Noticias del coronavirus, en directo | Italia estudia aislar Lombardía y otras 11 provincias próximas, en total 16 millones de personas| El Estado de Nueva York declara el estado de emergencia por el coronavirus | El número de contagiados por coronavirus en el mundo supera la barrera de los 100.000

ÚLTIMA HORA | El Gobierno italiano sopesa ampliar la zona de aislamiento a toda la región de Lombardía y 11 provincias de Piamonte y Emilia-Romaña. El Ejecutivo de Giuseppe Conte estudia decretar este sábado la denominada “zona roja” para toda la región de Lombardía y 11 provincias de las regiones colindantes de Piamonte y Emilia-Romaña —en total, unos 16 millones de personas— por la epidemia del coronavirus, que en este país ha dejado ya 233 muertos y 5.883 personas contagiados. Hasta este sábado, las zonas de aislamientos afectan solo a 11 localidades en las que viven 50.000 habitantes. El gabinete de Conte estudia tomar esta decisión hasta el próximo 3 de abril. Se trataría del mayor aislamiento de Europa si se lleva a cabo la medida.

Cancelado el Mundial de Hockey sobre Hielo femenino en Canadá por la crisis del coronavirus. La Federación Internacional de Hockey sobre Hielo ha anunciado este sábado la cancelación del Mundial de Hockey sobre Hielo femenino tras las recomendaciones de las autoridades. El evento se iba a celebrar este año en las ciudades de Halifax y Turo. El evento se celebrará en 2021. Puede leer el comunicado completo de la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo aquí.

Un nuevo caso de coronavirus en Málaga eleva a 35 los contagiados en Andalucía. Se trata de una mujer de la provincia de Málaga de 71 años que ha tenido contacto con uno de los casos positivos. Esta paciente se encuentra en seguimiento activo domiciliario, tal y como dictaminan los protocolos del Ministerio de Sanidad para estos casos, según ha confirmado la Junta de Andalucía. En total, son 35 casos en Andalucia: uno en Cádiz, otro en Almería, cinco en Jaén, seis en Sevilla y 22 en Málaga.

El balance de positivos por coronavirus en el Reino Unido se eleva a 206. El número de infectados con el nuevo virus de China ha subido este sábado hasta los 206 en el Reino Unido, según han anunciado esta tarde las autoridades sanitarias. Hasta el momento, dos pacientes que habían dado positivo por la enfermedad han muerto en el país.

Francia eleva a 16 el número de muertos con coronavirus y a 949 los infectados. El director general de Salud del Gobierno francés, Jérôme Salomon, ha anunciado este sábado que ya son 16 las personas que han perdido la vida en Francia y que tenían coronavirus, es decir, cinco pacientes más han fallecido en las últimas 24 horas. Además, ya son 949 los infectados con el virus.

Egipto anuncia que hay 33 nuevos infectados en un crucero en el Nilo. El Gobierno egipcio ha informado este sábado de que hay 33 personas infectadas por el virus en un crucero en el río Nilo, según ha anunciado el ministro de Sanidad, Hala Zayed, que ha especificado que ninguno de los enfermos muestra signos del coronavirus.

Cataluña eleva la cifra de afectados por coronavirus a 49 tras detectar tres casos nuevos. Los últimos positivos son dos mujeres de 48 y 36 años y un hombre de 51. La Generalitat ha confirmado que casi todos los pacientes con coronavirus se encuentran leves, excepto cuatro personas que están graves. En el cómputo de 49 afectados se encuentra también la anciana de 87 años que murió ayer en el hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

Dos nuevos positivos en Burgos y Salamanca elevan a 21 los casos en Castilla y León. La Consejería de Sanidad ha recibido la confirmación de dos nuevos casos positivos por coronavirus Covid-19, correspondientes a una paciente de Burgos y un paciente de Salamanca, con lo que la cifra en Castilla y León asciende actualmente a 21. El caso de Burgos es una mujer adulta, ingresada en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Y, por otro lado, el caso de Salamanca es un hombre adulto que permanece en aislamiento domiciliario, señala la Junta a través de un comunicado. Los dos están estables. Y ambos han estado en contacto con casos confirmados de coronavirus o con personas con riesgo epidemiológico.

La Rioja confirma esta tarde otros ocho casos positivos, alcanzando ya los 47 afectados en la región. La Consejería de Salud ha confirmado este sábado por la tarde la detección de otros ocho casos riojanos de Covid-19. Con la última actualización de las cifras, la situación en La Rioja asciende ya a 47 afectados. La Consejería de Salud recuerda que ha puesto a disposición de los ciudadanos un canal especial de atención telefónica para resolver cualquier duda relacionada con la transmisión del coronavirus. Los usuarios pueden establecer contacto telefónico llamando al 941 29 83 33 de Salud Responde.

Este domingo comparecerá el ministro de Sanidad con Fernando Simón. En la comparecencia de este domingo está previsto que, junto a Fernando Simón, coordinador de Emergencias del Ministerio de Sanidad, intervenga también el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Italia aprobará un nuevo decreto este sábado para tratar de paliar la epidemia del coronavirus. El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, ha anunciado este sábado por la tarde que el Gobierno va a tomar nuevas medidas para tratar de paliar la crisis del coronavirus, que en este país ya ha dejado 233 fallecidos y 2.883 contagiados. Borrelli no ha explicado cuáles son las medidas que va a tomar el Ejecutivo, aunque los medios italianos están informando de que el Gobierno de Giuseppe Conte está sopesando aumentar las áreas de cuarentena. La región que está más afectada por esta medida es Lombardía.

El Estado de Nueva York declara el estado de emergencia por el coronavirus. El gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha declarado este sábado el estado de emergencia tras registrar 76 positivos por coronavirus, según ha informado The New York Times.

Paraguay registra su primer positivo por coronavirus, según ha confirmado este sábado el Ministerio de Sanidad del país en un tuit. Este organismo dará una rueda de prensa este sábado para ampliar la información.

Ministerio de Salud

✔

@msaludpy

❗URGENTE | #Paraguay confirma primer caso de #COVID19

📍

Un médico del hospital Mateu Orfila de Menorca ha dado positivo en coronavirus y permanece aislado. La Conselleria de Salud ha anunciado este sábado que, por ahora y tras iniciar el estudio de contactos, se descarta que haya podido transmitir el virus directamente a algún paciente. De todos modos, los profesionales que han estado en contacto directo con él se en encuentran en situación de vigilancia activa y se les ha recomendado no trabajar, por lo que han sido sustituidos por otros trabajadores.

El número de contagiados por coronavirus supera la barrera de los 100.000. El número de contagiados por el coronavirus causante del COVID-19 ha superado la barrera de los 100.000 casos en las últimas 24 horas, según la actualización diaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las autoridades sanitarias de los países afectados informaron de 3.735 nuevos casos este sábado (102 en China y 3.633 en el resto del mundo), por lo que el total global alcanza ya los 101.927. Los fallecidos desde la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019 se elevan a 3.486, con 28 nuevos fallecimientos en territorio chino este sábado y 78 en el resto del mundo.

El número de muertos con coronavirus en Italia sube a 233. Tras 36 nuevas víctimas mortales en las últimas 24 horas, Italia registra ya 233 fallecidos con el virus, según ha anunciado este sábado el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, en una rueda de prensa. Además, 5.883 personas han contraído la enfermedad, lo que equivale a una subida de más de 1.200 afectados desde este viernes. Este es el segundo país del mundo con más víctimas mortales tras China. 589 personas ya se han recuperado totalmente y otras 567 están en la UCI.

Qué se sabe del hotel que se ha derrumbado en China y que se usaba para la cuarentena de afectados por el virus:

Está situado en la ciudad costera china de Quanzhou, provincia de Fujian.

Había más de 70 personas en su interior, según medios estatales chino.

Se ha rescatado con vida a 34 ocupantes, según el gobierno municipal.

El hotel Xinjia se había edificado en 2018 y contaba con 80 habitaciones.

Tras la epidemia se usaba como centro de cuarentena.

Se derrumba en China un hotel usado para la cuarentena de afectados de coronavirus. Hay al menos 70 personas atrapadas bajo los escombros, según los servicios de rescate.

La República de Maldivas confirma sus dos primeroscasos de coronavirus. Este archipiélago situado en el océano Índico ha anunciado este sábado que dos empleados de un resort turístico se han contagiado del virus. Según las autoridades, lo han contraído de un turista italiano que volvió ya a su país y que dio positivo por la enfermedad allí. Ambos contagiados en Maldivas presentan síntomas pero están en condiciones de estabilidad y en cuarentena a las afueras de Malé, la capital del país, según ha explicado el ministro de Sanidad.

Nuevo caso de coronavirus en la Asamblea Nacional francesa. Un diputado francés con coronavirus ha sido hospitalizado, lo que eleva a tres el número de casos registrados en la Asamblea Nacional, incluidos dos diputados, según ha explicado este sábado el presidente de la Cámara. El jueves se anunciaron los dos primeros positivos, un diputado del Bajo Rin y un empleado de la Asamblea. Ahora se ha identificado un nuevo caso, el de “un diputado actualmente hospitalizado”, ha especificado esta institución en un comunicado de prensa.

Asimismo, y según informa la cadena BFMTV, también se están investigando otros seis casos sospechosos más de contagio en cinco diputados y un agente de policía. Francia es uno de los principales centros epidémicos de coronavirus, con 11 muertes y más de 700 casos de contagio en todas las regiones metropolitanas y en tres regiones de ultramar. El Gobierno francés tiene preparada, de ser necesario, la entrada en la Fase 3 de lucha contra la enfermedad, que podría implicar medidas más disruptivas para la vida diaria como la suspensión del transporte público, restricción de reuniones o cierre de centros escolares a nivel nacional.

