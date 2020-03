Europa ve como se extiende la epidemia de coronavirus en Italia, Francia, Alemania y España. Aquí, La Rioja se suma a Madrid, Vitoria y Labastida y suspende también las clases desde infantil a la etapa universitaria. Sin embargo, en China la epidemia remite. Hoy sólo ha dado 19 nuevos casos de contagio y el primer ministro ha visitado Wuhan, foco de la epidemia.

12.53 EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PONE LÍMITES ANTE EL CORONAVIRUS.

El Congreso de los Diputados ha adoptado una serie de medidas para intentar, en la medida de lo posible, blindarse ante la expansión del coronavirus. La Mesa de la Cámara, atendiendo, a las recomendaciones de los expertos, limitará las actividades extraparlamentarias que conlleven la participación de un gran número de personas, suspenderá las visitas de grupos a la Cámara y los viajes de carácter oficial. [El Congreso aprueba medidas para intentar blindarse ante el coronavirus]

12.46 LA TOS DE ORTEGA SMITH

Vox ha anunciado que todos sus diputados se acojan al teletrabajo después de que se haya confirmado el contagio de su secretario general, Javier Ortega Smith, que el pasado domingo asistió al encuentro de Vistalegre al que asistieron unas 9.000 personas.

El secretario general, Javier Ortega Smith, positivo por coronavirus, tosiendo este domingo en Vistalegre.

12.45 LOS ASPIRANTES A ABOGADOS, SIN EXAMEN DE ACCESO

Justicia ha suspendido sine die la prueba de evaluación de la aptitud profesional para el ejercicio de la abogacía que había sido convocada por el Ministerio de Justicia debido a la “incidencia que está teniendo en la población el contagio de coronavirus” y el número de solicitantes que se desplazarán a España provinientes de países “en los que la difusión del COVID-19 ha obligado a adoptar medidas extraordinarias de contención”.

Así lo señala una resolución adoptada este martes por la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, por la que se procede al aplazamiento de la realización de la prueba de acceso a la Abogacía, cuya superación es requisito para poder ejercer esta actividad profesional.

12.21EL CORONAVIRUS LLEGA A VOX

El dirigente de Vox Ortega Smith da positivo por coronavirus y trabaja desde casa.

La última vez que se le vio al secretario general de Vox y diputado fue el pasado domingo, que estuvo entre sus correligionarios, unas 9.000 personas, en Vistalegre, y el presidente del partido Santiago Abascal “pide perdón” por haber celebrado el acto multitudinario.

🖲COMUNICADO URGENTE🖲

Perdón. Responsabilidades. Medidas.

La Resistencia inicial, se convirtió en Reconquista del terreno perdido, ahora toca la Alternativa al Gobierno de España.#laalternativa #vistalegre

0:22 – 9 mar. 2020

12.17 MADRID, EDUCACIÓN ON LINE POR EL CORONAVIRUS

El servicio educativo se impartirá on line y habrá teletrabajo para el profesorado, ha adelantado la Comunidad de Madrid, excluyendo al profesorado de 0 a 3 años. Además, ha solicitado a los equipos docentes que intensifique su atención con los alumnos de 2º de Bachillerato que se enfrenten a la EVAU este año.

12.08 SIGUEN LOS CONTAGIOS DE CORONAVIRUS EN MADRID

Un total de 782 casos de coronavirus en la región de Madrid y 21 fallecidos, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad.

12.04 LA SEMANA SANTA Y LA FERIA DE ABRIL, “NO PELIGRAN”

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha asegurado este martes con “contundencia” que “en estos momentos” la celebración de la Semana Santa y la Feria de Abril “no peligra” a cuenta de la propagación del coronavirus, reclamando además un “ejercicio de autocontención” para no alimentar “la incertidumbre”.

Durante un desayuno informativo del Grupo Joly, Juan Espadas ha pedido “prudencia y seriedad” a la hora de afrontar la expansión del coronavirus, apostando por “seguir escuchando a la autoridad sanitaria”.

En ese sentido, ha manifestado que “en estos momentos, la Semana Santa y la Feria no peligran”, algo que ha defendido con “contundencia”, pero admitiendo que desconoce “qué va a suceder en 15 días”. Por eso, ha llamado a un “ejercicio de autocontención” colectiva, para no “generar todavía más incertidumbre”.

12.01 LA LIGA, DE MOMENTO, A PUERTA CERRADA POR EL CORONAVIRUS

Primera y Segunda División se jugarán a puerta cerrada las próximas dos jornadas, según Marca. Este viernes 13 arranca con el Real Madrid-Eibar y el Racing-Lugo en Segunda.

LaLiga ha decidido después de los informes aportados por Sanidad y de la información recibida por distintas consejerías autonómicas y valoraba la decisión desde hace semanas. [El coronavirus afecta al deporte: las dos próximas jornadas de Liga serán a puerta cerrada]

11.50 LA RIOJA SUSPENDE TAMBIÉN LAS CLASES

La Rioja se suma a la Comunidad de Madrid y suspende también las clases durante quince días en sus centros educativos a consecuencia de la epidemia de coronavirus, que hoy mismo ha registrado su primera muerte por esta enfermedad. Además de estas autonomías, ciudades como Vitoria y Labastida han cerrado hoy las puertas de sus centros educativos. Mañana lo hará la región de Madrid y La Rioja muy posiblemente el jueves, con el fin de que las familias, colegios, universidades y guarderías se puedan organizar.

La consejera de Salud, Sara Alba, ha confirmado 42 nuevos casos de Coronavirus en La Rioja, que elevan la cifra total en esta comunidad a 144.

11.48 ARRIMADAS AGENDA REUNIONES POR EL CORONAVIRUS

La futura presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se reúne esta mañana con los vicepresidentes de los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado; Andalucía, Castilla y León; y la Región de Murcia, Isabel Franco, para evaluar el estado de la crisis del coronavirus y analizar las medidas adoptadas y por adoptar.

11.46 EL PP QUIERE CAMBIAR LA SESIÓN DE CONTROL POR UN MONOGRÁFICO DEL COVID-19

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, pedirá este martes en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja cambiar el orden del día para sustituir el Pleno de control al Gobierno de este miércoles por una sesión monográfica sobre la crisis del coronavirus con la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Álvarez de Toledo ha trasladado ya a varios grupos parlamentarios esta propuesta y varios de ellos se han mostrado favorables a que se produzca esa sesión “monográfica” e “informativa” del jefe del Ejecutivo en sesión parlamentaria.

El PP considera que la comparecencia del jefe del Ejecutivo en sede parlamentaria es de “sentido común” ante la “gravísima crisis” sanitaria que preocupa a los españoles y que, a su juicio, se ha convertido en una “emergencia nacional”.

11.40 PRECAUCIÓN EN LA NASA TRAS EL PRIMER EL CORONAVIRUS

La NASA ha restringido al máximo el acceso a su Centro de Investigación Ames, en Silicon Valley (California), tras registrarse el primer positivo entre los trabajadores de la agencia espacial de EEUU.

En un comunicado, el director de la NASA, Jim Bridenstine, ha explicado que aunque creen que la exposición al virus ha sido limitada, “con gran precaución y tras consultarlo con los responsables de los servicios médicos”, se aplicará el teletrabajo obligatorio y sólo podrá entrar en el Centro Ames el personal imprescindible para mantener la seguridad del edificio y las funciones críticas.

El Centro de Investigación Ames, uno de los más antiguos de la NASA, fue fundado para hacer ensayos de aerodinámica de las hélices de los aviones pero su papel se ha extendido a la investigación en astrobiología o exoplanetas, al desarrollo de pequeños satélites, supercomputación o protección térmica, además de dar apoyo logístico a vuelos espaciales.

El pasado viernes la NASA hizo una prueba, voluntaria, para ensayar el teletrabajo con algunos de sus empleados ante la incertidumbre sobre la expansión del coronavirus.

11.33 LOS NIÑOS EN CASA QUINCE DÍAS PARA NO EXPANDIR EL CORONAVIRUS

La decisión de la Comunidad de Madrid de suspender a partir de mañana, y hasta dentro de quince días, las clases desde la etapa infantil a la universitaria está siendo un quebradero de cabeza para las familias con niños pequeños y que no pueden teletrabajar.

“Yo se los voy a dejar a los abuelos. No me queda otra. Atiendo al público y no puedo teletrabajar”, se lamenta otra. [¿Qué vamos a hacer con los niños 15 días? Me corto las venas”, exclama una madre tras el cierre de colegios por el coronavirus]

Hoy, último día de cole en todo Madrid hasta dentro de 15 días por el coronavirus.

11.25 SIN VUELOS A ITALIA CON BRITISH AIRWAYS

British Airways ha anulado todos sus vuelos hacia Italia mientras Air France los reduce a un 50% con el país andino primer después de que el primer ministro, Giuseppe Conte, anunciara ayer la extensión a todo el territorio nacional de las medidas que limitan la libertad de movimiento en la región de Lombardía y otras 14 provincias, aprobadas este fin de semana. A partir de hoy, estará prohibido entrar y salir de las localidades de origen, excepto por causas laborales, emergencias o motivos de salud. [Italia restringe los movimientos en todo el país por el coronavirus]

11.19 FIN DEL AISLAMIENTO EN EL COSTA ADEJE POR EL CORONAVIRUS

El hotel H10 Costa Adeje Palace que se encontraba en situación de aislamiento desde el 24 de febrero por orden del Gobierno de Canarias -decisión avalada por auto judicial- ha finalizado su cuarentena desde las 00.00 horas de este martes.

Los clientes que quedaban todavía en el complejo han empezado salir a lo largo de la madrugada en un dispositivo coordinado por la Policía Nacional y entre aplausos de los trabajadores y volverán a sus países de origen siguiendo el protocolo activado por las autoridades sanitarias y sus respectivas embajadas.

El hotel contaba con más 800 turistas cuando fue aislado a raíz del primer caso de coronavirus de un turista italiano, médico de 61 años, que fue ingresado en el Hospital de La Candelaria.

Posteriormente otros cinco turistas italianos del mismo grupo también dieron positivo -dos de ellos ya de alta- lo mismo que una turista británica, que salió de alta hace algunos días.

Los turistas se van del hotel H10 Costa Adeje Palace, en Tenerife, tras la cuarentena por coronavirus.

11.00 CIFRAS EN ASCENSO EN BALEARES POR EL COVID-19

La Conselleria de Salud y Consumo ha confirmado este martes dos nuevos casos positivos de coronavirus en Mallorca. Se trata de dos personas del mismo núcleo familiar, residentes en la Isla, que realizaron un viaje al norte de Italia. [Dos nuevos casos de coronavirus en Mallorca, ya son 13 en Baleares]

10.59 BARCELONA-NÁPOLES, A PUERTA CERRADA POR EL COVID-19

El partido Barcelona-Nápoles, de la Liga de Campeones que se jugará el 18 de marzo en el Camp Nou, se disputará a puerta cerrada.

El encuentro se jugará sin público tras llegar a un acuerdo con el FC Barcelona en la reunión mantenida esta mañana con el Departamento de Salut del Govern de la Generalitat.

Así, se confirma la puerta cerrada y se descartan otras opciones que sugería el club blaugrana, como jugar sin afición rival, y también otras vías como podía ser el solicitar el aplazamiento del partido, donde se decidirá quién avanza a cuartos tras el 1-1 de la ida en San Paolo.

10.55 AIR FRANCE REDUCE UN 25 % VUELOS EN EUROPA

La compañía aérea Air France reduce un 25 % su programa de vuelos en Europa, un 50 % con Italia por la epidemia de coronavirus. Italia y Francia contabiliza más de 1.400 casos positivos de Covid-19 y ha registrado 30 muertos por la enfermedad, según los datos del Ministerio de Sanidad. Italia, por su parte, encara hoy su primer día de restricciones de movimiento y sociales en todo su territorio para tratar de contener el aumento “importante” de los contagios por coronavirus, que ya suma 463 muertos y hay casi 8.000 contagiados.

10.52 PERMISOS RETRIBUIDOS PARA CUIDAR POR EL CORONAVIRUS

USO ha pedido este martes que el cuidado de los menores de la Comunidad de Madrid y Vitoria , cuyos colegios han cerrado durante los próximos 15 días por la crisis del coronavirus, se considere como permiso retributivo.

En un comunicado, el sindicato ha asegurado que respeta “profundamente” las actuaciones preventivas de las autoridades sanitarias, pero ha pedido una solución para los padres que no pueden teletrabajar, a la vez que ha considerado que el cuidado por parte de los abuelos “produciría un efecto contrario a la medida”.

10.45 EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO SE AISLA EL CORONAVIRUS

El socialista italiano David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, se ha aislado en su casa de Bruselas por precaución por la epidemia de coronavirus, según la agencia de noticias belga.

10.38 UNA SUPERVIVENCIA DE 30 MINUTOS DEL CORONAVIRUS

El coronavirus puede sobrevivir en el aire durante al menos 30 minutos y difundirse hasta 4,5 metros, es decir, más lejos de la “distancia de seguridad” recomendada por las autoridades sanitarias de todo el mundo, según un estudio publicado por científicos chinos.

El estudio, llevado a cabo por epidemiólogos del Gobierno chino y difundido por la prensa local, asegura que el virus puede “durar días” en superficies donde caigan gotas respiratorias infectadas, lo que aumenta el riesgo de contagio si una persona lo toca y luego se frota la cara.

El tiempo que el virus dura en la superficie depende de factores como la temperatura, según el estudio: por ejemplo, a alrededor de 37 grados centígrados puede sobrevivir de dos a tres días en materiales como vidrio, tela, metal, plástico o papel.

Estos hallazgos desafían el consejo de las autoridades de salud de todo el mundo de que las personas deben permanecer separadas a una “distancia segura” de uno a dos metros, señala el periódico South China Morning Post.

10.35 WUHAN, UNA CIUDAD FANTASMA, ORIGEN DEL BROTE DE CORONAVIRUS

El presidente chino Xi Jinping ha llegado este martes a Wuhan, el epicentro de la epidemia de coronavirus, en su primera visita a esta ciudad, un signo de que las autoridades están empezando a controlar la propagación de la enfermedad. El número de nuevos contagios el martes fue solo de 19, lo que podría indicar que las drásticas medidas de aislamiento están dando resultado. [Xi Jinping visita por primera vez Wuhan para celebrar la victoria de China frente al coronavirus]

Esta urbe del centro de China, capital de la provincia de Hubei, está totalmente aislada desde el 23 de enero.

Un coche esperando a que el semáforo rojo cambie en una intersección vacía en Wuhan, foco de la epidemia de coronavirus.

10.25 JUNTA EXTRAORDINARIA EN EL AYUNTAMIENTO

El Gobierno municipal del Ayuntamiento de Madrid se reunirá este martes por la tarde en una Junta de Gobierno extraordinaria para analizar el alcance de la crisis del coronavirus en la capital tras las medidas adoptadas ayer por el Gobierno regional.

Así lo ha dado a conocer el regidor, José Luis Martínez-Almeida, durante la lectura de una declaración institucional en el Palacio de Cibeles, donde ha estado acompañado de la vicealcaldesa y de todos los portavoces municipales.

10.25 SE EXPANDE EL COVID-19 EN UN CENTRO EDUCATIVO DE ASTURIAS

El director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, ha indicado este martes que en estos momentos son ya siete las personas con coronavirus relacionadas con el brote del centro educativo de la Fundación Masaveu de Oviedo. Cinco de ellos son profesores y dos alumnos. Un profesor, varón de 68 años con patologías previas, está grave.

Con estos casos se elevan a 17 los afectados por Covid-19 en el Principado de Asturias, catorce varones y tres mujeres. De ellos cinco se encuentran ingresados en el HUCA, dos de ellos en la UCI en estado grave -un hombre 70 años y otro de 68-. El resto se encuentran ingresados en planta y el resto se encuentran en sus domicilios.

10.20 EL CORONAVIRUS LLEGA A LA CONFERENCIA EPISCOPAL

Un trabajador de la Conferencia Episcopal Española (CEE), la institución permanente integrada por los obispos de España, ha dado positivo por coronavirus Covid-19, según han informado a Europa Press fuentes de la Conferencia Episcopal.

La persona que ha dado positivo por coronavirus trabaja en la sede de la CEE en Madrid, donde la semana pasada se reunieron todos los prelados españoles con motivo de la Asamblea Plenaria, en la que se eligió a Juan José Omella nuevo presidente de los obispos.

Por el momento, entre las medidas para evitar la propagación del coronavirus está la retirada de agua bendita, ofrecer un gesto alternativo al de darse la mano en la paz y las muestras de devoción sin que haya contacto físico.

10.14 “DESINFECCIÓN DIARIA” POR EL CORONAVIRUS

La imagen de empleados desinfectado el interior de los medios de transporte público serán tan habituales para los madrileños como lo están siendo ya para ciudadanos de otras grandes capitales del mundo afectadas por esta epidemia de coronavirus. [Madrid mantiene abierto el transporte público pero lo desinfectará a diario por el coronavirus]

Un trabajador sanitario desinfecta los pasamanos dentro de un vagón del Metro en Filipinas por el coronavirus.

10.08 FRENO A LOS DESPLOMES BURSÁTILES POR CORONAVIRUS

El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas han abierto con rebotes que, en el caso de la española, se quedan cerca del 0,5%, tras un arranque de semana en el que se desplomó casi un 8%. [Las bolsas frenan los desplomes y el Ibex rebota en plena crisis del coronavirus]

10.05 PRIMERA MUERTE EN LA RIOJA POR CORONAVIRUS

La Consejería de Salud del Gobierno riojano ha confirmado este martes la muerte de una mujer en La Rioja con coronavirus, el primer fallecimiento en la comunidad, con más de un centenar de casos de contagio.

La fallecida es una mujer de edad avanzada con pluripatología previa que permanecía ingresada en el Hospital San Pedro de Logroño, ha informado el Gobierno regional en una nota.

Actualmente, hay 102 casos confirmados de Covid-19 en La Rioja, el 95% ellos en la ciudad de Haro, uno de los focos que preocupan.

Se han descartado 226 casos sospechosos de coronavirus, se han atendido 2.155 consultas telefónicas y el equipo sanitario de intervención a domicilio ha realizado un total de 366 actuaciones, según el gobierno regional.

09.50 TELETRABAJO EN EL SANTANDER POR EL CORONAVIRUS

Santander ha pedido a los empleados de los centros corporativos del Grupo en Madrid que teletrabajen durante los próximos 15 días, según un comunicado hecho público por la entidad financiera presidida por Ana Botín. El banco limita los viajes de sus empleados y evitará las reuniones con un número elevado de empleados.

Además, la próxima junta de accionistas de la entidad, que suele reunir a más de 2.000 personas, se celebrará “a distancia” , sin presencia física, el próximo 3 de abril.

La salud de nuestros empleados, clientes y accionistas es nuestra máxima prioridad. El consejo de administración del banco se reunió ayer en sesión extraordinaria para analizar la situación generada por el coronavirus.

El consejo de administración de Banco Santander se reúne en sesión extraordinaria para analizar la…

El consejo ha analizado las acciones tomadas hasta ahora y los planes de contingencia dispuestos para proteger la salud de los empleados, clientes y accionistas, a la vez que asegura el cumplimiento…

09.45 ESPAÑA SUMA UNA MUERTE MÁS POR CORONAVIRUS

Una mujer con coronavirus muere en La Rioja y eleva a 31 los fallecidos en España, ha adelantado RTVE. La Rioja (103) es el tercer foco importante de contagios de coronavirus tras País Vasco (149) y Madrid (577).

09.43 EL PAPA FRANCISCO PIDE A SUS SACERDOTES “VALOR” PARA VISITAR A LOS ENFERMOS

El papa Francisco pidió el martes a los sacerdotes que “tengan el valor de salir e ir a visitar” a los enfermos afectados por el nuevo coronavirus, durante la misa matinal en su residencia, la casa Santa Marta.

“Pidamos al Señor también por nuestros sacerdotes, para que tengan el valor de salir e ir a visitar a los enfermos, llevándoles la fuerza de la palabra de Dios y la Eucaristía, y de acompañar al personal médico y a los voluntarios en el trabajo que realizan” junto a los pacientes, dijo Francisco.

09.39 SIN RESTRICCIONES AL TRANSPORTE EN MADRID POR EL CORONAVIRUS

La Comunidad de Madrid mantiene en funcionamiento el servicio de transporte público en la región, aunque realizará una “desinfección diaria” de los vehículos que lo prestan. Así consta en la orden de la Consejería de Sanidad publicada este martes que regula también el cierre de los centros educativos de todas las etapas, desde escuela infantiles hasta universidades.

En cuanto al Metro, el Cercanías y los autobuses, pese a que no se han decretado prohibiciones sí se recomienda implícitamente a “las personas mayores o con enfermedades crónicas o pluripatológicas o con estados de inmunosupresión congénita o adquirida” que eviten su uso. En concreto, se les aconseja que se mantengan alejados de “lugares concurridos en los que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro”. [Madrid mantiene abierto el transporte público pero lo desinfectará a diario por el coronavirus]

09.30 LA ASAMBLEA DE MADRID LIMITARÁ SU ACTIVIDAD POR EL CORONAVIRUS

Los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid estudiarán limitar la actividad del Parlamento debido a la expansión del coronavirus en la región, donde los 578 casos y 17 fallecidos contabilizados ayer han supuesto duplicar las cifras en tan sólo 24 horas, lo que dice mucho del ritmo de expansión de la enfermedad.

Fuentes parlamentarias madrileñas han confirmado que en la reunión de hoy, prevista a las 10.15 horas, de la Junta de Portavoces se valorará limitar la agenda de los grupos mientras otras fuentes matizan que no está reflejado en el orden del día.

09.26 EL GOBIERNO SE DISCULPA POR EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS CONTRA EL COVID-19

El Gobierno pidió este martes “disculpas” por la incidencia que tienen en la población las medidas que se están poniendo en marcha para combatir la expansión del coronavirus y frenar la “epidemia”, consciente de que trastocan la vida cotidiana de los ciudadanos, pero aseguró que “son absolutamente necesarias para contener la enfermedad”.

Así lo trasladó la ministra portavoz, María Jesús Montero, en una entrevista en la Ser recogida por Servimedia en la que se refirió a las medidas que aprobará el Gobierno en la reunión del Consejo de Ministros que comenzará a las 9.30 horas en el Palacio de la Moncloa.

Montero defendió que las empresas faciliten el teletrabajo y avanzó que habrá medidas, en coordinación con las comunidades autónomas, para que “las familias que necesiten un apoyo o determinada ayuda, la puedan obtener”.

La portavoz no concretó más medidas que pondrán en marcha desde el Ejecutivo, pero sí que éstas irán encaminadas a que “no se provoque una caída del empleo” ante la situación excepcional que está viviendo el país.

09.24 SIN IDA Y VUELTA ESPAÑA-ARABIA SAUDÍ POR EL CORONAVIRUS

Arabia Saudí ha prohibido los vuelos desde y hacia España, entre otros países, y ha anunciado la donación de 10 millones de dólares para luchar contra el coronavirus mientras eleva las medidas de prevención. Multará con 117.000 euros a los viajeros que oculten datos sobre salud y sus itinerarios en los accesos al país, informa Francisco Carrión.

09.19 REBOTA UN 1% EL IBEX 35 TRAS EL LUNES NEGRO POR EL CORONAVIRUS

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una subida del 1,1%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 7.793,60 enteros a las 9.01 horas, con el crudo también al alza, tras el lunes negro marcado por la guerra del petróleo y el impacto económico del coronavirus, que provocó una sesión de pánico en las Bolsas con caídas en torno al 7%.

En este contexto, el Ibex 35 iniciaba la sesión con la mirada puesta en la cota psicológica de los 7.800 puntos, con todos los valores en verde, después de cerrar ayer su cuarta mayor caída de la historia, con un desplome del 7,96%.

Tras el pánico y el nerviosismo que se apoderaron ayer de los mercados, las bolsas europeas han abierto la jornada, al igual que el selectivo madrileño, en verde, con subidas del 0,6% para Francfort, del 1% para Londres y París y del 0,8% para Milán, después de cerrar el índice Nikkei con un avance del 0,85% y la Bolsa del Shanghai, con subidas del 1,8%, recoge Europa Press. [Temor al coronavirus en los mercados: ¿Hasta cuándo seguirán cayendo las bolsas?]

09.10 COLAS EN MADRID POR MIEDO AL CORONAVIRUS

Antes de la apertura de los centros comerciales, hoy se han formado importantes colas de clientes dispuestos a hacer la llamada compra de búnker, que se hace cuando el consumidor adquiere productos para permanecer varias semanas en casa si cree que no puede ir a las tiendas.

Unas colas que se iniciaron al final de la tarde de este lunes, justo después de que la Comunidad de Madrid anunciara el cierre de guarderías, colegios y universidades durante un plazo de 15 días y ante la posibilidad de que el Consejo de Ministros de hoy, adopte nuevas medidas restrictivas a la movilidad ante la expansión creciente de la epidemia en España, principalmente en Madrid y País vasco. [La alarma arrasa tiendas de Mercadona mientras la distribución tranquiliza: “No hay problemas de desabastecimiento”]

Colas ante un supermercado en su apertura para comprar ante las posibles medidas restrictivas por el coronavirus.

09.01 “FAKE NEWS!!”RESPONDE TRUMP A LA POLÉMICA SOBRE EL TEST COVID-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cortado a través de su cuenta de Twitter a la polémica sobre que había rechazado hacerse el test del coronavirus con un Fake News.

La Casa Blanca salió así al paso de la polémica que se había generado después de que Trump evitase responder durante una comparecencia este lunes ante la prensa si se había sometido a la prueba del coronavirus.

“El presidente Trump -añadió Grisham- se mantiene en excelente estado de salud y su médico seguirá controlándolo de cerca”.

Fake News!!

Compare this Tweet by @DailyMail to what actually happened:

08.49 LA INSCONCIENCIA DE LOS JÓVENES ANTE EL CORONAVIRUS

Lo importante “es el comportamiento de cada persona” frente al coronavirus más que las medidas adoptadas por los gobiernos ha dicho Giovanni Rezza, director del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Instituto Superior de Salud italiano. [La “inconsciencia” de los jóvenes frente al coronavirus: “La gente no entiende lo que está arriesgando”]

08.43 TRANSPARENCIA PARA FRENAR EL CORONAVIRUS

La vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha dicho que “entiendo la intranquilidad de la gente” ante la epidemia de coronavirus y considera que la “transparencia” es la única receta para luchar contra el pánico, durante una entrevista en Los Desayunos de RTVE.

08.35 EN EL CONGRESO Y EN EL SENADO SE LO PIENSAN

En el Congreso de los Diputados no está cerrado el plan de actuación ante la epidemia de coronavirus, y con Madrid como foco principal de contagios, aunque sí que se insistirá en adoptar medidas como reducir las visitas a las Cortes -o incluso eliminarlas- y limpiar de manera más profunda las instalaciones, informa Servimedia.

La Cámara Baja tiene hoy la concurrida agenda de los martes con reunión de la Mesa, de la Junta de Portavoces y el posterior inicio del Pleno. Dicha sesión plenaria, por ahora, se mantiene que continúe el miércoles con la sesión de control al Gobierno, y que finalice el jueves.

Por su parte, la Mesa del Senado analizará un plan de medidas preventivas que se remitió desde la Secretaría General de la Cámara Alta referido a su normal funcionamiento.

Estas medidas se sumarán a las que los grupos parlamentarios ya han ido adoptando, como el caso de los socialistas que para “reducir desplazamientos” y aprovechando que no hay Pleno en el Senado, ha decidido suspender la reunión de coordinación prevista para esta tarde.

08.24 TELETRABAJO CON LOS NIÑOS EN CASA POR EL CORONAVIRUS

Las empresas en España trabajan en protocolos de actuación, realizan simulacros, y algunas, como Vodafone, ante el cierre de las guarderías y colegios en la Comunidad de Madrid y Vitoria, han anunciado que facilitará el teletrabajo a sus empleados con niños de hasta 12 años, siempre y cuando sus funciones en la compañía “se lo permitan”.

La Comunidad de Madrid ha recomendado a las empresas el teletrabajo siempre que sea posible, así como la revisión y actualización de sus planes de continuidad de la actividad laboral ante emergencias. [EEUU autoriza las bajas por enfermedad y reducir las retenciones para evitar el colapso de la economía y frenar los contagios de coronavirus]

08.20 ¿ES CORRECTO QUEDARSE EN CASA POR EL CORONAVIRUS?

“Los números nos dicen que tenemos un crecimiento importante de contagios, de personas ingresadas en cuidados intensivos y, desgraciadamente, de muertos. Nuestras costumbres tienen que cambiar. Todos tenemos que renunciar a algo por el bien de nuestras familias y de Italia”, ha dicho primer ministro, Giuseppe Conte. En Italia se han registrado en un sólo día 1.600 nuevos contagios. [Italia restringe los movimientos en todo el país por el coronavirus]

08.10 ESPAÑA Y LOS ACTOS MASIVOS ANTE EL CORONAVIRUS

A las 09.30 arranca el Consejo de Ministros que debatirá qué tipo de medidas adoptar después de las adoptadas por la Comunidad de Madrid y el País Vasco con el cierre de los centros educativos en la región madrileña y en Vitoria y Labastida, con la mirada puesta en Francia y Alemania, que han prohibido aglomeraciones con más de 1.000 personas, y sobre todo en Italia, que llama a sus 60 millones de habitantes a quedarse en casa. [Europa prohíbe actos masivos por el coronavirus y España opta por zonas focalizadas]

07.30 EL NIKKEI, REPUNTA TRAS EL ‘LUNES NEGRO’

La Bolsa de Tokio cerró hoy con un repunte del 0,85 % en su principal indicador, el Nikkei, tras llegar a caer más de un 4 % a comienzos de jornada y registrar un descenso aún mayor durante el lunes negro global.

El índice de referencia Nikkei terminó la sesión con una ganancia de 168,36 puntos hasta los 19.867,12 enteros, mientras que el Topix, que agrupa a las firmas con mayor capitalización del mercado, avanzó 17,71 puntos, un 1,28 %, hasta alcanzar las 1.406,68 unidades, informa Efe.

El Nikkei había abierto la sesión ampliando sus pérdidas y en el primer tramo de negociación cayó momentáneamente por debajo de la barrera psicológica de los 19.000 puntos, algo que no se veía desde hace casi tres años, aunque acto seguido comenzó una escalada que le hizo recuperar parte del terreno perdido desde la víspera.

07.00 TRUMP, EN “EXCELENTE ESTADO DE SALUD” PESE AL COVID-19

El presidente de EE.UU, Donald Trump, no se ha hecho la prueba del coronavirus pese a participar recientemente en un evento en el que un asistente ha dado positivo de la enfermedad, según informó este lunes por la noche la Casa Blanca.

“El presidente no se ha hecho la prueba del Covid-19 porque no ha tenido contacto cercano prolongado con ningún paciente confirmado conocido con coronavirus, ni tiene ningún síntoma”, informó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

“El presidente Trump -añadió Grisham- se mantiene en excelente estado de salud y su médico seguirá controlándolo de cerca”.

La Casa Blanca salió así al paso de la polémica que se había generado después de que Trump evitase responder durante una comparecencia este lunes ante la prensa si se había sometido a la prueba del coronavirus.

Trump atendió hace diez días la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), que tuvo lugar en National Harbor (Maryland) y que según se ha sabido uno de sus participantes ha contraído el coronavirus.

Trump visita el Centro de Investigación de Vacunas de los Institutos Nacionales de Salud, en Bethesda, Maryland, por el coronavirus.

5:14 VIETNAM SUSPENDE LA EXENCIÓN DE VISADOS

Vietnam suspende a partir de este martes la exención de visado para viajeros provenientes de España y otros siete países europeos para contener la epidemia de Covid-19, que en los últimos días ha doblado el número de casos después de tres semanas sin contagios.

Según informó el gobierno de Hanói en un comunicado, el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, firmó este lunes la directiva que anula la exención de visado para ciudadanos de España, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, Francia y Reino Unido.

Esta restricción se suma a la impuesta a los ciudadanos italianos desde hace una semana y a los surcoreanos desde el 29 de febrero y a la obligación desde el sábado de rellenar un cuestionario sobre las condiciones de salud y los lugares visitados para todos los viajeros (vietnamitas incluidos) que lleguen desde otros países.

4:48 AL MENOS 20 MUERTOS EN EL DERRUMBE DE UN HOTEL CON CUARENTENA

El número de muertos por el colapso de un hotel utilizado como instalación de cuarentena en el este de China ascendió a 20, y otros 10 personas aún podrían estar atrapadas bajo los escombros, informaron el martes autoridades locales.

41 personas fueron retiradas de los escombros con diversas heridas, según el ministerio de atención a Situaciones de Emergencia.

El edificio en la ciudad costera de Quanzhou había sido reutilizado para albergar a personas bajo sospecha de contagio con el nuevo coronavirus. Sin embargo, el edificio se derrumbó en la tarde del sábado, dejando apenas de pie la estructura de acero.

4:30 EL PRESIDENTE CHINO XI JINPING VISITA WUHAN, EPICENTRO DEL COVID-19

El presidente de China, Xi Jinping, llegó este martes a la ciudad de Wuhan, en su primera visita al lugar apuntado como epicentro de la epidemia del nuevo coronavirus que ya dejó más de 4.000 muertos alrededor del mundo.

La visita del mandatario chino a la ciudad de Wuhan no había sido anunciada, y ocurre en momentos en que el país comienza a ver caer los números de víctimas fatales y de personas contaminadas.

De acuerdo con la agencia Xinhua, en Wuhan el presidente chino se reunirá trabajadores médicos de primera línea, funcionarios militares, trabajadores comunitarios, policías, pacientes y residentes.

4:20 PRIMER CASO EN PANAMÁ, IMPORTADO DE MADRID

La ministra de Salud de Panamá, Rosario Turner, confirmó este lunes el primer caso de coronavirus en este país al conocerse el contagio de una ciudadana panameña de 40 años que llegó este domingo al país procedente de Madrid.

La mujer, de quien no se relevó su identidad, estará en cuarentena en su domicilio particular, junto con las dos personas que conviven con ella, puesto que es un “cuadro de Covid-19 en forma leve”.

La ministra explicó que la enferma será visitada por personal médico dos veces al día para garantizar su estado de salud.

3:36 JAPÓN, HACIA EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS

El Gabinete del primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha aprobado este martes un proyecto de ley que permitiría declarar un estado de emergencia por la propagación del coronavirus, a menos de cincos meses de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La ley otorgaría al primer ministro la capacidad para declarar un estado de emergencia y, con ello, daría potestad a las autoridades locales para ordenar a la población que permanezcan aislados en casa o el cierre de colegios y la cancelación de eventos, un llamamiento que ya se ha llevado a cabo pero que no es legalmente vinculante.

La nueva ley también permitiría a los Gobiernos locales exigir que se les vendan suministros de primera necesidad como medicamentos y alimentos, y usar temporalmente terrenos e instalaciones privadas para proporcionar atención médica a los afectados.

3:22 RALENTIZACIÓN EN COREA DEL SUR POR EL CORONAVIRUS

Corea del Sur suma ya 7.513 contagios de coronavirus al informar este martes de 131 nuevos casos detectados el lunes, la menor cifra de las últimas dos semanas, lo que en principio apunta a una ralentización de la epidemia en el país asiático.

También se produjeron tres nuevos fallecimientos en la víspera, dejando en 54 el número de muertes vinculadas al patógeno en Corea del Sur, donde la tasa de mortalidad del virus se mantiene baja, en el 0,7%, informó este martes el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas de Corea (KCDC).

El lunes también se dio el alta a 81 personas más, por lo que 247 ya se han curado del virus.

Los 92 nuevos casos de Daegu, en concreto, suponen la primera vez que la ciudad, principal foco del país, registra menos de 100 nuevos contagios diarios desde el pasado 22 de febrero, tres días después de que el foco aquí comenzara a crecer exponencialmente.

2:30 MENOS DE 20 LOS NUEVOS CONTAGIOS DE CORONAVIRUS EN CHINA

Los nuevos casos de contagio del coronavirus en China sumaron en las últimas 24 horas 19 positivos por los 40 contabilizados en la jornada previa, informó este martes la Comisión Nacional de Salud del país asiático.

En las últimas 24 horas, el virus dejó 17 muertos por la resultante neumonía Covid-19, cinco menos que el día anterior.

Los fallecidos en China suman en total 3.136, mientras que el número de infectados detectados hasta ahora alcanza las 80.754 personas, según los últimos datos oficiales.

Todos los decesos se registraron en la provincia de Hubei, foco de la epidemia, que contabilizó 17 casos de los 19 nuevos.

Por otra parte, en las últimas 24 horas se detectaron 2 casos confirmados “importados” desde fuera del país; uno en la capital china, Pekín, y el otro en la provincia de Cantón.

