Coronavirus, última hora |PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN GALICIA /Italia cierra colegios y universidades y desaconsejará besos, abrazos y apretones de manos | LA IE UNIVERSITY CIERRA EN SEGOVIA POR EL L CORONAVIRUS

194 infectados por coronavirus en España, la mayoría en Madrid y Vitoria. Entre ellos hay un muerto, siete personas en la UCI y 14 de las que se ignora cómo se contagiaron.

Ministerio de Sanidad. Salvador Illa descarta la “explosión de casos” por coronavirus en España

Salud. Síntomas del coronavirus, tratamiento y cómo evitar el contagio del COVID-19.

Italia. El gobierno de Conte ordena el cierre inmediato de escuelas y universidades para contener el coronavirus.

Italia adopta medidas drásticas para hacer frente al coronavirus. El gobierno que encabeza Giuseppe Conte anuncia esta tarde el cierre inmediato de colegios y universidades. En el ámbito personal, el Ejecutivo, asesorado por la comisión científica, también va a pedir a los ciudadanos que renuncien temporalmente a saludarse con besos, abrazos y apretones de manos. En paralelo, la semifinal de la Copa Italia entre el Nápoles y el Inter de Milán, inicialmente prevista para este jueves en el estadio San Paolo napolitano, ha sido aplazada hasta una fecha por determinar.

Mientras tanto, España se acerca a la barrera de los 200 infectados por coronavirus, entre los que hay tres menores, siete personas graves y 14 sin conexión conocida con las zonas de riesgo. En la Comunidad de Madrid y en Vitoria es donde se registran más contagios. El último se ha confirmado pasadas las dos y media de la tarde en Galicia.

15.18.- EL MENSAJE DE TRANQUILIDAD DE LOS PEDIATRAS

La Asociación Española de Pediatría ha asegurado este miércoles que el coronavirus afecta a los niños de manera “muy leve, como un cuadro catarral”, por lo que lanza un mensaje de tranquilidad a la población: “no hay mortalidad ni niños en la UCI”, según los casos publicados hasta ahora.

Así lo ha explicado la pediatra Cristina Calvo, médico del Hospital La Paz, en nombre de esa asociación, tras conocerse hoy los primeros tres contagios de menores en España. Se trata de niños contagiados “en el ámbito familiar por adultos”, según esta doctora quien detalla que presentan síntomas “leves, con poca fiebre y poca tos”, de acuerdo con los casos publicados hasta la fecha. “Son cuadros catarrales leves y generalmente la cosa no pasa de ahí”, según la doctora que además ha añadido que, de los casos conocidos en Europa, la media gira en torno de 6 menores por mil infectados.

14.46.- PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN GALICIA

Los análisis realizados a un paciente procedente de Madrid y que permanece aislado en el Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) confirman la infección por coronavirus. Se trata del primer caso positivo confirmado en Galicia.

14.10.- CIERRE DE COLEGIOS Y UNIVERSIDADES EN ITALIA

El gobierno italiano ha ordenado el cierre inmediato de escuelas y universidades hasta mediados de marzo.La última decisión contra el coronavirus, adelantada por ‘Il Corriere della Sera’, no ha sido anunciada todavía de forma oficial. Hace ya 10 días que el gobierno adoptó una medida similar en las regiones del Norte de Italia más afectadas por el coronavirus. Con la extensión a todo el país, el Ejecutivo trata de evitar un contagio que ya ha infectado a más de 2.500 personas, de las cuales 79 han muerto.

Esta decisión se ha adoptado durante la reunión mantenida esta mañana por el Ejecutivo que preside Giuseppe Conte. Baraja además, otras recomendaciones: que las personas se mantengan a una distancia de un metro, y que se saluden sin besos, abrazos ni apretones de manos.

Pero la dimensión de la crisis del coronavirus ya no es sólo sanitaria. Italia prevé que dejará de recibir casi 32 millones de turistas en el próximo trimestre y unas pérdidas de 7.400 millones de euros, según las previsiones difundidas hoy por Confturismo-Confcomercio.

“La situación es dramática para todo el sector”, señaló el presidente de Confturismo-Confcommercio, Luca Patanè, quien añadió que “desafortunadamente, estamos pagando por las consecuencias de una comunicación por parte de los medios mucho más letal que el propio virus”.

LOS DATOS EN ESPAÑA: CASOS DE CORONAVIRUS

76 en Madrid, 7 importados y al menos 7 vinculados a Torrejón, a falta de más información sobre los nuevos casos.

19 en la Comunidad Valenciana (Incluye a un paciente con neumonía muerto el 13 de febrero. Una prueba posterior reveló que tenía el virus).

15 en Cataluña (todos importados).

13 en Andalucía (dos de ellos médicos y uno dado de alta).

17 en País Vasco (dos sin origen confirmado) 8 en Álava, dos en Gipuzkoa y uno en Bizkaia

10 en Cantabria (todos importados)

7 en Canarias (uno dado de alta).

11 en Castilla y León (dos de origen desconocido).

12 en Castilla-La Mancha.

6 en Extremadura. (todos importados)

3 en La Rioja.

5 en Baleares (uno dado de alta).

3 en Navarra.

2 en Asturias.

1 en Galicia.

14.04.- “NO QUERÍAN HACERLE LA PRUEBA A MI HIJA” POR EL CORONAVIRUS

Este es el relato de la madre de V., la primera niña, que con 4 años, se ha contagiado en Madrid de coronavirus. Ella y no su marido, que viajó a Italia, fue la primera en sentirse mal en casa, el martes 25, con dolor de garganta y de pecho, diarrea y tos. La pequeña, por su parte, sólo tiene tos por el momento, es asintomática.

13.45 LA IE UNIVERSITY CIERRA EN SEGOVIA POR EL L CORONAVIRUS

Cierre del campus en lo que a clases presenciales se refiere por temor a más contagios por el coronavirus. La IE University de Segovia acaba de tomar esta decisión, después de confirmarse un nuevo caso caso de Covid-19 de un estudiante del campus segoviano, que había regresado la semana pasada de un viaje de Italia. “Ante este nuevo caso, la institución ha decidido sustituir todas las clases presenciales de este campus por formación online y adaptar el calendario de actividades no académicas”, aseguran en el comunicado que acaban de remitir.

13.29.- REABRE EL LOUVRE CERRADO POR EL CORONAVIRUS

El Museo del Louvre en París reabrió este miércoles sus puertas al público después de que los trabajadores hayan dado por buenas las nuevas medidas de protección adoptadas por la dirección frente al coronavirus. Unas medidas que han sido concertadas con los representantes de los trabajadores, cuyos detalles no han trascendido.

“Nuestra prioridad absoluta es asegurar la seguridad de los agentes y de los visitantes”, indicó el administrador general, Maxence Langlois Berthelot, que se felicitó de que todos hayan dado muestras de “responsabilidad”.

El administrador también insistió en que las autoridades francesas por ahora recomiendan que los museos abran.

13.04.- NIÑOS Y CORONAVIRUS

En España hay tres niños contagiados por coronavirus, dos de ellos se encuentarn en Castilla-La Mancha y 1 en Madrid, donde hay 10 y 76 casos, respectivamente, de contagiados. El caso de la capital es el de una niña de 4 años, asintomática, que podría haberse contagiado por uno de sus padres, también infectados, puesto que uno de ellos había viajado al extranjero.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, pide “calma” y “cautela” tras conocerse que una niña de 4 años de un colegio concertado de Madrid ha dado positivo.

“Atendemos las recomendaciones que hace Sanidad porque ellos tienen las recomendaciones fundadas sobre evidencias científicas”, ha insistido la ministra al ser preguntada si el colegio -Paraíso Sagrados Corazones de Madrid- de la menor debería tomar alguna medida. Fernando Simón acaba de decir, en su habitual rueda de prensa, que el cierre de los colegios a día de hoy “no reduciría el riesgo de transmisión de la enfermedad”.

12.58.- LO QUE SE SABE Y LO QUE AÚN NO SABEMOS DEL PRIMER FALLECIDO POR CORONAVIRUS

¿Por qué no se ha detectado hasta ahora que el paciente fallecido en Valencia estaba contagiado por coronavirus? El Ministerio de Sanidad decidió cambiar a finales de febrero los criterios por los que se definían los casos sospechosos de contagio por coronavirus. Desde ese momento no sólo se prestaría atención especial a quienes hubiesen pasado por zonas consideradas como ‘focos de infección’ o que hubiesen tenido contacto con enfermos o portadores del virus.

Además, deberán revisarse todos los casos de personas fallecidas por infecciones respiratorias agudas de origen incierto con síntomas de neumonía, distrés respiratorio agudo, shock séptico o fallo multiorgánico. El positivo detectado ahora en Valencia se ajustaba a esa definición y los análisis han demostrado la presencia del coronavirus.

12.50.- BALANCE DEL CORONAVIRUS EN MADRID

La Comunidad de Madrid ha confirmado hasta ahora un total de 76 casos de coronavirus en la región, según los datos ofrecidos esta mañana. 28 afectados están en domicilio, 41 hospitalizados y siete en la UCI, informa Marta Belver.

12.35.- LOS ÚLTIMOS DATOS DEL CORONAVIRUS DE SIMÓN

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, en su comparecencia de hoy, tras enumerar los datos de afectados en todo el mundo (93.000), asegura que en España alcanzan los 193 casos desde los 178 facilitados ayer a la misma hora. Simón considera la importancia de esta evolución porque indica el ritmo de contagio.

Siete de los pacientes están en la UCI y en 14 de los contagiados se desconoce el origen de la infección.

Los colegios no se van a cerrar con esta situación, explica Simón “porque no reduciría el riesgo de transmisión de la enfermedad”, en su rueda de prensa diaria para informar de los últimos datos de la epidemia.

12.30.- PRIMER CASO DE CORONAVIRUS EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS EN BRUSELAS

El coronavirus se instala en las instituciones europeas y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, cancela la presentación en Bruselas de Madrid 360 que iba a desarrollarse entre este jueves y el sábado, día 6.

Las instituciones europeas registraron su primer caso de coronavirus, en concreto un funcionario de la Agencia Europea de Defensa basada en Bruselas, indicó este miércoles una vocera de la Comisión Europea.

“Tenemos confirmación de este caso”, indicó la vocera Dana Spinant, confirmando una información del portal Euractiv, que explica que la persona infectada acababa de regresar la semana pasada de un viaje en Italia.

12.26.- EL BESAPIÉ DE JESÚS DE MEDINACELI SE MANTIENE PESE AL CORONAVIRUS

El tradicional besapié a la imagen de Cristo se mantiene, por el momento, para el primer viernes de marzo, pasado mañana, en la Basílica de Jesús de Medinaceli de Madrid, pese a los casos de coronavirus en la capital, ha dicho el provincial de los Capuchinos en España, Benjamín Echevarría.

“En principio se sigue con el besapié pero estamos pendientes de las decisiones que se puedan tomar desde el Ministerio de Sanidad; el Arzobispado está en contacto con ellos y si dan alguna orientación, nosotros nos someteremos a lo que diga el Ministerio”, ha aclarado el fraile.

Cada primer viernes de marzo, la basílica-santuario donde se encuentra el Jesús Nazareno recibe la visita de cientos de feligreses que hacen cola para besar sus pies.

12.18.- DUDAS SOBRE EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19

“Nadie sabe hoy cuál será el impacto del coronavirus”, ha dicho el consejero delegado de ING en España y Portugal, Roel Huisman, quien ha recomendado a los inversores que miren a largo plazo y conserven la calma.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha valorado esta mañana como “poco significativos”, pero ha matizado que las estimaciones que barajan deben tomarse con “gran cautela”. En su opinión, los impactos previstos serían “transitorios” y ha asegurado que se prevé una recuperación económica en los “próximos trimestres”.

La caída de la demanda mundial de crudo causada por la epidemia de coronavirus ha llevado a un exceso de la oferta mundial de al menos 500.000 barriles por día, dijo hoy en Viena el ministro iraní de Petroleo, Biyan Namdar Zangane.

12.12.- ITALIA PODRÍA ECHAR EL CIERRE A SUS COLEGIOS

El Gobierno italiano está considerando cerrar las escuelas de todo el país por el brote de coronavirus, aunque todavía no hay una decisión en firme.

12.10.- PAÍS VASCO ELEVA LA CIFRA A 17 CONTAGIADOS

Cuatro nuevos casos en el País Vasco de coronavirus eleva la cifra de contagiados a 17, según los últimos datos facilitados por la Consejería de salud vasca.

12.00.- DOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EMPRESA, CONTAGIADOS DE COVID-19

Dos estudiantes del Instituto de Empresa, que habían viajado a Italia y un trabajador de la Universidad Francisco de Vitoria han sido contagiados también por coronavirus, según han confirmado ambos centros. Estos se suman a la niña de 4 años del colegio Paraíso Sagrados Corazones de Madrid ha sido contagiada por coronavirus, después de que sus padres hayan dado también positivo tras viajar uno de ellos al extranjero, han indicado fuentes de la Consejería de Sanidad la Comunidad de Madrid.

Los dos estudiantes del Instituto de Empresa (IES) viajaron a Italia y ambos se encuentran hospitalizados, uno en Madrid y el segundo en Segovia, según informa el centro en una página habilitada para informar a su alumnado.

Uno de los jóvenes visitó Madrid entre el 17 y el 22 de febrero para asistir a un máster, después viajó a Italia y de nuevo regresó a la capital española. Comenzó a sentir los primeros síntomas el 23 de febrero y actualmente está ingresado en un centro sanitario madrileño.

El segundo alumno, del campus del IES de Segovia y hospitalizado en esta ciudad, también dio positivo después de regresar de un viaje a Italia. El centro de negocios ha dado la opción de seguir las clases online.

En cuanto al caso detectado en la Universidad Francisco de Vitoria, se trata de un empleado del centro que ha dado positivo en Covid-19, si bien corresponde a un caso leve que “ya está controlado”, según han informado el centro a través de una circular.

11.51.- ALEMANIA PROHÍBE EXPORTAR MATERIAL MÉDICO

Alemania prohíbe exportación de material médico de protección contra coronavirus.

11.47.- IRÁN SUELTA PRESOS PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DEL CORONAVIRUS

La Judicatura de Irán ha anunciado que liberará, en régimen de temporalidad, 54.000 reclusos que dieron negativo en las pruebas de coronavirus. Fuentes en Londres creen que la solución, que según Irán busca evitar que el coronavirus se disperse por las prisiones, podría permitir que Nazanin Zaghari-Ratcliffe, una britanico iraní envuelta en un conflicto entre Irán y el Reino Unido, salga de prisión, informa Lluís Miquel Hurtado desde Teherán.

Según la agencia judicial Mizan, el portavoz de la Judicatura Gholamhossein Esmaili, ha explicado a los medios que las tres condiciones para abandonar la cárcel son, además de no estar infectados, pagar una fianza y no ser considerados “prisioneros de seguridad”, esto es, no tener condenas superiores a un lustro.

11.42.- UNA ESCOLAR DE 4 AÑOS ASINTOMÁTICA DA POSITIVO EN CORONAVIRUS

La Dirección General de Salud Pública ha confirmado un caso positivo de coronavirus de una escolar de 4 años que estudia en un colegio ubicado en la calle Padre Damián y que está actualmente “asintomática”.

Los padres dieron previamente positivo en las pruebas del virus y uno de los progenitores realizó un viaje internacional donde contrajo la enfermedad, por lo que ese caso se considera importado, según han indicado fuentes de la Consejería de Sanidad.

Las mismas fuentes han subrayado que estos tres con coronavirus están en “casa y evolucionan bien”.

Un profesor de colegio concertado Santa María la Blanca, en el barrio madrileño de Montecarmelo, es uno de los casos positivos por coronavirus en la región que está ingresado en la UCI.

Ayer, se contabilizaron 56 casos de coronavirus en la región. “El 60% de los mismos son leves y por eso no está previsto pasar a ninguna ‘fase dos'”, ha señalado la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso sobre la incidencia del coronavirus en la región.

11.40.- CATALUÑA TIENE 410 AISLADOS EN CATALUÑA POR LA CRISIS DE CORONAVIRUS

La consellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, ha explicadoque el número de personas “identificados, aislados y en seguimiento” por haber mantenido contacto con afectados por el coronavirus asciende a 410 y ha destacado que, tanto ellos como los 18 positivos, están leves o sin síntomas.

Lo ha dicho en el pleno del Parlament a preguntas del diputado de Cs Jorge Soler, que ha pedido a la Conselleria que garantice que las campañas informativas con consejos lleguen a los colectivos de mayor riesgo, y ha expresado su confianza en el sistema sanitario y en sus profesionales.

La consellera ha asegurado que, desde el Govern continuarán recomendando que se sigan estos consejos de higiene y de aislamiento si conviene: “Y lo haremos llegar a todos los sectores de nuestra sociedad”, informa Europa Pres.

11.35.- LOS 800 PUEBLOS MÁS BONITOS APLAZAN SU CITA POR EL CORONAVIRUS

La Federación de Los Pueblos más Bonitos del Mundo (Les Plus Beaux Villages de la Terre), que cuenta con cerca de 800 pueblos en nueve países miembros, cancelan su Asamblea Internacional anual que iba a celebrarse este año en Italia ante “el riesgo que plantea el coronavirus” y el próximo mes mayo decidirán si la celebran este 2020 o ya al próximo año.

Tras haber evaluado “todas las opciones”, el español Francisco Mestre, actual presidente de La Federación, junto con el presidente de la red de municipios en Italia, Fiorello Primise, han decidido anular el encuentro que reúne a las diversas asociaciones, informa Europa Press.

11.15.- PIDEN MÁS PROFESIONALES EN MENOS DE 24 HORAS

El Sindicato de Enfermería Satse Madrid ha reclamado a la Consejería de Sanidad la contratación, “en menos de 24 horas”, de los profesionales “necesarios” para mantener operativo un servicio para luchar frente al coronavirus “sin sobrecargar” al resto de la plantilla como, a su juicio, “ocurre actualmente”.

Así lo precisó a través de un comunicado en el que, tras pedir “una mayor agilidad” en la contratación, añadió que, en la actualidad, el proceso de formalización de nuevos contratos se extiende “en demasía” ya que “hay ocasiones” en que transcurren hasta 21 días o más desde que un profesional de enfermería causa baja en su trabajo hasta que se incorpora otro nuevo para sustituirle.

11.00.- NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS EN CASTILLA Y LEÓN

Dos nuevos contagios en la provincia de Burgos y uno más en Segovia, eleva la cifra de pacientes confirmados con coronavirus en Castilla y León a 11, según ha informado la Consejería de Sanidad.

Uno de estos casos corresponde a una mujer joven, profesional sanitaria del Servicio Vasco de Salud que permanecía en vigilancia activa en su domicilio por tener contacto estrecho con un caso atendido en Vitoria y que, al presentar sintomatología leve pero compatible con el COVID-19, ha sido ingresada en el Complejo Asistencial Universitario burgalés, si bien su estado es “estable”, informa Europa Press.

El segundo paciente es un varón no joven que permanecía ingresado en el Hospital Santiago Apóstol de Miranda de Ebro (Burgos) por neumonía y que ha dado positivo. Su estado es también estable.

Con estos tres nuevos positivos, la Comunidad suma once casos confirmados actualmente: tres en la provincia de Burgos, cuatro en León, uno en Salamanca, dos en Segovia y uno en Valladolid.

La Junta de Castilla y León ha habilitado desde el pasado 7 de febrero el teléfono 900 222 000 de atención ciudadana sobre el nuevo coronavirus.

Una mujer sale del hospital Universitario de Álava-Txagorritxu en Vitoria protegida con una mascarilla para evitar el contagio de Covid 19.

10.56.- EL BCE RESTRINGE SUS VIAJES POR EL CORONAVIRUS

El Banco Central Europeo (BCE) va a aplicar algunas “precauciones operativas” por el coronavirus y restringe los viajes no esenciales del comité ejecutivo y otros miembros de personal hasta el 20 de abril.

El BCE informa hoy de que también va a posponer las conferencias en su sede central, con excepción de la rueda de prensa tras la reunión de política monetaria del consejo de gobierno, en las que intervienen la presidenta, Christine Lagarde, y el vicepresidente, Luis de Guindos. También suspende las visitas no esenciales, incluido el programa de visitas de grupos.

“Con las medidas de hoy damos pasos para asegurar la seguridad y el bienestar de nuestra plantilla, mientras mantenemos un banco central completamente operativo y la función de supervisión bancaria”, dijo Lagarde.

10.50.- BALANCE MUNDIAL DEL COVID-19

El número de contagios por coronavirus en el mundo se eleva a 93.108, incluyendo 3.201 muertes, en 81 países, según un informe compilado por Afp a partir de fuentes oficiales. Desde ayer martes, se han registrado un total de 388 nuevas infecciones y 46 nuevas muertes.

En China (excluidos los territorios de Hong Kong y Macao), donde la epidemia estalló a finales de diciembre, se registraron 80.270 casos, incluidas 2.981 muertes. 119 nuevos infectados y 38 nuevas muertes desde este martes.

En el resto del mundo, se registraron 12.838 casos (269 nuevos) este miércoles, con 220 muertes (8 nuevas). Después de China, los países más afectados son Corea del Sur (5.328 casos, incluidos 142 casos nuevos, con 32 muertes); Italia (2.502 casos con 79 muertes); Irán (2.336 casos, con 77 muertes) y Japón (287 casos, incluidos 19 nuevos, y más de 700 en el crucero Diamond Princess, con un total de 12 muertes.

China, Corea del Sur y Estados Unidos han registrado nuevas muertes, mientras que Irak anunció hoy una primera muerte por el virus. Argentina, Chile, Gibraltar y Polonia han diagnosticado los primeros casos de contagiados en su suelo.

10.39.- TRABAJO “TIRADO A LA BASURA” POR EL CORONAVIRUS

El ciclista español Jesús Herrada (Cofidis), retenido en un hotel de Abu Dabi desde el pasado jueves por los dos positivos de coronavirus en el entorno del Tour UAE, lamenta el hecho de que “muchos meses de trabajo se tiren a la basura”. El Cofidis debe estar en cuarentena hasta el 14 de marzo.

“Sexto día de encierro y resulta que hay positivos en otros equipos. Lo lógico hubiese sido dejarnos salir justo después de nuestro segundo negativo en el test, pero no, aquí seguimos retenidos”.

Aparte de los días inactivos de entrenamiento, Jesús Herrada lamenta el hecho de no poder salir del país. “Son muchos meses de trabajo tirados a la basura y lo peor, privados de nuestra libertad”, señala Herrada en twitter desde el hotel Yas Marina de Abu Dabi.

Jesús Herrada López

✔

@jesushl90

Y aqui seguimos.. 6° día. Resulta que hay positivos en otro equipo. Lo lógico hubiese sido dejarnos salir justo después de nuestro segundo negativo en el test, pero no, aquí nos seguimos retenidos. Muchos meses de trabajo tirados a la basura y lo peor, privados de nuesta libertad

El ciclista español Jesús Herrada (Cofidis) retenido en Abu Dabi por el coronavirus.

10.29.- PODÓLOGOS DE MADRID SUSPENDEN JORNADAS POR EL CORONAVIRUS

El Colegio Profesional de Podología de la Comunidad de Madrid ha decidido suspender sus XXXVII Jornadas de Actualización Podológica que se iban a celebrar entre este viernes y sábado en un céntrico hotel de la capital, que preveía una asistencia de unos 350 profesionales sanitarios y de la industria podológica. Las jornadas se posponen hasta una nueva fecha aún por determinar.

Pese a que la mayoría de podólogos que iban a asistir a estas Jornadas ejercen en clínicas privadas (al no estar esta especialidad apenas presente en la Sanidad pública), la institución señala que “es cierto que algunos compaginan esta profesión con el ejercicio de la enfermería”, informa Europa Press.

10.21- “CUALQUIER CLUB DEBE ACATAR” DECISIONES POR EL CORONAVIRUS

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que “cualquier club” de baloncesto o de fútbol “deberá acatar” la decisión de celebrar a puerta cerrada los partidos en los que haya afluencia de aficionados procedentes de zonas de riesgo por el coronavirus, como el norte de Italia.

Los afectados: la Liga de Campeones entre el Valencia y el Atalanta de Bérgamo, el próximo 10 de marzo, y el de la Liga de Europa entre Getafe e Inter de Milán, el 19 de marzo.

Eurocup Femenina entre el Girona y el Venezia, el 19 de marzo, y el del Valencia Basket con el Armani de Milán de Euroliga, el 5 de marzo.

El ministro ha asegurado que “de momento” en España no se va a adoptar una decisión como la de Francia de prohibir los eventos de más de 5.0000 personas que tengan lugar en un recinto cerrado, ya que “no procede”, según los expertos, informa Efe.

10.05- UN CONTAGIO EN LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA POR COVID-19

Un trabajador no docente de la Universidad Fransico de Vitoria, en Madrid, ha sido diagnosticado con coronavirus tras realizar un viaje internacional, si bien se trata de un caso leve y ya está “controlado”.

Este empleado no acudió a la universidad tras su viaje, por lo que no ha sido necesario tomar medidas adicionales y la actividad en el centro transcurre con normalidad.

Además, ha procedido a informar a la comunidad universitaria de este caso positivo donde se explica que los servicios de Salud Pública de la Comunidad de Madrid han organizado el control de sus “limitados contactos”, aconsejando de forma personal las medidas más convenientes.

“Por el momento, y para el resto de la comunidad universitaria, no hay ninguna recomendación específica ni se aconseja modificar la actividad académica”, detalla en ese escrito.

La Comunidad de Madrid actualmente está en 56 casos. “El 60% de los mismos son leves y por eso no está previsto pasar a ninguna ‘fase dos'”, señaló ayer la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso sobre la incidencia del coronavirus en la región.

10.00- CAMBIO DE BILLETES CON IBERIA Y RYANAIR POR EL CORONAVIRUS

Las organizaciones de consumidores recuerdan que el coronavirus es “una causa de fuerza mayor” y por ello, el pasajero tiene derecho a que le reembolsen el dinero de su billete, viaje donde viaje, pero no tiene derecho a que le indemnicen, dado que este brote es algo ajeno a la aerolínea.

Ryanair e Iberia, informan en sus respectivas web a los usuarios que tenían billete comprado de los pasos a seguir para proceder al cambio.

09.49- RUSIA PROHÍBE EXPORTAR MASCARILLAS POR EL CORONAVIRUS

Si Francia requisa mascarillas, Rusia ha prohibido hoy exportar máscaras protectoras y otros equipos médicos utilizados para protegerse contra la propagación del coronavirus. La prohibición, diseñada para “asegurar la protección de la vida y la salud humana”, es válida hasta el próximo 1 de junio, según un decreto del gobierno ruso.

Rusia, con seis casos de infectados, ha cerrado sus fronteras a los chinos, iraníes y ha restringido el paso de surcoreanos.

Además de las mascarillas afecta a otros productos sanitarios como como gafas protectoras, trajes y batas médicas, protección desechable para zapatos, gasas, guantes y geles desinfectantes.

09.49- GOOGLE CANCELA SU GOOGLE I/O 2020

Google ha decidido cancelar el encuentro físico de su conferencia anual de desarrolladores, Google I/O, previsto entre el 12 y el 14 de mayo, con motivo a la preocupación que suscita el nuevo coronavirus.

Auqnue no estarán sísicamente en el anfiteatro Shoreline, de Mountain View (Estados Unidos), Google ha asegurado que explorarán “otras formas de desarrollar Google I/O” para conectar con la comunidad, y que informarán de ello en las próximas semanas.

09.35.- FALLECIDO CON EL CORONAVIRUS POR CAMBIO DE CRITERIO

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que su departamento ha procedido a la investigación del “grupo de contacto” del hombre que falleció el pasado 13 de febrero en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia y al que le fue detectado coronavirus.

Illa ha explicado además que no tienen constancia de otros casos de personas que fallecieran antes del cambio de criterio de definición de casos que el Ministerio hizo el 27 de febrero, que instaba a realizar un segundo análisis a fallecidos por neumonía de origen desconocido, en una entrevista en la cadena Ser.

“Que yo conozca no”, ha apuntado, para después señalar que la decisión de Sanidad es la de “analizar aquellas neumonías de personas que están en vida”. “En este caso se tomó esta decisión y creo que fue acertada. A la persona fallecida se le ha aplicado este protocolo para verificar que sus contactos más estrechos no han contraído la enfermedad”, ha añadido.

09.31.- TORREJÓN, EN EL PUNTO DE MIRA POR EL CORONAVIRUS

Los casos en la comunidad madrileña han saltado de 29 a 56 en sólo 24 horas y es en la localidad de Torrejón de Ardoz, donde se concreta el mayor número de contagios y donde se está haciendo un “seguimiento” estrecho de los casos cuyo origen aún se desconoce.

Grupo de periodistas en el acceso principal del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, donde se concentra el principal foco del virus coronavirus en la Comunidad de MadridEFE

09.26.- EL IBEX AMANECE PLANO

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de hoy con comportamiento plano (-0,05%), lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 8.807,30 enteros tras la decisión por sorpresa de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos de bajar medio punto los tipos de interés en respuesta al coronavirus y a la espera de las medidas que adopte el Gobierno para aliviar el impacto económico de la epidemia que en España deja, de momento, más de 150 casos de contagios y una muerte en la Comunidad Valenciana.

09.20.- DECRETO POR “PRECIOS INACEPTABLES” POR EL CORONAVIRUS EN FRANCIA

Francia emitirá hoy un decreto para regular los precios de los geles hidroalcohólicos después de “casos aislados” de “precios inaceptables” por la crisis del coronavirus, ha explicado esta mañanael Ministro de Economía Bruno Le Maire.

“Hay una falta de disponibilidad de productos”, ha reconocido Le Maire, añadiendo que cuando sea posible “lavarse las manos con jabón es igual de eficaz” que el gel, informa France Presse.

Francia ha iniciado una investigación por parte de la Dirección General de Fraudes (DGCCRF) sobre los fuertes aumentos de los precios de venta de los geles hidroalcohólicos y las mascarillas de protección observados desde el brote de la epidemia de coronavirus en Francia.

09.01.- JAPÓN, RUGBY NO; PERO OLIMPIADAS, SÍ

La Unión de Rugby de Japón ha anunciado que debido al brote de coronavirus ha decidido cancelar un torneo asiático de rugby a siete que se iba a disputar en abril en Tokio, y que iba a servir como evento preparatorio para los Juegos Olímpicos previstos en Tokio en el mes de julio y que según el Gobierno nipón siguen en marcha, en medio de especulaciones de que podrían ser aplazados, informa Reuters. La mayoría de los contagiados son del crucero Diamond Princess.

09.01.- LAVARSE LAS MANOS 20 SEGUNDOS PARA SORTEAR EL CORONAVIRUS

La mejor medida de prevención para escapar del coronavirus: lavarse las manos y evitar tocarse la cara. Un lavado de al menos 20 segundos con agua y jabón es capaz de eliminar los patógenos presentes en las manos y romper la posible cadena de transmisión del virus. Si las manos no están sucias, también es útil utilizar una solución hidroalcohólica (con al menos un 60% de alcohol). Y como hacer uno casero.

Lavado de manos con gel desinfectante contra el coronavirus, en Banda Aceh, en Indonesia.

08.50.- “LIMITADO Y TRANSITORIO” EL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, participa hoy por teleconferencia en el Eurogrupo para tratar de los efectos en la economía del coronavirus, aunque cree que aún es “demasiado pronto” para realizar una estimación.

“En general, los análisis que se han ido haciendo públicos consideran un impacto bastante limitado, lo que pasa es que tenemos que tomar todos estos datos con gran prudencia porque todavía son muchas las incertidumbres con respecto al alcance y la duración de la enfermedad”, ha indicado. Calviño ha destacado que “todos los organismos consideran que el impacto sería transitorio”.

08.37.- FRANCIA REQUISA MASCARILLAS Y PONE PRECIO A LOS GELES PARA EL CORONAVIRUS

El gobierno francés requisará, mediante un decreto publicado este miércoles, las existencias de mascarillas protectoras frente a la propagación del nuevo coronavirus, una medida anunciada por el presidente Emmanuel Macron, para garantizar el acceso prioritario a los profesionales sanitarios y a los enfermos. Además, se regulará el precio de los geles desinfectantes ante la escalada de precios ante la fuerte demanda y escasez.

Hasta el 31 de mayo se requisan las existencias de mascarillas de protección respiratoria de tipo FFP2 que posea “cualquier persona jurídica de derecho público o privado” y las existencias de mascarillas antiproyección en poder de las empresas que las fabrican o distribuyen.

La medida fue anunciada por Macron responde a la preocupación de los trabajadores sanitarios, que temen no poder conseguir estas mascarillas esenciales en su profesión, informa France Press. Francia apunta cuatro fallecidos y más de 200 casos confirmados en su territorio, o sea el doble que hace tres días, el país se prepara ante la propagación de la epidemia.

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/03/04/5e5f5685fc6c83827b8b45cf.html