de Madrid, País Vasco y La Rioja que están realizando un gran esfuerzo. Su labor es reflejo de nuestro sólido Sistema Nacional de Salud.

1.766

9:51 – 9 mar. 2020

2.275 personas están hablando de esto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste en el Ministerio de Sanidad a la Comisión de Seguimiento para tener información de primera mano sobre la evolución del virus.

El Gobierno ha acordado reforzar los mecanismos de seguimiento y coordinación para combatir los contagios, mientras que el Ministerio de Transportes evalúa la posibilidad de poner en marcha nuevas medidas extraordinarias relacionadas con el transporte de viajeros y orientadas a contenerlos, según explicó este domingo el ministro José Luis Ábalos en Valencia.

Diecisiete personas han fallecido en España por coronavirus tras siete nuevas defunciones este domingo en la Comunidad de Madrid, País Vasco, ambas con tres casos y donde se ha registrado un mayor número de contagios, y Aragón.

Todos los muertos a causa de la enfermedad tenían patologías previas y edades comprendidas entre los 73 y los 92 años, de acuerdo con los datos de las administraciones sanitarias, cuyo cómputo acumulado rebasa los 600 contagios -589 ya confirmados por el Ministerio de Sanidad, 159 más que el sábado; y varias decenas reportados posteriormente por las administraciones regionales-.

El Ministerio de Sanidad mantiene el mismo nivel de alerta activado -la denominada fase de contención- porque la propagación “no está descontrolada ni muchísimo menos”, ya que los principales focos están ya identificados.

09.50 CARMEN CALVO DICE QUE SE ESTÁN PERCIBIENDO “DAÑOS” ECONÓMICOS

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha admitido este lunes que ya se están percibiendo “daños” económicos por el coronavirus que hay que paliar, y ha explicado que el Ejecutivo está trabajando en las medidas a tomar. [El bloqueo de ERC a los Presupuestos lleva al Gobierno a pedir de nuevo el apoyo del PP por la crisis del coronavirus]

Calvo ha señalado que la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, están estudiando qué medidas tomar teniendo en cuenta, por ejemplo, que buena parte del PIB español depende del turismo, no sólo externo sino también nacional, y ese sector se puede ver afectado, en una entrevista en RNE recogida por Efe.

“Como esto se alarga empiezan a verse situaciones de daños económicos”, ha reconocido la vicepresidenta, quien en cualquier caso ha asegurado que el Gobierno está “absolutamente vigilante” en cuanto a la evolución de la enfermedad en España, con más de medio millar de contagiados y 17 fallecimientos.

09.43 “VARIAS DÉCIMAS” DE IMPACTO EN EL PIB FRANCÉS POR EL COVID-19

El impacto del coronavirus en el crecimiento de la economía francesa será de “varias décimas de puntos del PIB” , ha dicho esta maña el ministro de Economía Bruno Le Maire en una entrevista.

“Podemos prever perfectamente estar por debajo del 1% del crecimiento del PIB en 2020”, dijo el ministro, según el cual “el impacto será severo en el crecimiento francés en 2020”.

“Evidentemente, habrá un impacto en el empleo”, ha declarado quien también anunció la posibilidad de “exenciones fiscales” para las empresas especialmente afectadas por la situación sanitaria del país.

09.32 POSITIVO EN LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD

Confirmado el primer caso de Coronavirus en la sede del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, según informa Fernando Lázaro.

Se trata de una mujer con categoría de administrativa que había viajado a Egipto y tras regresar y trabajar varios días en dicha sede compartiendo despacho con otras dos personas, se sintió mal y fue hospitalizada con neumonía de origen desconocido hace más de 10 días. Los trabajadores han sido citados a las 10:00 horas de hoy para recibir instrucciones.

09.25 TELETRABAJO PARA TRABAJADORES DE LA NASA EN CALIFORNIA

El Centro de Investigación Ames de la NASA en California va a propiciar que sus empleados trabajaran desde casa hasta nuevo aviso después de que uno de ellos diera positivo en un test de coronavirus, informa Reuters.

“Creemos que la exposición en el centro ha sido limitada, pero por precaución… El Centro de Investigación Ames pasará temporalmente a un estado de teletrabajo obligatorio hasta nuevo aviso”, dijo la agencia a través de un comunicado.

El número de casos confirmados de coronavirus había aumentado a 114 en todo el estado de California hasta este domingo, incluyendo dos pasajeros a bordo del crucero Grand Princess que dieron positivo dos días antes.

09.20 EL IBEX SE DESPLOMA POR EL CORONAVIRUS Y EL CRUDO

La Bolsa española se hunde el 7,06% en la apertura de este lunes, por debajo de los 7.800 puntos, mínimos desde 2016, en una jornada en la que el precio de crudo Brent cotiza en caída libre, con un recorte de casi el 30%, ante la guerra de precios desatada entre Arabia Saudí y Rusia.

En los primeros compases de este “lunes negro”, el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, se deja 590,50 puntos, ese 7,06 %, hasta los 7.784 puntos. En el año, las pérdidas alcanzan ya el 18,47 %, informa Efe.

Dentro del IBEX 35, donde siete compañías están inhibidas de cotización, todos los valores cotizan a la baja. Destaca el desplome de Siemens Gamesa, del 19,85 %; mientras que el Banco Sabadell se hunde el 13,21 %; y BBVA, el 12,44 %. [Las bolsas se desploman y el Ibex pierde casi un 7% en la tercera semana de caídas por el coronavirus]

09.10 IRA POR LOS QUE HUYERON DE MILÁN POR EL COVID-19

El miedo al contagio no es la historia de la insurrección del Sur contra el Norte de Italia, sino que revela pequeños conflictos intrafamiliares en nombre de la salvación común. [El coronavirus desata la ira entre los familiares de los que huyeron de Milán]

Mientras que algunos huyeron por el coronavirus, la mayoría en el norte de Italia se quedaron para hacer frente al bloqueo impuesto por el gobierno.

09.00 EL CORONAVIRUS EN EL PARLAMENTO EUROPEO

El pleno del Parlamento Europeo, que arranca hoy excepcionalmente en Bruselas , en lugar de Estrasburgo, abordará la coordinación de los 27 frente al coronavirus que tiene en jaque a potencias como Italia, Alemania, Francia y España.

La decisión de cambiar el lugar de celebración de la sesión plenaria es “por motivos de fuerza mayor” y se basa en un informe del servicio médico del Parlamento Europeo sobre la evolución del Covid-19, según explicó en su día el presidente de la cámara europea, el socialdemócrata italiano David Sassoli

David Sassoli

✔

@EP_President

On the basis of an updated report from the @Europarl_EN’s Medical Service on the evolution of #COVID19, next week’s plenary session will exceptionally be held in Brussels due to force majeure. http://eptwitter.eu/qpdH

Next week’s EP plenary session to be held in Brussels not Strasbourg due to force majeure | The…

europarl.europa.eu

227

19:59 – 5 mar. 2020

264 personas están hablando de esto

08:55 AYUDAS A EMPRESAS EN ALEMANIA POR CORONAVIRUS

La gran coalición de la canciller Angela Merkel decidió, en una reunión que se prolongó hasta la madrugada pasada, articular los mecanismos para facilitar el trabajo a jornada reducida para paliar los efectos del coronavirus en las empresa.

La Oficina Federal de Empleo asumirá así un 60% del sueldo neto que dejen de percibir los empleados de las empresas que deban recurrir a la reducción de la jornada laboral, informa Efe.

Con ello se pretende evitar que se produzcan despidos masivos o reducciones de plantilla. El régimen de jornada reducida se podrá implantar en cuanto ésta afecte a un 10 % del total de trabajadores.

El acuerdo a escala de la coalición de Merkel se produce ante la reunión que se prevé tenga lugar mañana entre el ministro de Economía, Peter Altmaier, y sus colegas de los 16 estados federados alemanes.

La preocupación en Alemania por los efectos económicos de la epidemia es alta. Entre otras compañías, la aerolínea Lufthansa ha anunciado ya una reducción de su capacidad del 50%, ante la previsible caída en la demanda de vuelos.

El Ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz llega a una reunión de la coalición de Merkel para tomar medidas ante el coronavirus.EFE

08:50 EL DÉCIMO POSITIVO POR CORONAVIRUS EN ASTURIAS

La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha confirmado este lunes un nuevo caso positivo por coronavirus en la región, con lo que serían ya diez las personas contagiadas por el virus.

El nuevo positivo corresponde a uno de los casos de contacto estrecho en vigilancia, según la información facilitada por la Consejería de Salud, informa Europa Press.

Cabe recordar que en Asturias el primer positivo confirmado fue un hombre de 70 años que había viajado a Portugal, y que aún se encuentra ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El resto han sido personas que han viajado fuera de Asturias o han tenido contacto con los contagiados.

Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde está ingresado un hombre de 70 años con coronavirus.

08:44 POLÍTICO NIPÓN SUBASTA MASCARILLAS POR EL CORONAVIRUS

“Tengo una responsabilidad moral y me arrepiento de que me faltara consideración como miembro de la asamblea”, ha dicho Hiroyuki Morota, de 53 años y miembro como independiente de la asamblea de la región de Shizuoka, en el centro de Japón.

Morota se ha disculpado por haber ganado unos 76.000 euros subastando mascarillas por internet a precios inflados durante la crisis del coronavirus.

El político admitió haber realizado 89 envíos de uno o dos paquetes con 2.000 mascarillas cada uno a un precio de entre 30.000 y 170.000 yenes desde el 4 de febrero, cuando Japón se encontraba ya en una situación de desabastecimiento de este producto.

Japón ha sumado hoy una treintena de casos más de COVID-19 para superar los 1.200 contagios, la mayoría de los cuales (706) a bordo del crucero Diamond Princess.

08:37 LA ALCALDESA DE LABASTIDA CONFIRMA EL CIERRE DE COLEGIOS POR EL CORONAVIRUS

La alcaldesa de Labastida (Álava), Laura Pérez, ha confirmado este lunes a primera hora el cierre de los dos colegios del municipio como medida de prevención frente a la expansión del coronavirus.

Así lo ha explicado la alcaldesa en declaraciones a RNE, después del aumento de infectados en la región. Pérez ha señalado además que el tiempo que permanecerán cerrados los centros depende directamente del Gobierno vasco.

El País Vasco es la segunda comunidad más afectada por Covid-19 con 102 casos, de los cuales 37 permanecen hospitalizados, seis en la UCI, y cinco personas han fallecido.

Solo en Álava hay ya 79 afectados, con los 26 nuevos positivos. Labastida se encuentra a tan solo seis kilómetros de Haro (La Rioja), donde se concentra uno de los focos del virus. [Guardias civiles con trajes especiales notifican el aislamiento a la treintena de vecinos contagiados de Haro]

08:20 CONTROLES, ARRESTOS Y MULTAS EN LOMBARDÍA POR EL CORONAVIRUS

Italia impondrá multas y hasta el arresto a quien quebrante sin motivo el aislamiento de la región de Lombardía y otras 14 provincias del norte, con el objetivo de contener la expansión del coronavirus, que suma 6.387 contagiados y 366 muertos.

El Gobierno italiano ha decretado el aislamiento de unas amplias zonas en las que viven unas 16 millones de personas y donde se han producido la mayor parte de las infecciones en el país. Solo se podrá salir por estrictos motivos laborales, médicos o urgencias, informa Efe. [Más información sobre los 16 millones de personas aisladas en Italia]

La directiva de Interior establece sanciones para quienes violen el aislamiento de esta zona sin los mencionados motivos. En concreto quebrantarán el artículo 650 del Código Penal que conlleva arrestos de hasta tres meses y penas de 206 euros por desacato.

Pero las sanciones podrán aumentar si una persona infectada rompe su cuarentena, pues incurriría en un delito doloso contra la salud pública.

El artículo 452 del Código Penal estipula penas que van desde los 3 años de cárcel a la cadena perpetua si un sujeto desata una epidemia o contamina aguas, alimentos u otros bienes de consumo.

08:10 MÁS DE 200 CENTROS DE MAYORES CERRADOS EN MADRID POR EL CORONAVIRUS

Un total de 213 centros de mayores y una decena de clubes de la Comunidad de Madrid permanecerán cerrados hasta abril como medida de contención para evitar nuevos contagios por el coronavirus en la región, donde han muerto 8 personas. Todas ellas de edad avanzada. La medida fue avanzada el viernes por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y este lunes ayuntamientos como el de Collado Villalba de Madrid, lo recuerdan a los vecinos.

Ayuntamiento de Collado Villalba

@AyuntamientoCV

⚠️ Información de interés sobre el #coronavirus:

✅ El Centro de Mayores permanecerá cerrado.

✅ Para avisos, @SaludMadrid ha habilitado el teléfono gratuito 900 102 112.

✅ Recuerda las medidas básicas de prevención.#ColladoVillalba

Video insertado

7

8:02 – 9 mar. 2020

Información y privacidad de Twitter Ads

Ver los otros Tweets de Ayuntamiento de Collado Villalba

08:02 CIERRE DE DOS COLEGIOS EN EUSKADI POR EL CORONAVIRUS

El Gobierno vasco ha decretado el cierre de la ikastola y del colegio público de Labastida, en Álava, como medida de prevención por el coronavirus, según ha confirmado el Departamento de Educación a Euskadi Irratia, según recoge la eitb.eus.

08:00 EL BRENT EN MÍNIMOS DE 2016 POR EL COVID-19

El precio del crudo Brent -el de referencia en Europa- se hundía en el inicio de la sesión de este lunes un 26,31 %, hasta situarse en 33,36 dólares, un nivel en el que no cotizaba desde febrero de 2016.

La cotización del precio del crudo se desplomaba después de que la alianza entre la OPEP, Rusia y otros nueve productores petroleros fracasara el pasado viernes en Viena, por primera vez desde que se fraguara en 2016, al no lograr un compromiso sobre un nuevo recorte de la oferta conjunta de crudo, según los datos reflejados por Bloomberg para el mercado de futuros.

Un día antes, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó por unanimidad la iniciativa de Arabia Saudí de retirar del mercado 1,5 millones de barriles para frenar la caída de la demanda desencadenada por el coronavirus.

Según Bloomberg, el fracaso de las negociaciones ha provocado una guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia, lo que puede llevar a que el precio del oro negro pueda hundirse hasta el entorno de los 20 dólares por barril, según ha advertido Goldman Sachs.

07.45 SEGUNDO CASO EN MURCIA POR CORONAVIRUS

Un bebé de cinco meses es el segundo caso de infectado por coronavirus en Murcia, la última región de la península ibérica en incorporarse a la lista de tocadas por el virus. El bebé había viajado con sus padres a Madrid, según datos de la Consejería de Salud, e ingresó en el Hospital de La Arrixaca junto con sus padres.

07:40 CIUDADES PARALIZADAS EN ITALIA POR EL CORONAVIRUS

Hasta el 3 de abril, la región de Lombardía y un total de 14 provincias italianas, que va desde Milán a Venecia, las entradas y salidas están ahora estrechamente limitadas, lo que afecta a unos 16 millones de habitantes, mientras se han suspendido las clases en toda Italia.

Fernando Algaba 🇹🇰 #antifascista

@FerAlgaba

· 13h

En respuesta a @FerAlgaba

Llevaba unos días sin escribir nada aquí porque la situación se había estabilizado, pero hoy las cosas ya son muy distintas.

Fernando Algaba 🇹🇰 #antifascista

@FerAlgaba

Este es el autobús que cojo todas las mañanas. Con los colegios cerrados, somos 5. A veces uno no podía ni sentarse.#CoronavirusItalia

Ver imagen en Twitter

7:43 – 9 mar. 2020

Información y privacidad de Twitter Ads

Ver los otros Tweets de Fernando Algaba 🇹🇰 #antifascista

07:31 LA BOLSA DE TOKIO SE HUNDE MÁS DE 5% POR EL CORONAVIRUS

La bolsa de Tokio tuvo el lunes su peor jornada desde hace más de dos años, lastrada por la caída de los precios del petróleo y la propagación incesante de la epidemia mundial del coronavirus, que dispararon el yen frente al dólar.

Al término de los intercambios, el índice Nikkei cayó 5,07% hasta situarse a 19.698,76 puntos, algo que no ocurría desde febrero de 2018.

Además, os principales mercados de valores del sudeste asiático abrieron la jornada con fuertes pérdidas ocasionadas por el temor a una expansión del COVID-19, así como por el desplome del precio del petróleo.

Por ejemplo, el parqué de Bangkok encabezó los números rojos con una caída del 6,73% al inicio de las negociaciones, unas pérdidas que también fueron especialmente pronunciadas en las plazas de Filipinas y Vietnam.

En Singapur, la bolsa de valores perdió 124,22 puntos, el 4,20% , y el indicador compuesto Straits Times abrió con 2.836,76 unidades. En Indonesia, la plaza de Yakarta cayó 181,09 enteros, el 3,29%, y el índice JCI empezó con 5.317,45 puntos.

6:46 EVACÚAN A DECENAS DE EXTRANJEROS TRAS PASAR LA CUARENTENA EN COREA DEL NORTE

Un vuelo chárter transportó este lunes a Rusia a decenas de extranjeros residentes en Corea del Norte que han decidido abandonar el país tras pasar ahí una larga cuarentena activada para evitar la propagación del coronavirus.

Según la web Flight Radar, el avión de la aerolínea norcoreana Air Koryo procedente de Pionyang aterrizó en el aeropuerto de Vladivostok, en el extremo oriente ruso, a las 10.48 hora local (0.48 GMT).

El avión, que tenía inicialmente previsto volar el pasado viernes y cuya partida se retrasó hasta este lunes por razones desconocidas, se cree que transportó a unos 60 personas, muchos de ellos diplomáticos y empleados de organizaciones internacionales.

El vuelo de Air Koryo es el primero que sale de Corea del Norte en varias semanas después de que el país decidiera cerrar sus fronteras a finales de enero para evitar la entrada del coronavirus.

Otra de las medidas adoptadas, aparte del cierre de colegios o de la cancelación de actos públicos, fue la activación de una cuarentena solo para extranjeros.

Esta cuarentena, de más de un mes de duración (concluyó el pasado 2 de marzo) ha sido criticada por algunos, dado que la mayoría de los afectados llevaba tiempo sin abandonar Corea del Norte y porque el encierro también ha impedido a representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) conocer de primera mano cuál es la situación en el país.

Corea del Norte mantiene a su vez en cuarentena doméstica a miles de sus ciudadanos, pero insiste en que no ha detectado un solo caso de coronavirus hasta la fecha.

4:04 LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA CANCELA SUS CLASES POR LA EXPOSICIÓN DE UN ESTUDIANTE A CORONAVIRUS

La Universidad de Columbia ha decidido cancelar sus clases de este lunes y martes porque una persona vinculada al centro está en cuarentena por exposición al coronavirus, anunció el rector de la universidad en un correo electrónico este domingo, quien agregó que el resto de la semana las clases se harán a distancia.

“Estoy escribiendo esta tarde para notificar a todos que, debido a que un miembro de nuestra comunidad ha sido puesto en cuarentena como resultado de la exposición al Coronavirus (Covid-19), hemos decidido suspender las clases el lunes y martes”, dijo en el correo de Columbia, Lee. Bollinger, al que han tenido acceso medios locales.

Bollinger señaló que la persona bajo cuarentena aún no ha sido diagnosticada con el virus y no dijo si era un estudiante o miembro del personal. “Esta acción tiene como objetivo evitar que el virus se propague”, escribió el presidente o rector de la prestigiosa universidad neoyorquina.

Por otro lado y tras sus reclamaciones de los últimos días, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, informó en un comunicado de que la FDA y el Gobierno federal han autorizado al centro de salud privado Northwell Health para realizar pruebas del coronavirus con carácter de emergencia en el estado de Nuevas York.

“Las pruebas manuales de 75 a 80 muestras por día comenzarán en Northwell de inmediato, pero aún necesitamos pruebas automatizadas aprobadas para que podamos realizar miles por día”, explicó Cuomo.

“Si bien esta aprobación es un buen primer paso, la FDA debe aumentar la capacidad de prueba para los laboratorios estatales y privados, porque mientras más pruebas realicemos, más personas positivas encontraremos y mejor podremos controlar y contener el virus. Que el Gobierno federal no tenga la capacidad en sí mismo, eso fue bastante malo, pero no hay excusa para que no autoricen a los laboratorios existentes a hacer el trabajo”, criticó.

3:40 SUSPENDIDO INDIAN WELLS POR TEMOR AL CONTAGIO POR CORONAVIRUS

El torneo de tenis Indian Wells, el primer Masters 1.000 de la temporada, que comenzaba esta semana en EE.UU, fue suspendido por temor al contagio con coronavirus de participantes y asistentes, informaron este domingo los organizadores.

El director del torneo, Tommy Haas, dijo en un comunicado divulgado en Twitter por el BNP Paribas Open 2020 que están “muy decepcionados de que el torneo no se lleve a cabo, pero la salud y la seguridad de la comunidad local, los aficionados, los jugadores, los voluntarios, los patrocinadores, los empleados, los vendedores y todos los involucrados en el evento es de suma importancia”.

Añadió que “estamos preparados para celebrar el torneo en otra fecha y exploraremos opciones”.

3:08 COREA DEL SUR SUMA 248 NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS, MENOR NÚMERO EN 12 DÍAS

Corea del Sur registra este lunes 248 nuevos casos de coronavirus y una nueva muerte provocada por el patógeno, por lo que el país asiático suma ya 7.382 contagios y 51 fallecimientos desde el pasado 20 de enero cuando se detectó el virus.

Se trata del menor número de infecciones nuevas diarias comprobadas en el país -que aún es el segundo con más contagiados del mundo por detrás de China- desde el pasado 25 de febrero.

2.30 LOS NUEVOS POSITIVOS CONTINÚAN A LA BAJA EN CHINA

Los nuevos casos de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 en China sumaron en las últimas 24 horas 40 positivos por los 44 contabilizados en la jornada previa y los 99 del sábado, ha informado hoy la Comisión Nacional de Salud del país asiático.

En las últimas 24 horas, el virus dejó 22 muertos por la resultante neumonía Covid19, cinco menos que el día anterior. El total de fallecidos en China suman en total 3.119, mientras que el número de infectados detectados alcanza las 80.735 personas.

Todos los decesos menos uno -contabilizado en la provincia de Cantón- se registraron en la provincia de Hubei, foco de la epidemia, que contabilizó 36 casos de los 40 nuevos. Estos 36 casos, así como 18 de los últimos fallecimientos registrados, se registraron en la capital de Hubei, Wuhan, cuna del brote y en cuarentena desde el 23 de enero.

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/09/5e65dd2a21efa0e11a8b4600.html