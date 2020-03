Nunca he pensado que mis ideas podrían defenderse mejor en la calle. Nunca he tenido ninguna necesidad de manifestarme ni he visto ninguna convivencia ordenada surgir de la agitación y la propaganda. Las demostraciones callejeras son intimidatorias y propias de los que oponen la legitimidad a la legalidad, con sus conocidos resultados. Europa guarda de ellos […]

A mí, francamente, lo de «El día de…» (la madre, el padre, la secretaria, etcétera) no me convence. Dedicar un día al año a mostrar cariño, atención, respeto a una persona determinada me parece hipócrita, cuando no mercantilista. A las personas que se quiere y respeta hay que dedicarlas todos los días del año, no sólo uno. Pero, en fin, por algo se empieza y […]

